Si vous avez cherché un logement à Maurice ces dernières années, vous avez vécu la même expérience que des milliers d'expatriés : des biens partis en quelques jours, des propriétaires qui n'hésitaient pas à relancer les loyers d'un bail à l'autre, et le sentiment que le marché jouait contre vous. Les dernières données de PropertyCloud changent un peu la donne.

Selon le Mauritius Real Estate Index 2026, le loyer moyen sur l'ensemble du marché mauricien s'élève à 75 000 Rs par mois, soit une hausse de 25 %. Mais c'est la lecture par segment qui retient l'attention : les biens accessibles aux étrangers amorcent une baisse de 5,3 %, à 90 000 Rs par mois en moyenne. Dans le même temps, le marché local s'envole de 20,7 %. Les deux marchés se rapprochent. Pour un expatrié en recherche active, cela représente concrètement plus de marge de négociation, davantage de biens disponibles et des propriétaires un peu moins en position de force.

Appartement ou maison : à quoi s'attendre selon votre budget

La première question que pose tout expatrié arrivant à Maurice est simple : est-ce que je peux louer un appartement ou une maison ? Qu'est-ce qui correspond le mieux à mon budget ? Les groupes d'expatriés sur Facebook s'animent rapidement grâce aux expatriés déjà installés aux quatre coins de l'île.

L'indice de PropertyCloud fournit, quant à lui, des repères clairs. Les appartements s'affichent à 48 000 Rs par mois en moyenne ; les maisons et les villas à 90 000 Rs. Mais ces moyennes recouvrent des réalités très différentes. Un appartement de 2 chambres bien situé à Grand Baie, la région la plus prisée des expatriés à Maurice, tourne autour de 60 000 Rs–70 000 Rs. Une villa de 3 chambres avec piscine, située dans une résidence sécurisée à Tamarin, se loue entre 100 000 Rs et 130 000 Rs. Et pour une maison familiale de 4 chambres avec jardin dans l'ouest, le logement type d'un couple avec enfants scolarisés dans une école internationale, il faut généralement prévoir de 130 000 Rs à 190 000 Rs par mois.

Les maisons disponibles à la location affichent un loyer médian de 100 000 Rs par mois, pour une surface moyenne de 210 m², avec des entrées de gamme à partir de 25 000 Rs. Ce dernier chiffre correspond aux appartements modestes dans le centre de l'île, une option souvent ignorée par les nouveaux arrivants, mais qui peut être très pertinente pour ceux qui travaillent à Ébène ou dans les Smart Cities de Moka ou ailleurs.

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Où vous installer selon votre style de vie ?

Le choix de la zone est souvent plus déterminant que le budget lui-même. À Maurice, chaque région a son ambiance, ses avantages et ses inconvénients, et les prix en témoignent, comme vous le diront de nombreux expatriés sur place.

Comme l'on peut s'y attendre, Grand Baie concentre la majeure partie des recherches sur la plupart des sites d'offres immobilières, loin devant toutes les autres zones. C'est d'ailleurs le choix par défaut de beaucoup d'expatriés européens pour diverses raisons, à savoir : la proximité des commerces, l'abondance de restaurants, une vie sociale très active, la vie nocturne, sans oublier l'accès rapide à la mer. Mais c'est aussi la zone la plus chère et la plus touristique. Les prix des appartements y démarrent à 25 000 Rs pour des biens modestes et affichent une moyenne de 70 000 par mois Rs. Pour les maisons, comptez facilement le double.

Toujours selon Property Cloud, Tamarin attire davantage les amateurs de nature, de surf et d'une ambiance plus tranquille. Les loyers y sont élevés, portés par une demande qui ne faiblit pas. Flic-en-Flac offre, en revanche, un excellent rapport qualité-prix pour une vie en bord de mer. Des appartements se louent bien en dessous de 50 000 Rs et des maisons sont accessibles à partir de 65 000 Rs.

Pour les familles avec enfants, le choix se fait souvent autour des écoles internationales. La côte ouest, notamment Tamarin, Rivière Noire et Flic-en-Flac, concentre une bonne partie de ces établissements, ce qui maintient une forte demande et des loyers soutenus pour les maisons familiales.

Enfin, la région de Moka et les Smart Cities constituent l'alternative urbaine. Modernes, pratiques, bien desservies, avec des commerces et des infrastructures de qualité, il s'agit d'une option de plus en plus choisie par les nomades numériques ainsi que les expatriés qui valorisent le confort du quotidien sur la proximité immédiate de la mer.

Les opportunités méconnues : l'est de l'île en forte correction

C'est probablement la donnée la plus surprenante de l'indice de Property Cloud. La région de Trou d'Eau Douce–Bel Air accuse une correction de 86 % tandis que Flacq–Belle Mare recule de 52 %. Il convient de garder en tête que ces chiffres méritent d'être contextualisés : il s'agit de variations concernant les annonces listées sur le site et non nécessairement d'une dévalorisation généralisée du parc immobilier. Cependant, ils signalent un rééquilibrage réel dans des zones longtemps surdemandées. L'est de l'île, y compris Belle Mare, Trou d'Eau Douce et Poste Lafayette, offre certaines des plus belles plages de l'île, des résidences haut de gamme et une tranquillité que le nord ne peut plus vraiment offrir. Pour un expatrié qui peut travailler à distance et n'a pas besoin d'être à 10 minutes d'un centre commercial, c'est un terrain de chasse aujourd'hui sous-exploité.

À l'opposé, Port-Louis, la capitale, bondit de 57 % et Mapou de 55 %, ce qui signale que la demande se déplace vers des zones plus urbaines ou en développement, portée notamment par les nouvelles générations d'expatriés qui privilégient la connectivité et les services dans le cadre balnéaire.

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Faut-il louer avant d'acheter ?

De nombreux expatriés arrivent à Maurice avec un projet d'achat immobilier en tête. Dans la pratique, la location constitue cependant souvent une première étape. Elle permet de découvrir les différentes régions de l'île, de mieux comprendre le fonctionnement du marché local et de finaliser certaines démarches administratives, notamment l'obtention d'un permis de résidence. Dans le contexte actuel, cette phase de transition peut même s'avérer particulièrement intéressante.

En parallèle, le marché de l'achat poursuit sa progression. Le prix moyen d'un bien immobilier à Maurice avoisine désormais 20 millions de Rs, selon les dernières analyses du marché. Les biens accessibles aux investisseurs étrangers se situent généralement dans une gamme de prix encore plus élevée, avec une moyenne d'environ 35,4 millions de Rs, contre près de 14,9 millions de Rs pour les acheteurs mauriciens. À long terme, la hausse des prix reste particulièrement marquée. L'indice des prix résidentiels indique que les prix immobiliers ont augmenté de plus de 138 % depuis 2019, une progression alimentée par la demande internationale, la hausse des coûts de construction et la disponibilité limitée de terrains dans certaines régions prisées.

À court terme, plusieurs évolutions pourraient également influencer les décisions des acheteurs étrangers. Les droits d'enregistrement pour les non-citoyens devraient notamment doubler à partir de juillet 2026, ce qui pourrait modifier le coût total d'un investissement immobilier.

Dans ce contexte, de nombreux expatriés choisissent aujourd'hui une approche progressive : louer d'abord pour s'installer et comprendre le marché, puis acheter une fois leur projet clairement défini. Cette stratégie permet non seulement de mieux choisir sa région mais aussi d'aborder un investissement immobilier avec une vision plus précise du marché mauricien.

Vous envisagez de vous installer à Maurice ? Retrouvez plus d'informations sur les processus de location et d'achat immobilier dans notre guide de l'expatrié à Maurice.