Le professioni dell'IA in cima alle assunzioni?

Non sorprende che le professioni legate all'intelligenza artificiale (IA) siano in forte crescita (ingegnere IA, direttore dell'IA, esperto IA, ricercatore in machine learning…). Lo stesso vale per le professioni digitali (sviluppatore software, ingegnere, data scientist, data analyst…). Negli ultimi tempi sono nate – e continuano a nascere – molte nuove figure professionali nel vasto mondo dell'intelligenza artificiale. Attività che ieri si svolgevano senza IA oggi possono essere svolte con l'IA. Ecco perché si possono trovare le stesse professioni sia nel « settore » digitale sia nel « settore » IA.

Le soluzioni di intelligenza artificiale sono ormai presenti anche in ambiti lontani dalla Tech: commercio, marketing, tecnologie della comunicazione, ecc. Le aziende riservano quindi un'attenzione particolare ai CV dei candidati che hanno esperienza nell'intelligenza artificiale.

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Assunzioni previste nell'edilizia e nella sanità

Il settore delle costruzioni assume in Spagna. La carenza di manodopera si fa ancora sentire e il Paese ha bisogno di lavoratori esperti. Operai edili, idraulici, saldatori ed elettricisti sono figure particolarmente richieste.

La carenza continua a colpire anche il settore medico. In Spagna, nel 2023 si contavano circa 14 laureati in medicina ogni 100.000 abitanti (dato OCSE). L'invecchiamento del personale sanitario (nel 2023, il 33 % aveva più di 55 anni - dato pubblicato dall'OCSE nel 2025) e l'invecchiamento generale della popolazione rendono necessaria l'assunzione di nuovi professionisti. Oltre a queste professioni in carenza cronica, anche altre figure sanitarie stanno assumendo, in particolare nell'ingegneria medica. Le posizioni di ingegnere biomedico e di assistente medico rientreranno tra le professioni più richieste nel 2026.

