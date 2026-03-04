Les expatriés sont souvent plus « vulnérables » lorsqu'ils cherchent une colocation. Nous devons nous débrouiller dans des environnements auxquels nous ne sommes pas encore familiers, sur un marché immobilier nouveau, sans savoir quels quartiers sont agréables ni si le prix demandé est justifié… Et surtout, sans un véritable réseau pour assurer nos arrières. Nous avons peu de repères pour juger ce qu'est « un bon appartement » ou « une bonne affaire ».

Et la recherche d'un colocataire tend à compliquer davantage les choses : barrière de la langue, difficultés à repérer les signaux d'alerte, hésitation quant aux questions qu'il est acceptable de poser… Bref : par où commencer ?

Imaginons que vous sachiez déjà ce que vous voulez : un budget défini, un quartier choisi, des critères plus ou moins clairs, ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Comment trouver concrètement un colocataire ?

Il existe deux scénarios classiques :

Premier scénario : vous avez déjà loué un appartement ou une maison et vous cherchez désormais une ou plusieurs personnes pour partager le logement. Dans ce cas, vous êtes en position de force, en quelque sorte : vous fixez les conditions, vous rencontrez les candidats, vous définissez les règles. C'est aussi vous qui rédigez l'annonce et précisez le profil recherché.

Deuxième scénario : vous n'avez pas encore de logement et vous cherchez à la fois un logement et un ou plusieurs colocataires. Ici, vous êtes plutôt « candidat(e) » : vous répondez à une annonce dont les critères et les règles sont déjà posés.

La première chose à faire, c'est donc de décider dans quel rôle vous vous placez, car cela déterminera votre manière de chercher.

Vous avez déjà un logement et vous cherchez un colocataire

Ici, c'est vous qui prenez les décisions. Mais ce n'est pas forcément plus simple : cela signifie aussi que vous avez beaucoup de paramètres à gérer.

Si votre nom figure sur le bail, vous êtes responsable de tout : le paiement du loyer dans les temps, le dépôt de garantie, l'état du logement. C'est un élément central à prendre en compte lors de la sélection d'un colocataire.

Le plus sûr est de passer par des références. Si vous avez déjà des contacts sur place (collègues, connaissances…), demandez-leur s'ils connaissent quelqu'un qui cherche une chambre. Au minimum, ils pourront vous recommander les meilleurs sites ou groupes pour démarrer votre recherche.

Si vous cherchez en ligne, vous aurez besoin d'une annonce. Et ce n'est pas toujours agréable à rédiger. D'un côté, il faut être aussi précis que possible : une annonce vague attire des personnes vagues, ce qui est rarement un bon signe. De l'autre côté, si vous êtes trop strict(e), vous risquez de ne trouver personne.

Ce qui doit absolument apparaître, en revanche, ce sont les responsabilités et les règles de base que vous attendez. Gardez en tête que ce qui est « évident » pour vous (heures de calme, règles pour les invités, usage des pièces communes, etc.) ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, surtout dans un contexte international. Cela ne veut pas dire que l'un a raison et l'autre tort : il veut tout simplement dire que vous devez être très clair(e).

Voici un exemple d'annonce de colocation

Bonjour à tous,

Je cherche un(e) colocataire pour partager l'appartement/la maison que je loue dans le quartier de (nom du quartier), à partir du (date d'emménagement) jusqu'au (date de départ).

Le logement :

Type / taille : par exemple, appartement de deux chambres et une salle de bain

Espaces communs meublés / non meublés

Quartier bien desservi (transports, commerces, cafés)

Immeuble calme, résidentiel

Cuisine, salle de bains et salon partagés

La chambre :

20 m²

Privée, meublée / non meublée

Grande fenêtre, beaucoup de lumière naturelle

Coûts :

Loyer mensuel : combien par personne ?

Charges : incluses ? payées séparément ? partagées ?

Dépôt de garantie : requis ou non ? montant ?

Durée minimale : combien de temps ?

À propos de moi :

Je suis une femme originaire du Royaume-Uni et je travaille à l'Université de Shenzhen. Je parle anglais et un peu de chinois, juste assez pour les échanges du quotidien. Je suis propre et plutôt calme. Je travaille la plupart du temps en semaine et je préfère des week-ends simples et tranquilles. J'accorde de l'importance à un logement rangé, au calme et à une communication saine.

Je cherche quelqu'un qui :

Est à l'aise dans un logement partagé

Est responsable, soigneux et respectueux

Est un(e) professionnel(le) ou étudiant(e)

Ne fume pas

Les animaux sont les bienvenus :-)

Règles de la maison :

Payer le loyer à temps (non négociable)

Garder sa chambre et les espaces communs propres

Pas d'invités qui restent dormir

Pas d'appartement « festif »

Il vaut vraiment la peine d'annoncer vos attentes dès le départ pour éviter des problèmes par la suite. Certaines choses peuvent vous sembler un peu gênantes à écrire en noir sur blanc dans une annonce : dans ce cas, vous pouvez les aborder lors du premier entretien. L'essentiel est que vous et votre futur colocataire soyez sur la même longueur d'onde et sachiez à quoi vous attendre.

Voici quelques exemples de questions utiles à poser à un candidat :

Avez-vous déjà vécu en colocation ? Était-ce une bonne expérience ?

Qu'est-ce qui marchait bien dans votre précédente colocation, et qu'est-ce qui ne marchait pas ? Pourquoi êtes-vous parti(e) ?

Êtes-vous à l'aise avec le montant du loyer et le calendrier de paiement ?

Pensez-vous qu'il pourrait y avoir des difficultés à payer à temps ? Si oui, comment géreriez-vous cela ?

Êtes-vous d'accord pour partager le ménage et l'entretien ? Préférez-vous engager une personne de ménage et partager les frais ?

Seriez-vous d'accord pour discuter des invités à l'avance ?

À quoi ressemble votre emploi du temps habituel ?

Avez-vous des références (anciens colocataires, collègues, etc.) ?

Vous allez aussi vous poser une autre question : cherchez-vous un colocataire expatrié ou un natif du pays ? Est-ce que cela a de l'importance ? Écrire ce type de détail dans une annonce peut sembler étrange, mais parfois cela répond à des contraintes très pratiques (par exemple, la langue). Et dans certaines villes, même si vous n'avez pas de préférence, il peut être utile de préciser que vous êtes vous-même expatrié(e).

L'endroit où vous cherchez est également important et varie considérablement selon les pays. Bien sûr, vous pouvez commencer par un post sur Facebook. Mais il existe souvent des alternatives bien plus efficaces : l'équivalent local de Craigslist, des plateformes spécialisées, etc. Le mieux est de demander à quelqu'un sur place comment il s'y prendrait.

Autre point à garder en tête : l'urgence. Si vous louez un logement que vous ne pouvez pas payer seul(e), vous devrez trouver quelqu'un rapidement. Et quand on est pressé, on filtre moins bien. En effet, on a parfois tendance à choisir un profil qui ne convient pas, voire à accepter un mauvais match. C'est pourquoi il est préférable de commencer la recherche le plus tôt possible : dès que vous signez le bail (parfois plusieurs mois avant l'emménagement), vous pouvez déjà chercher des colocataires.

A lire également Les expatriés peuvent enfin acheter des biens immobiliers en Arabie saoudite

Vous cherchez un logement et un colocataire

Dans ce scénario, vous êtes candidat(e) : vous répondez à une annonce. Ce n'est pas vous qui fixez les règles, mais vous devez vérifier que celles-ci vous conviennent vraiment.

Encore une fois, le meilleur point de départ reste votre réseau : collègues, connaissances et contacts locaux. Ils peuvent vous recommander directement des personnes qui cherchent un colocataire, ou vous indiquer les meilleurs endroits où chercher des annonces.

Quand vous répondez à une annonce, résistez à la tentation de vous « vendre » trop ou d'accepter trop de compromis. Dans un nouveau pays, c'est tentant : on veut trouver vite, on ne connaît pas les codes, on se dit qu'on s'adaptera. Mais ces petites concessions risquent de vous coûter cher par la suite.

Dans la mesure du possible, privilégiez un cadre de vie qui vous convient, plutôt qu'un « bon plan » de logement. Certes, un bel appartement dans un quartier agréable est difficile à refuser, mais si cela implique un colocataire douteux, ou simplement quelqu'un dont le mode de vie est incompatible avec le vôtre, il vaut souvent mieux continuer à chercher.

Lorsque vous trouvez une annonce intéressante, il est essentiel de poser les bonnes questions. Comme dans le scénario précédent, l'entretien est mutuel : même si votre nom n'apparaît pas sur le bail, vous avez besoin de comprendre clairement dans quoi vous vous engagez.

Vérifiez que vous avez bien compris les responsabilités, les charges, les dates limites, les règles sur les invités, etc. Ne laissez pas de questions importantes « pour plus tard ». Beaucoup de conflits en colocation ne viennent pas de mauvaises intentions, mais de simples malentendus.

Le mot « filtrer » n'a pas de connotation très agréable. Ici, pourtant, il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais d'être prudent(e). En tant que nouvel arrivant(e) dans un pays, vous avez tout à fait le droit d'être vigilant(e).

« J'avais vraiment peur de prendre un colocataire quand j'ai déménagé en Thaïlande. Je ne sais pas exactement de quoi j'avais peur. Mais j'ai posé beaucoup de questions et je ne me suis pas sentie coupable. J'ai même demandé à un collègue de rencontrer toutes les personnes qui répondaient à l'annonce et de m'aider à choisir. Je me sentais plus à l'aise comme ça. Au final, oui, on a l'impression d'en faire trop. Mais c'est toujours mieux que de se retrouver coincée chez soi avec quelqu'un avec qui on est mal à l'aise… », raconte Julia, expatriée ukrainienne en Chine.

Commencez donc par une conversation simple. Soyez attentif(ve) à ce que la personne dit et à la façon dont elle le dit. Répond-elle clairement ? Est-elle cohérente ? Est-elle précise sur les paiements, la date d'arrivée et les règles de la maison ?

Si possible, rencontrez la personne en face à face. À défaut, faites au moins un appel vidéo. Et si quelque chose vous semble étrange, faites confiance à votre intuition.

Les références sont l'un des meilleurs outils à votre disposition, même si elles restent informelles. Demander une recommandation est assez courant lors d'une recherche de colocation.

Autre point important : la fiabilité financière. C'est délicat, car on ne peut pas deviner si quelqu'un paiera toujours à l'heure simplement en discutant. Mais vous pouvez poser quelques questions sur l'emploi, la stabilité des revenus et les expériences de location précédentes. Dans ce contexte, ce type de questions n'a rien d'intrusif : vous cherchez tout simplement à vérifier que chacun assumera ses engagements.

Si vous voulez faire une vérification plus poussée, il existe des outils en ligne qui permettent de consulter des informations publiques numérisées (casier judiciaire, faillites, etc.) à partir de l'identité d'une personne. Mais gardez à l'esprit que la plupart de ces services nécessitent un paiement unique ou un abonnement.

A lire également Color Trend 2026 : Les couleurs qui transformeront votre intérieur

Quand tout s'assemble : passez à l'accord de colocation

« Les bonnes clôtures font les bons voisins. »

En colocation, un accord écrit joue exactement ce rôle. Il ne s'agit pas d'« un papier de plus » sans valeur : c'est une façon de clarifier les choses. Quand on vit déjà les défis d'une nouvelle langue, de nouvelles démarches et d'une nouvelle culture, la dernière chose dont on a besoin, c'est l'ambiguïté chez soi.

« Je n'aime pas les petits appartements ; j'aime le confort. Et j'aime vivre dans un bon quartier, dans une résidence sécurisée. Je loue donc un appartement de trois chambres à Peninsula (une résidence très bien notée à Shenzhen). Mais je reste raisonnable : les prix sont très élevés ici. Alors j'ai deux colocataires. Je vis comme ça depuis plus de dix ans, j'ai connu beaucoup de situations. Une chose que je fais toujours : je signe un contrat simple. Il faut mettre sur papier ce dont on a parlé. Ça facilite tout. Et quand quelqu'un signe quelque chose, il prend aussi l'engagement plus au sérieux », explique Bernard, expatrié en Chine.

Mettre les choses par écrit élimine les zones grises. Voici un exemple de modèle d'accord de colocation (pour vous lancer).

Cet accord de colocation est conclu entre :

Nom du locataire principal :

Nom du colocataire :

Adresse du logement :

Date de début : JJ/MM/AAAA

Date de fin : par exemple, minimum 6 mois / durée indéterminée

Paiement du loyer

Loyer mensuel : montant

Date d'échéance : par exemple, le 1er de chaque mois

Mode de paiement : virement / espèces / autre

Politique de retard : délai de grâce ? pénalités ? conséquences ?

Dépôt de garantie

Montant :

Conditions de restitution : par exemple, le dépôt est rendu (X jours) après le départ. Les loyers/charges impayés et les dégradations (hors usure normale) sont déduits du montant.

Charges

Incluses dans le loyer : par exemple, eau et électricité

À partager séparément : par exemple, charges de copropriété / frais de gestion

Espaces communs

Espaces partagés : cuisine, salle de bains, salon, couloir, terrasse

Règles de rangement : étagères dédiées dans le frigo ? zones de stockage spécifiques ?

Ménage et entretien

Répartition : ménage partagé / zones attribuées / planning

Déclaration des dommages : tout dégât doit être signalé immédiatement

Invités / nuitées

Invités autorisés à dormir : oui / non

Nombre maximum de nuits par semaine/mois :

Fêtes/événements : autorisés / interdits / autorisés sous conditions / selon discussion

Bruit et règles de vie

Heures de calme : par exemple, après 22h

Tabac : oui / non

Animaux : oui / non

Départ

Préavis : par exemple, 30 jours

Départ anticipé : pénalités ? conséquences ?

Toute modification de cet accord doit être faite par écrit et approuvée par les deux parties.

Pour résumer, partager un logement à l'étranger peut être une expérience très enrichissante. Les personnes avec qui je partageais un appartement en Chine sont encore mes amis aujourd'hui, et c'était il y a plus de dix ans. Mais pour que la colocation se passe bien, il faut poser un cadre.

Quand vous choisissez un colocataire, ne soyez pas gêné(e) de poser des questions, d'être précis(e) et de fixer vos limites. C'est ce qui crée les conditions pour une relation saine, y compris après le départ de l'un ou l'autre.