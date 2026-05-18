Candidatura spontanea: in quali paesi si hanno più possibilità di assunzione?

Prima di inviare «cold email» a qualsiasi indirizzo di posta elettronica nel mondo, è indispensabile elaborare una strategia. Proprio come le risposte alle offerte di lavoro, le candidature spontanee hanno un obiettivo preciso. Non si tratta di inviare un messaggio per farsi conoscere all'estero, ma di verificare anzitutto che questa pratica sia usata nel paese di destinazione.

Una buona notizia per chi aspira all'espatrio: è molto difficile trovare un paese che vieti formalmente le candidature spontanee. Si tratta anzi di uno strumento prezioso, perché permette di presentarsi senza dover competere con altri candidati (non si risponde a un'offerta che è stata pubblicata). Gli aspetti fondamentali da tenere a mente sono due:

L'email non deve finire nella cartella spam del destinatario.

L'email deve rispettare la struttura CV/lettera di presentazione in uso nel paese di riferimento.

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La candidatura spontanea arriverà davvero al destinatario?

Con la proliferazione delle truffe online, i filtri anti-spam sono sempre più sofisticati. L'obiettivo non è certo truffare nessuno, ma attirare l'attenzione del recruiter. Francia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Canada, Giappone e Singapore figurano tra i paesi in cui le cold email hanno buone probabilità di raggiungere il destinatario, a patto di rispettare la normativa locale.

Per aumentare le possibilità di successo, è fondamentale che l'email non assomigli a un messaggio spam. A differenza dello spam, deve essere personalizzata. Per superare i filtri anti-spam occorre:

Utilizzare un indirizzo email «umano» (nome e cognome).

Evitare un uso eccessivo di lettere maiuscole e punti esclamativi, tipico del linguaggio commerciale.

Scrivere un oggetto sobrio e pertinente.

Evitare l'inserimento di numerose immagini, link cliccabili o allegati di grandi dimensioni (accortezze utili anche per una normale risposta a un'offerta di lavoro).

Evitare termini associati al lessico dello spam: alcune parole sono classificate come tali dai filtri, per impostazione predefinita.

Testare il messaggio con strumenti online (come Mail Tester) per verificare che superi i filtri nel paese prescelto.

Candidatura spontanea all'estero: a chi inviarla?

Più che chiedersi «In quale paese posso inviare la mia candidatura spontanea?», la domanda giusta è: «A chi inviarla?». Le opzioni disponibili sono diverse:

Cercare l'indirizzo email di un responsabile sul sito dell'azienda.

Effettuare la stessa ricerca sui social network professionali.

Fare leva sulla propria rete di contatti personali.

Sfruttare la rete interna dell'azienda in cui si lavora attualmente.

Contattare telefonicamente l'azienda di interesse per raccogliere le informazioni necessarie.

Frequentare reti professionali internazionali, come associazioni di imprenditori e professionisti.

Le prime cinque opzioni sono le più accessibili: sono gratuite (l'unico costo è la connessione a internet) e disponibili ovunque. La difficoltà sta nel riuscire a individuare un contatto davvero utile, ed è per questo che costruire e coltivare la propria rete professionale è essenziale. Chi lavora e desidera crescere in una filiale estera dovrebbe iniziare a cercare buoni contatti all'interno della propria azienda: sarà certamente più semplice risalire ai nomi e ai recapiti dei responsabili in sede estera.

È ovviamente possibile inviare la candidatura all'indirizzo email generico «contatti» dell'azienda, ma non c'è alcuna garanzia che il messaggio raggiunga un responsabile. Per massimizzare le probabilità di successo, vale la pena dedicare il tempo necessario a scegliere con cura il destinatario.

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E la candidatura spontanea cartacea?

Chi vuole distinguersi può puntare sulla carta stampata nell'era del «tutto digitale»: è la soluzione migliore per aggirare sia i filtri anti-spam sia i filtri basati sull'intelligenza artificiale. Attenzione però: è indispensabile essere certi di avere il nome completo e l'indirizzo preciso della persona da contattare. Non si deve mai inviare una lettera all'azienda senza indicare il nome esatto del destinatario. Optando per il formato cartaceo, si stamperà il proprio CV (salvo indicazioni contrarie, come nel caso del CV giapponese, da compilare a mano) e si scriverà la lettera di presentazione a mano.

Candidatura spontanea e cultura del paese straniero

Potrebbe sembrare che, trattandosi di una candidatura spontanea, ognuno sia libero di agire come meglio crede. In realtà, anche se l'iniziativa è spontanea (non si risponde a un'offerta pubblicata, ma ci si propone di propria iniziativa), la forma e il contenuto della candidatura devono rispettare le norme in uso nel paese di espatrio.

Non esiste un modello unico di CV internazionale: ogni paese (e, più precisamente, ogni azienda) richiede un curriculum e una lettera di presentazione pensati su misura.

Il CV francese, ad esempio, si sviluppa spesso su una sola pagina (salvo in caso di una carriera lunga) e riporta nome, cognome ed età, con o senza foto. Al contrario, il CV britannico esclude questi dati personali per limitare le discriminazioni: la foto è espressamente sconsigliata. La stessa impostazione vale per il CV americano, che non prevede né foto né informazioni personali. Il CV giapponese, invece, richiede obbligatoriamente la foto e si presenta come un modulo da compilare, generalmente su due pagine. Anche il CV tedesco si estende su due pagine ed è caratterizzato da uno stile sobrio e dettagliato.

Le stesse attenzioni vanno riservate alla redazione della lettera di presentazione, che si tratti del corpo del messaggio o di un allegato (la versione allegata è in genere più lunga). È fondamentale evitare traduzioni letterali o automatiche e rispettare la lingua d'uso nel paese di espatrio. Anche chi padroneggia già la lingua straniera deve verificare che il significato dei termini utilizzati sia quello corretto nel contesto locale: esistono, ad esempio, diverse varianti dell'inglese e del francese, e il significato di alcune parole può cambiare da un paese all'altro.

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Carriera internazionale: conviene puntare sulla candidatura spontanea?

La candatura spontanea divide: c'è chi la considera uno strumento efficace e chi, invece, la vede come una perdita di tempo. Tra le critiche più frequenti c'è proprio l'impegno richiesto. Preparare una candidatura spontanea all'estero richiede cura, ancora di più quando ci si rivolge a un'azienda estera, dove entrano in gioco anche differenze culturali e aspettative diverse. Il rischio, secondo chi la sconsiglia, è investire molte energie per ottenere pochi risultati. Chi la difende, però, ricorda che non si tratta di inviare un messaggio nel vuoto. Molte posizioni non vengono mai pubblicate sul mercato del lavoro internazionale, e candidarsi spontaneamente può aiutare a intercettare opportunità che non emergerebbero aspettando solo gli annunci ufficiali. Inoltre, proporsi a un'azienda specifica per un ruolo preciso dimostra un interesse concreto, senza attendere che sia l'azienda stessa a pubblicare un'offerta.

Inviare una candidatura spontanea è quindi un modo per mettere in luce motivazione, interesse e competenze: è già una prima forma di presentazione all'azienda straniera. L'obiettivo della cold email non è necessariamente ottenere subito un posto di lavoro, anche perché non è detto che l'azienda stia assumendo in quel momento, ma stabilire un contatto con una persona che possa ricordarsi del profilo e, eventualmente, aprire la strada a un colloquio. In questo caso non si dispone di un annuncio né di requisiti espliciti su cui fare leva, ed è per questo che la cura della presentazione diventa determinante. Una candidatura spontanea riuscita potrebbe non tradursi subito in un impiego all'estero, ma può creare un contatto prezioso all'interno dell'azienda desiderata. Le possibilità di essere ricontattati in futuro, per lavorare finalmente all'estero, non sono affatto trascurabili.