I dibattiti che hanno a lungo animato la scena politica francese hanno quasi ignorato questa riforma silenziosa. Passata inosservata, inasprisce tuttavia il sistema del cumulo lavoro-pensione.
Espatriati in Francia: cumulare lavoro e pensione presto non sarà più così conveniente
La legge di finanziamento della Previdenza sociale per il 2026 entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. Da quella data, le regole del cumulo lavoro-pensione cambieranno. Per il momento, i due sistemi di cumulo continuano a coesistere:
- il cumulo integrale: nessun tetto massimo di reddito, a determinate condizioni (raggiungimento dell'età legale di pensionamento, pensione liquidata per intero...).
- il cumulo con tetto massimo: l'importo complessivo di stipendio e pensione è soggetto a limiti. Il cumulo è possibile anche senza aver maturato la pensione piena, ma è soggetto a un tetto pari al 160% dello SMIC lordo nel 2026 (2.916,85 € lordi al mese nel 2026), oppure alla media delle tre mensilità lorde precedenti il pensionamento. Viene applicata la formula più vantaggiosa per il beneficiario.
Nota importante: per cumulare lavoro e pensione presso l'ultimo datore di lavoro è necessario attendere 6 mesi. In caso di ripresa dell'attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro prima di questo termine, la pensione verrà sospesa. Il periodo di carenza non si applica, invece, in caso di cambio di datore di lavoro.
Cumulo lavoro-pensione: le novità dal 2027
La riforma inasprisce le condizioni del cumulo lavoro-pensione. L'età di pensionamento diventa il criterio principale, anteponendosi al raggiungimento della pensione piena. Si prospettano 3 scenari:
- Pensionamento prima dell'età legale: il cumulo lavoro-pensione non è consentito.
- Pensionamento tra l'età legale e i 67 anni: è possibile cumulare lavoro e pensione senza periodo di carenza, anche restando presso lo stesso datore di lavoro. La pensione sarà tuttavia ridotta al 50% sui redditi che superano il tetto stabilito per decreto (7.000 euro l'anno).
- Pensionamento a partire dai 67 anni: il cumulo lavoro-pensione è ammesso senza restrizioni, con la possibilità di maturare persino una seconda pensione.
A fine 2025, erano oltre 700.000 le persone che cumulavano pensione e lavoro. Il sistema riscuote un notevole successo, in particolare nei periodi di crisi economica, poiché spinge i lavoratori a restare attivi il più a lungo possibile, rinviando così l'attivazione dei propri diritti pensionistici. Il governo ritiene che la riforma consentirà di ridurre la spesa previdenziale. Gli economisti si mostrano più cauti: temono un impoverimento dei pensionati, ma anche ricadute negative sui conti pubblici.
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