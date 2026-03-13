Un leggero scarto tra il momento in cui si invia il maggior numero di candidature… e quello in cui si assume

Un'indagine di riferimento condotta da LinkedIn, « Labor Market Seasonality », analizza milioni di offerte e candidature in tutto il mondo e mette in luce un fenomeno interessante: tra gennaio e maggio i candidati sono particolarmente attivi. Molti sfruttano l'inizio dell'anno per avviare nuovi progetti professionali. Le aziende, invece, continuano spesso a pubblicare un numero consistente di nuove offerte di lavoro in primavera e all'inizio dell'estate.

Il risultato è un certo disallineamento.

Da un lato ci sono mesi molto competitivi, in cui le candidature arrivano a raffica.

Dall'altro ci sono periodi un po' più tranquilli, ma ricchi di opportunità per chi sa aspettare… o muoversi in anticipo.

In altre parole: l'inizio dell'anno è nel complesso dinamico, ma le settimane che precedono il rallentamento estivo possono offrire una finestra strategica per candidarsi. La concorrenza è leggermente più bassa, ma le esigenze restano molto concrete!

Il ciclo di budget delle aziende è ancora determinante?

Sì, e questo conferma i risultati osservati nell'indagine di LinkedIn citata in precedenza.

Si sente spesso dire che « tutto si decide a inizio anno » perché i budget vengono approvati alla fine dell'anno solare. Un budget approvato, però, non equivale a una posizione già coperta. Le grandi indagini previsionali, come la ManpowerGroup Employment Outlook Survey, mostrano che le aziende annunciano le intenzioni di assunzione all'inizio dell'esercizio e poi distribuiscono le assunzioni lungo tutto il trimestre, e spesso anche oltre.

Tra l'approvazione del budget e l'arrivo di una nuova risorsa si inseriscono diversi passaggi: valutazioni interne, priorità dei progetti, ridefinizione dei team, approvazioni gerarchiche, talvolta un blocco o una riallocazione parziale delle risorse, ecc.

Gli effetti concreti del ciclo di budget emergono quindi spesso qualche mese più tardi.

Feste nazionali, religiose e culturali possono rallentare le assunzioni

Il mercato del lavoro non segue solo i budget. Subisce anche l'influenza del calendario culturale, in senso ampio.

Istituzioni come la Banca mondiale sottolineano che alcune festività importanti hanno un impatto misurabile sull'attività economica nazionale. I report economici dedicati alla Cina, per esempio, mostrano ogni anno che il Capodanno lunare provoca un calo temporaneo della produzione industriale, delle transazioni commerciali e dell'attività amministrativa: si tratta di un fenomeno stagionale ben documentato nei report di China Economic Updates.

Diverse analisi economiche regionali pubblicate dal FMI sui Paesi del Medio Oriente indicano inoltre che il Ramadan comporta significativi aggiustamenti degli orari, un calo temporaneo della produttività e un rallentamento delle decisioni amministrative in alcuni settori pubblici e privati.

Queste festività ed eventi incidono ovviamente anche sui processi di selezione. Una strategia efficace consiste nel prevedere questi periodi e inviare le candidature con largo anticipo, oppure subito dopo la ripresa ufficiale delle attività nel Paese di destinazione.

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Il calendario universitario e l'ingresso dei neolaureati nel mercato del lavoro vanno considerati

Potresti non rientrare in un profilo junior. L'ingresso massiccio dei neolaureati, però, influenza l'intero mercato delle assunzioni, anche per i profili con esperienza.

L'anno accademico si conclude tra maggio e luglio in gran parte dell'Europa, delle Americhe e dell'Asia. Tra giugno e settembre migliaia di neolaureati entrano quindi contemporaneamente nel mercato del lavoro e questo momento crea un vero e proprio effetto ondata, come spiega Eurostat.

Le aziende che « assorbono » un contingente di nuove risorse finiscono poi per ricalibrare l'intera organizzazione.

Un professionista con esperienza può trarre vantaggio da un contesto più chiaro a fine estate o all'inizio dell'autunno, quando la pressione dei neolaureati diminuisce e tornano a emergere esigenze più specialistiche o senior.

I lavori che dipendono fortemente da un periodo preciso

Non tutti i settori assumono in modo continuativo. Alcuni seguono un calendario quasi meccanico. In questi casi il tempismo non offre un vantaggio: determina l'accesso stesso alla posizione!

L'insegnamento e la formazione

Le assunzioni seguono, come prevedibile, il calendario accademico.

L'anno scolastico inizia tra agosto e settembre nella maggior parte dei Paesi OCSE (Education at a Glance). Gli istituti avviano quindi le selezioni con diversi mesi di anticipo, per ottenere i visti, finalizzare i contratti e preparare l'inizio delle lezioni.

Le piattaforme specializzate e le associazioni di scuole internazionali indicano che, nell'insegnamento internazionale, l'alta stagione delle assunzioni va in genere da novembre a marzo per l'anno scolastico successivo.

Turismo, ospitalità e ristorazione

Il turismo è un esempio classico di « stagionalità economica ».

I flussi turistici globali, secondo l'Organizzazione mondiale del turismo, si concentrano in modo marcato in alcuni periodi dell'anno, con picchi evidenti in estate e durante le vacanze invernali.

Questa concentrazione richiede preparazione: le aziende assumono diversi mesi prima dell'alta stagione per formare i team. Candidarsi all'inizio dell'alta stagione spesso è troppo tardi. I team sono già completi, fatta eccezione per i comparti che soffrono regolarmente di carenza di personale.

Agricoltura, settore umanitario ed eventi

Altri settori funzionano secondo cicli ben definiti.

L'agricoltura dipende ovviamente dai periodi di raccolta. Lo stesso vale per il settore umanitario o per l'eventistica, in cui le assunzioni aumentano durante grandi crisi o prima di operazioni programmate.

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Quando candidarsi per massimizzare le probabilità?

Non esiste un periodo « giusto » unico per cercare lavoro all'estero. Esistono però momenti più strategici di altri, a seconda del Paese d'interesse. Le indicazioni che seguono si basano anche sulle raccomandazioni di piattaforme di ricerca lavoro come Indeed.

Gennaio – febbraio: muoversi in fretta

L'inizio dell'anno resta un momento chiave. I budget sono appena stati approvati, i progetti ripartono e le intenzioni di assunzione vengono annunciate. Questo è il momento giusto per farsi notare, per così dire.

Laconcorrenza, però, resta piuttosto alta, perché molti candidati formulano nello stesso periodo nuovi 'buoni propositi' sul piano professionale.

Aprile – giugno: la finestra spesso più equilibrata

La dinamica di budget tende a concretizzarsi proprio in questa fase. Le posizioni approvate a inizio anno vengono pubblicate, i processi avanzano e la concorrenza può risultare leggermente meno concentrata rispetto a gennaio.

Il periodo primaverile è particolarmente favorevole in molti settori generici.

Fine estate – inizio autunno: il rimbalzo strategico

Dopo l'ondata dei neolaureati e la pausa estiva, i bisogni diventano più chiari. Le aziende riorganizzano i team, rilanciano alcuni progetti e assumono profili più specializzati.

Questa fase può offrire ai candidati con esperienza un contesto più leggibile e un mercato un po' meno saturo.

Alcuni periodi richiedono invece di essere previsti in anticipo o evitati: