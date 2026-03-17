Dans certaines régions, un appartement meublé désigne un logement équipé de tout le nécessaire, des draps de lit aux couverts de cuisine. Dans d'autres cas, cela peut simplement vouloir dire qu'il y a un lit et un canapé, mais qu'il manque encore des éléments essentiels, comme les luminaires ou les appareils électroménagers. Même si vous louez un logement meublé, vous pourriez donc devoir faire quelques courses peu après votre arrivée.

Lorsque la plupart d'entre nous consultent des annonces et voient le mot « meublé », nous imaginons généralement un logement avec un lit, un canapé, les principaux appareils électroménagers, quelques ustensiles de cuisine de base et éventuellement du linge de maison. Cette supposition est raisonnable, mais elle n'est pas universelle. En réalité, la définition de « meublé » dépend largement du pays où vous vous installez.

Logement meublé en Europe du Nord

Dans certaines régions d'Europe du Nord, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, les annonces immobilières distinguent généralement trois types de logements : non meublé, semi-meublé et meublé.

Aux Pays-Bas, par exemple, un appartement ou une maison non meublé peut être très dépouillé, parfois sans revêtement du sol, ni rideaux ni luminaires. Un logement semi-meublé comprend généralement des tapis ou des sols, de l'éclairage et certains équipements de cuisine intégrés. En revanche, il contient peu ou pas de meubles à proprement parler. Si vous choisissez un appartement meublé aux Pays-Bas, vous pouvez vous attendre à trouver des meubles, les principaux appareils électroménagers, des objets ménagers de base et, parfois, du linge de maison ou des ustensiles de cuisine.

En Allemagne, lorsqu'un logement est annoncé comme non meublé, il peut même être dépourvu de cuisine. Il est courant que les locataires installent leur propre cuisine. Lorsqu'il est indiqué comme meublé, le logement comprend généralement les éléments principaux nécessaires à la vie quotidienne, tels qu'une table et des chaises de salle à manger, un canapé, des lits avec matelas, des armoires et, souvent, une cuisine équipée des principaux appareils.

Dans les pays nordiques comme le Danemark, la Suède et la Norvège, le contenu d'un logement meublé peut varier d'un bien à l'autre, mais il inclut généralement les éléments essentiels : un lit, un canapé, une table et des chaises, ainsi que des appareils électroménagers tels qu'un réfrigérateur et une cuisinière.

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Logement meublé dans le sud de l'Europe

Dans une grande partie du sud de l'Europe, le terme « meublé » correspond souvent davantage à ce que beaucoup d'expatriés imaginent : un logement dans lequel on peut vivre dès le premier jour.

En France, les locations meublées sont régies par la loi et doivent inclure les éléments nécessaires à la vie quotidienne. La liste standard comprend généralement les appareils de cuisine, des lits, des tables, des chaises, des ustensiles de cuisine de base et de la vaisselle.

Les appartements meublés sont courants dans les zones urbaines et les régions prisées par les expatriés dans des pays comme l'Espagne et l'Italie, y compris pour des locations de courte durée. Ils comprennent souvent les principaux appareils électroménagers et la plupart des équipements nécessaires au quotidien, même si le contenu exact peut varier selon le propriétaire et la région.

Logement meublé au Royaume-Uni et en Irlande

Au Royaume-Uni et en Irlande, un logement meublé comprend généralement les éléments essentiels tels que des lits et des matelas, un canapé, une table à manger avec des chaises, ainsi que les principaux appareils électroménagers de la cuisine : un réfrigérateur, un four et une machine à laver.

En revanche, les petits équipements qui rendent un logement réellement prêt à vivre sont moins souvent inclus, comme les serviettes, le linge de lit, les ustensiles de cuisine, les couverts ou encore les petits appareils électroménagers tels qu'une bouilloire ou un grille-pain. Dans de nombreux cas, les locataires doivent les fournir eux-mêmes.

Un autre terme que vous pouvez rencontrer est « partiellement meublé ». Celui-ci peut varier considérablement d'un logement à l'autre. Il signifie généralement que le propriétaire a laissé quelques meubles de base, comme un canapé ou un lit.

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Logement meublé en Asie

Dans une grande partie de l'Asie, notamment dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud ou certaines régions d'Asie du Sud-Est, les locations de longue durée sont souvent très rudimentaires. Elles ne comprennent généralement que les éléments essentiels, comme une cuisine équipée et les luminaires. Les locataires doivent fournir eux-mêmes les meubles et les appareils électroménagers.

Dans les logements destinés aux expatriés ou dans les résidences de type appartements avec services, particulièrement dans les grandes villes comme Tokyo, Bangkok ou Kuala Lumpur, les appartements sont en revanche généralement entièrement meublés, avec des lits, des canapés, des tables et d'autres équipements.

Les condominiums modernes dans les principales destinations d'expatriation, comme en Thaïlande ou au Vietnam, sont souvent loués entièrement meublés. Toutefois, il n'existe pas de définition standard du terme « meublé » dans la région ; il est donc important de vérifier avec précision l'inventaire.

Logement meublé Amérique du Nord

Aux États-Unis et au Canada, il est possible de trouver des locations meublées, mais elles sont beaucoup moins courantes pour les baux d'une durée de douze mois ou plus. La plupart des locations de longue durée sont proposées non meublées.

Si vous trouvez un logement meublé, il comprendra généralement les meubles et les appareils essentiels à la vie quotidienne.

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Logement meublé en Australie et en Nouvelle-Zélande

Dans ces deux pays, la majorité des locations de longue durée sont proposées non meublées. Beaucoup de locataires possèdent déjà leurs propres meubles et les emportent avec eux lorsqu'ils déménagent.

Cependant, si vous louez un logement meublé en Australie ou en Nouvelle-Zélande, vous pouvez généralement vous attendre à trouver les éléments de base : lits et matelas, canapés et sièges, une table à manger avec des chaises, ainsi que les principaux appareils électroménagers de cuisine.

Conseils pratiques pour louer un logement à l'étranger

Avant de signer un bail pour un logement meublé, il est recommandé de toujours :

demander un inventaire détaillé indiquant précisément quels meubles, appareils électroménagers et équipements ménagers sont inclus ;

clarifier ce que signifie exactement « meublé » dans l'annonce, sans supposer que cela inclut le linge de maison ou les ustensiles de cuisine ;

demander qui est responsable de la réparation ou du remplacement des appareils électroménagers, car cela peut varier selon les pays et les contrats de location.

Où que vous déménagiez, il est préférable de considérer le mot « meublé » comme un point de départ, et non comme une garantie que votre logement sera entièrement équipé.