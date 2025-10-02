Menu
Pourquoi est-ce le bon moment de louer un bien à Dubaï ?

Écrit parAsaël Häzaqle 02 Octobre 2025

C'est le moment d'investir dans l'immobilier dubaïote. D'un côté, de nouveaux logements continuent de voir le jour. Mais de l'autre, les locataires et acheteurs se font plus rares. Une baisse de la demande qui leur profite, et qui oblige les propriétaires à multiplier les gestes commerciaux.

« Un mois de loyer offert », « paiement en plusieurs fois », « loyers modérés », « zéro commission », « charges comprises ». Les propriétaires immobiliers rivalisent d'arguments pour attirer les clients. Le marché locatif dubaïote est toujours dynamique. Rien qu'en août, près de 40 nouveaux projets de logements ont été lancés, soit, +8 000 logements qui s'ajouteront sur un marché déjà tendu. Plus de 30 projets supplémentaires sont à venir. Selon l'expert de l'immobilier émirati Property Monitor, plus de 93 000 nouveaux logements sont venus grossir le marché depuis le début de l'année. Les tensions actuelles profitent aux locataires et aux acheteurs. Car les logements ne partent plus aussi rapidement qu'avant. Or, plus un logement reste longtemps sur le marché, plus il est possible de négocier des gestes commerciaux et de se montrer pointilleux. Les propriétaires l'ont bien compris, et prennent les devants.

Le marché dubaïote tend enfin à s'équilibrer, après plusieurs années de hausse des prix de l'immobilier. Mais cet équilibre ne signifie pas que les loyers baisseront. Les analystes tablent plutôt sur de nouvelles stratégies des propriétaires pour attirer les clients aisés : proposer des logements meublés haut de gamme, offrant « confort et modernité ».


 

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d’expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d’expatrié : choix du visa, études, recherche d’emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d’un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

