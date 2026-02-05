Le marché immobilier saoudien s'ouvre aux acheteurs étrangers

Coup de tonnerre sur le marché immobilier saoudien. Depuis le 1ᵉʳ janvier, une nouvelle loi autorise les étrangers à acheter des biens immobiliers dans des zones réservées à Riyad, la capitale, et à Djeddah, ville portuaire et commerciale historique du pays. Et c'est une nouvelle histoire qui s'écrit actuellement, puisque, par « étrangers », la loi inclut aussi les citoyens émiratis et les expatriés résidents. C'est une première. Car avant cette loi, les étrangers vivant aux Émirats arabes unis (EAU) ne pouvaient pas devenir propriétaires en Arabie saoudite. Ils ne pouvaient que louer des biens immobiliers ou en détenir des parts indirectement, en investissant dans des fonds.

Pour le gouvernement saoudien, il s'agit d'une mise en application de la Vision 2030, qui permettra au pays de mieux capter et redéployer les capitaux étrangers dans les secteurs dynamiques, notamment le tourisme et le logement. Les investisseurs émiratis applaudissent la mesure, qui leur donnera davantage de liberté dans la gestion de leurs affaires (par exemple, une résidence en Arabie saoudite sur une plus longue période).

Expatriés indépendants : le rappel à l'ordre de Riyad

Avis aux expatriés indépendants. L'exécutif saoudien rappelle que le non-respect des règles de résidence peut entraîner le paiement d'une amende pouvant grimper jusqu'à 50 000 riyals (13 330 dollars), une peine d'emprisonnement (6 mois maximum), voire l'expulsion. Le rappel survient après la publication d'une vidéo sur le réseau social X par le ministère saoudien de l'Intérieur. Le ministère a rappelé que toute violation des règles locales engage la responsabilité de l'expatrié. Il a également souligné que les témoins d'une telle infraction peuvent la signaler « en toute sécurité ». Ce rappel à l'ordre s'inscrit dans une volonté de renforcer le respect des lois encadrant le travail et la résidence en Arabie saoudite.