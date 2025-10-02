« Un mois de loyer offert », « paiement en plusieurs fois », « loyers modérés », « zéro commission », « charges comprises ». Les propriétaires immobiliers rivalisent d'arguments pour attirer les clients. Le marché locatif dubaïote est toujours dynamique. Rien qu'en août, près de 40 nouveaux projets de logements ont été lancés, soit, +8 000 logements qui s'ajouteront sur un marché déjà tendu. Plus de 30 projets supplémentaires sont à venir. Selon l'expert de l'immobilier émirati Property Monitor, plus de 93 000 nouveaux logements sont venus grossir le marché depuis le début de l'année. Les tensions actuelles profitent aux locataires et aux acheteurs. Car les logements ne partent plus aussi rapidement qu'avant. Or, plus un logement reste longtemps sur le marché, plus il est possible de négocier des gestes commerciaux et de se montrer pointilleux. Les propriétaires l'ont bien compris, et prennent les devants.

Le marché dubaïote tend enfin à s'équilibrer, après plusieurs années de hausse des prix de l'immobilier. Mais cet équilibre ne signifie pas que les loyers baisseront. Les analystes tablent plutôt sur de nouvelles stratégies des propriétaires pour attirer les clients aisés : proposer des logements meublés haut de gamme, offrant « confort et modernité ».





