« L'IA non sta uccidendo l'occupazione: la sta migliorando »

Il 2026 sarà un'« annata nera per l'occupazione » a causa dell'IA? A prima vista i numeri parlano da soli. Il FMI stima che il 40 % dei posti di lavoro sarà a rischio per effetto dell'IA, con un impatto più forte nelle economie avanzate. Goldman Sachs ipotizza 300 milioni di contratti a tempo indeterminato potenzialmente cancellati dall'IA; questi milioni di posti di lavoro si concentrerebbero esclusivamente nelle economie sviluppate. Il Forum economico mondiale prevede la perdita di almeno 14 milioni di posti di lavoro nel mondo già dal 2027.

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L'accelerazione dell'automazione distrugge posti di lavoro…

Questi dati richiamano quelli diffusi anche dalle grandi potenze industriali e dalle aziende Tech (tra le altre), che accelerano gli investimenti nell'IA riducendo nel contempo organici ritenuti « non essenziali » o « meno performanti ». L'automazione a ritmi serrati si misura in migliaia di posti tagliati: -34.000 in Intel, -19.000 in Microsoft, -14.000 in Amazon, -6.000 in HP, -5.000 nella banca francese Société Générale… L'elenco è ancora lungo. L'accelerazione dell'automazione è tale che Mustafa Suleyman, responsabile dell'IA in Microsoft, ritiene che la maggior parte del lavoro impiegatizio potrà essere gestita dall'IA nei prossimi 18 mesi. Il 19 novembre 2025 Elon Musk si è spinto ancora oltre, ipotizzando che nel giro di vent'anni il lavoro possa diventare addirittura 'facoltativo'.

… ma a volte li trasforma e, anzi, li migliora

Al tempo stesso, però, altri segnali indicano che l'IA sta soprattutto trasformando i lavori. Molti analisti interpretano questi cambiamenti in modo positivo, vedendoli come parte di una nuova 'rivoluzione industriale', sulla scia di quelle del XIX secolo. In questo caso si parla più spesso di 'rivoluzione digitale' o di 'shock digitale'. Alcuni preferiscono persino il termine 'frattura', per sottolineare il divario crescente tra le economie in cui l'IA si sviluppa rapidamente e quelle che restano indietro.

Secondo questa prospettiva, l'IA rappresenta soprattutto una leva di trasformazione del lavoro. Un esempio riguarda le mansioni fisiche e i compiti ripetitivi. Secondo un rapporto dell'OCSE, l'IA 'può portare molti benefici sul luogo di lavoro': miglioramento delle condizioni di lavoro, riduzione dei disturbi muscolo-scheletrici e di altre patologie legate all'attività professionale, maggiore sicurezza della postazione, sviluppo delle competenze dei dipendenti. In questo scenario, l'IA si occupa dei compiti più pesanti o ripetitivi e consente ai lavoratori di dedicarsi ad attività più stimolanti e, spesso, meglio retribuite.

I risultati dello studio mostrano che il 79,5% dei lavoratori dell'industria manifatturiera e della finanza che utilizzano l'IA registra un miglioramento delle proprie prestazioni. Il 62,8% si dichiara soddisfatto della collaborazione con l'IA. Il 56,2% afferma che l'IA ha migliorato la salute fisica e il 54,2% segnala un miglioramento della salute mentale. Si tratta di dati incoraggianti, che tuttavia vanno letti con cautela. Lo stesso studio evidenzia infatti un aumento delle preoccupazioni dei dipendenti nei confronti dell'IA.

IA e lavoro: di che cosa stiamo parlando?

Per comprendere meglio l'impatto dell'IA sul lavoro, è utile ricordare che esistono tre grandi tipologie di intelligenza artificiale. La prima è l'IA generativa, quella di cui si parla di più. È accessibile al grande pubblico e permette di creare nuovi contenuti a partire da fonti esistenti. C'è poi l'IA predittiva, che analizza grandi quantità di dati per 'prevedere' risultati futuri o individuare tendenze. Infine esiste l'IA agentica, spesso definita anche 'agente intelligente'. A differenza delle altre, può ragionare, prendere decisioni in modo autonomo, adattarsi all'ambiente e affrontare problemi complessi.

Espatrio e uso dell'IA in azienda

Gli espatriati incontreranno con ogni probabilità una o più di queste IA nei software aziendali. Le imprese, infatti, privilegiano spesso questa modalità di integrazione: invece di considerare l'IA come uno strumento a sé stante, la inseriscono negli strumenti già in uso. I risultati diventano visibili in tempi molto rapidi. I chatbot di assistenza clienti presenti sui siti professionali, per esempio, sono sempre più spesso gestiti dall'IA. L'IA interviene anche per:

prevedere i comportamenti dei clienti, interpretare le nuove tendenze, stimare le vendite future e quindi definire le scorte, ridurre i rischi… (IA predittiva)

produrre contenuti, note, schede di sintesi, immagini e documenti utili ai team (IA generativa)

gestire le richieste dei clienti 24 ore su 24, ottimizzare una catena di approvvigionamento dalla A alla Z, gestire i sinistri, realizzare campagne di marketing ottimizzate… (IA agentica).

Queste diverse tipologie di IA sono ormai presenti in quasi tutti i settori. Nell'industria, per esempio, si stima che l'IA predittiva riduca in modo significativo il rischio di guasti e le relative conseguenze. L'intelligenza artificiale è infatti in grado di anticipare guasti e malfunzionamenti delle macchine con sufficiente anticipo da permettere gli interventi di riparazione. Inoltre orienta gli addetti verso le riparazioni e le sostituzioni da gestire con maggiore urgenza, contribuendo così a mantenere la produttività. In un ambito completamente diverso, l'IA sta rivoluzionando anche la lotta alle frodi, grazie alla sua capacità di individuare e prevedere comportamenti fraudolenti.

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Dove si collocano i lavoratori stranieri?

Lo sviluppo dell'IA nelle aziende non significa che non servano più lavoratori. Il mercato del lavoro internazionale continua ad avere bisogno di manodopera, soprattutto nei settori in cui mancano profili qualificati. L'impatto dell'IA si misura piuttosto nelle mansioni affidate ai lavoratori. Nelle risorse umane, per esempio, l'IA aiuta a gestire meglio la forza lavoro, ad anticipare i fabbisogni e a individuare i profili più adatti. Gli espatriati che lavorano nelle risorse umane possono così avere una visione più chiara delle esigenze dell'azienda e operare in modo più efficiente.

La logica è simile anche in altri ambiti, come il servizio clienti. I chatbot non nascono per sostituire i dipendenti, ma per alleggerirne il carico di lavoro: garantiscono un 'servizio di base' 24 ore su 24 e rispondono alle domande più semplici. Gli espatriati che lavorano nel servizio clienti o nella customer care possono quindi dedicare più tempo ai casi complessi e alle situazioni che richiedono un intervento umano.

Il contributo umano resta dunque indispensabile: servono lo sguardo del lavoratore, le sue conoscenze e le sue competenze. Inoltre, affidare alcuni compiti all'IA non significa perdere il controllo. L'azienda deve sempre verificare di utilizzare le intelligenze artificiali più adatte e nel modo corretto. Per questo il riscontro dei dipendenti che le usano quotidianamente diventa fondamentale. Per chi promuove l'uso dell'IA in azienda, l'obiettivo non è sostituire l'essere umano con la tecnologia, ma costruire una collaborazione efficace tra persone e strumenti digitali.

IA e lavoro: che cosa devono considerare gli espatriati

Secondo l'OCSE, uno dei modi più efficaci per preparare i dipendenti a collaborare con l'IA consiste nel coinvolgerli nella sua implementazione fin dall'inizio. Lo studio evidenzia che la fiducia dei dipendenti nell'azienda aumenta quando vengono consultati e quando vengono attivati percorsi formativi per aiutarli a comprendere meglio l'IA. Il governo britannico propone proprio questo approccio. L'esecutivo punta su una formazione gratuita sull'IA per favorire l'aggiornamento delle competenze e accompagnare i lavoratori nella transizione. L'obiettivo è migliorare le competenze di 10 milioni di lavoratori entro il 2030. La formazione è accessibile a chiunque risieda nel Regno Unito. Inoltre, uno stanziamento di 27 milioni di sterline servirà a rafforzare la formazione dei tirocinanti neolaureati e a facilitare l'accesso alle professioni digitali anche nelle città più piccole.

L'importanza di formarsi

La formazione rappresenta uno dei primi aspetti da considerare per chi vive all'estero: la sua importanza è centrale. Gli studi, sia quelli « pro-IA » sia quelli più cauti, concordano sul fatto che l'IA incida sull'occupazione. Alcuni lavori rischiano di scomparire del tutto. Altri vengono « erosi » in parte o in misura maggiore dall'IA, che assume un numero crescente di compiti. La formazione non serve solo ad accrescere le competenze, ma anche ad adattarsi più facilmente ai cambiamenti del mercato del lavoro internazionale.

Al momento il Regno Unito è uno dei pochi Paesi a offrire una formazione gratuita sull'IA. Gli Stati Uniti l'hanno proposta nel 2024, ma solo per i dipendenti del governo. Il Canada ha sviluppato CodeCan, un percorso digitale gratuito per giovani ed educatori. Nel dicembre 2025 il Ministero del Lavoro australiano ha annunciato che un milione di lavoratori australiani beneficerà di una formazione gratuita sull'IA.

L'importanza di capire il proprio nuovo ruolo in azienda

Alcune analisi sostengono che l'IA non inizi sostituendo le persone, ma riorganizzando il lavoro. Le informazioni non passano più attraverso numerosi intermediari: arrivano in modo più diretto grazie all'IA, che gestisce gli aspetti puramente tecnici e quelli più facilmente automatizzabili del lavoro, come la produzione di grafici, tabelle o note. Le attività affidate all'IA tenderebbero così a rafforzare i ruoli a tutti i livelli aziendali: team più autonomi e responsabilizzati, manager nel ruolo di 'direttore d'orchestra' o 'coordinatore' piuttosto che di semplice 'supervisore'.

In sostanza, l'IA potrebbe rendere le aziende meno burocratiche, con meno verticalità e più orizzontalità. Questa trasformazione potrebbe avere effetti positivi sia sulla produttività sia sulla salute mentale dei lavoratori. L'evoluzione delle professioni comporta inoltre un aumento delle competenze richieste, sia ai lavoratori locali sia a quelli stranieri. I candidati all'espatrio e gli espatriati con una formazione adeguata potrebbero quindi accedere più facilmente a ruoli di responsabilità.

Formarsi durante l'espatrio

La formazione resta una delle chiavi per crescere professionalmente in un mondo del lavoro trasformato dall'IA, sia per chi sta valutando l'espatrio sia per chi vive già all'estero. Questo vale per chi lavora in settori già coinvolti dalle trasformazioni digitali, ma anche per chi opera in ambiti meno esposti all'IA. I mestieri meno toccati dall'automazione sono in genere quelli legati alle relazioni umane, come la sanità, il lavoro sociale o l'assistenza, oppure al lavoro manuale, come l'idraulica, l'artigianato o la ristorazione. Anche in questi settori, però, la formazione lungo tutto l'arco della carriera resta fondamentale per comprendere meglio le specificità del Paese di destinazione e sviluppare nuove competenze.