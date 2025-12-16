Mobilità internazionale 2025: il boom del nomadismo digitale e del lavoro ibrido

Il nomadismo digitale si è ormai affermato come uno dei principali trend della mobilità globale nel 2025. Oggi circa 40 milioni di persone si spostano in giro per il mondo lavorando per aziende straniere. I governi hanno seguito da vicino questa evoluzione: sempre più Paesi offrono un visto per nomadi digitali o formule equivalenti. Nel corso dell'anno, Filippine, El Salvador e Slovenia hanno lanciato i propri visti dedicati ai nomadi digitali. Questi Paesi si sono aggiunti a una lunga lista di destinazioni considerate “amiche del lavoro da remoto”, tra cui Costa Rica, Brasile, Thailandia, Colombia, Turchia, Barbados, Isole Cayman, Australia, Mauritius, Sudafrica e gran parte dell'Europa.

Il boom del nomadismo digitale, e più in generale della mobilità internazionale, non è però privo di tensioni. In Paesi come Messico, Portogallo e Spagna cresce la frustrazione tra residenti locali e stranieri, soprattutto a causa della persistente carenza di alloggi e delle pressioni economiche.

Una parte della soluzione potrebbe arrivare da un ripensamento dell'organizzazione del lavoro. Il nomadismo digitale sta già trasformando il modo di lavorare: molte persone che vivono all'estero lavorano da remoto per un datore di lavoro straniero. Questo modello solleva però interrogativi sull'impatto economico reale nelle comunità locali. Per contribuire in modo più concreto alla vita del territorio, sempre più nomadi digitali scelgono di coinvolgersi attivamente nelle comunità che li ospitano.

La crescita del workation

Un'altra tendenza che ha preso slancio nel 2025 è il workation. Questa formula che unisce "work" (lavoro) e "vacation" (vacanza) permette ai dipendenti di lavorare da remoto in contesti tipicamente associati al tempo libero, come il mare, la montagna o altre località turistiche. Una workation non è però una vacanza vera e propria. Le persone non prendono ferie, ma continuano a lavorare per alcune settimane lontano dal loro ufficio abituale. Questa soluzione ha conquistato popolarità come strumento per contrastare burn-out e lo stress lavorativo. La pratica ha comunque dei limiti: quando il carico di lavoro diventa eccessivo, niente può sostituire un periodo di riposo completo.

E il lavoro da remoto?

Secondo uno studio Gallup pubblicato a luglio 2025, il telelavoro sta perdendo attrattiva tra la Generazione Z, ovvero le persone nate dal 1997 in poi. Solo il 23% sceglie una modalità di lavoro completamente a distanza, contro il 35% registrato tra Millennials (1980–1996), Generazione X (1965–1979) e Baby Boomer (1946–1964). Al contrario, la Generazione Z mostra una forte preferenza per il lavoro ibrido, scelto dal 71% degli intervistati. Questa quota supera nettamente quella dei Millennials (60%), della Generazione X (56%) e dei Baby Boomer (54%). Un dato accomuna tutte le fasce d'età: il lavoro completamente in presenza è poco apprezzato. Solo il 6% della Generazione Z dichiara di preferirlo. La percentuale scende al 4% tra i Millennials, sale al 9% per la Generazione X e raggiunge il 10% tra i Baby Boomer.

Le aziende hanno ormai capito quanto il lavoro ibrido sia diventato centrale. Citare modalità di lavoro ibride può fare una grande differenza negli annunci di lavoro internazionali. Ma il 2025 ha segnato davvero l'inizio della fine del lavoro da remoto? Esaltato da alcuni e criticato da altri, il lavoro a distanza è sempre più sotto osservazione. Amazon, Société Générale, HSBC, Deutsche Bank, Google, Meta: dalla fine della pandemia, diverse grandi aziende hanno abbandonato il lavoro completamente da remoto. Il lavoro a distanza parziale resta, ma spesso con vincoli più stringenti, come un numero maggiore di giorni obbligatori in ufficio.

Questo significa che il lavoro da remoto scomparirà nel 2026? No. Il lavoro a distanza resta uno strumento potente per attrarre talenti internazionali che cercano flessibilità e un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro.

Mobilità internazionale: inasprimento delle regole nei principali Paesi di immigrazione

Nel 2025 le destinazioni storiche dell'immigrazione (Canada, Australia, Stati Uniti, Regno Unito) continuano ad attirare cittadini stranieri. Allo stesso tempo, l'inasprimento delle politiche migratorie sta iniziando a ridurne l'attrattività, soprattutto per gli studenti internazionali. Ad agosto, una stretta decisa dall'amministrazione Trump ha portato alla revoca di oltre 6.000 visti per studenti. Nello stesso mese è stata avanzata una proposta di riforma per limitare la durata del soggiorno degli studenti a quattro anni, mentre in precedenza era possibile restare per tutto il periodo di iscrizione. La misura solleva una domanda cruciale: che ne sarà dei dottorandi, dei ricercatori e di tutti quei percorsi di studio che superano i quattro anni?

In Canada, l'inasprimento delle regole ha colpito duramente la mobilità studentesca internazionale. Nel 2025 alcune università hanno registrato cali fino al 50%. Secondo il Bureau de coopération interuniversitaire, le iscrizioni di studenti stranieri sono diminuite del 46% tra aprile 2024 e aprile 2025. Gli atenei avvertono che queste misure potrebbero danneggiare l'economia canadese e la sua influenza globale. Il governo, però, non sembra intenzionato a fare marcia indietro. Il piano 2026–2028 prevede l'accoglienza di 150.000 studenti internazionali nel 2026, contro i 305.900 del 2025.

Lo stesso andamento si registra anche nel Regno Unito e in Australia. Gli studenti stranieri non sono gli unici a risentirne: anche i lavoratori stranieri devono fare i conti con misure sempre più restrittive. L'Australia ha avviato la sua riforma dell'immigrazione già nel 2024. Dal 1° luglio 2025 sono aumentate le tariffe di diversi visti: il visto per studenti è passato da 1.600 a 2.000 dollari australiani; il visto per partner ha subito un lieve aumento del sovrapprezzo; il visto per lavoratori qualificati è salito da 3.115 a 3.210 dollari australiani. Nel Regno Unito, il governo laburista guidato da Keir Starmer mantiene l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di migranti. A novembre, l'esecutivo ha annunciato una nuova riforma definita “drastica”, che prevede l'estensione del periodo di residenza richiesto per ottenere il permesso di soggiorno permanente da 5 a 20 anni.

Le destinazioni che si sono distinte nel 2025

Mentre le regole sull'immigrazione si fanno più rigide nelle destinazioni tradizionalmente più gettonate, altri Paesi hanno iniziato a mettere in evidenza i propri punti di forza. Messico, Colombia, Panama, Indonesia e Malesia stanno attirando un numero crescente di lavoratori stranieri. Questi Paesi hanno introdotto visti per nomadi digitali o formule simili, insieme a programmi di residenza di lungo periodo come il Malaysia my second home. Offrono inoltre un costo della vita più contenuto e, in alcuni casi, procedure più flessibili, soprattutto per investitori e professionisti altamente qualificati provenienti dall'estero.

Altre destinazioni come la Spagna, la Thailandia e gli Emirati Arabi Uniti (EAU), hanno continuato a sfruttare la loro forte reputazione per attrarre talenti dall'estero. Nel corso dell'anno, gli EAU hanno introdotto nuovi visti per attrarre professionisti stranieri: i "Missions Visas" e i visti per visitatori, destinati agli esperti di IA. Il paese continua inoltre ad ampliare l'offerta del Golden Visa, in controtendenza rispetto a molti Stati che ne hanno ridotto la portata o l'hanno eliminato. Anche l'Arabia Saudita punta ad attirare professionisti qualificati e investitori facoltosi attraverso i suoi programmi di Premium Residency.

Gli studenti internazionali, invece, si orientano sempre più verso destinazioni con costi più accessibili ma con un'offerta accademica di qualità. Polonia, Repubblica Ceca, Irlanda, Taiwan e Messico continuano a guadagnare terreno. Giappone, Corea del Sud e Germania hanno inoltre rafforzato la loro posizione come mete attrattive per la mobilità studentesca.

Mobilità internazionale: quali settori assumeranno di più nel 2026?

La rivoluzione dell'IA proseguirà nel 2026. Come prevedibile, le aziende del settore - non solo i grandi gruppi tecnologici - continueranno a reclutare specialisti dall'estero. Tra i profili più richiesti spiccano data scientist, specialisti di deep learning, ingegneri di computer vision, machine learning engineer, AI trainer, product manager specializzati in AI, esperti HR in ambito AI e consulenti legali per l'intelligenza artificiale. Stanno inoltre emergendo nuove professioni guidate dall'IA ben oltre il perimetro della tecnologia o della robotica. L'intelligenza artificiale si sta facendo spazio anche nella musica, con figure come l'AI music producer, nella creazione di contenuti con l'AI content strategist e nella produzione video con l'AI video producer.

Accanto alla forte domanda di profili tecnologici e digitali, nel 2026 resteranno molto richieste anche le professioni sanitarie. La carenza globale di personale nel settore, in particolare di medici e infermieri, continua a essere grave. Anche finanza e banche mostrano buone performance e dovrebbero proseguire le assunzioni nel 2026. Lo stesso vale per logistica e trasporti. Il settore energetico è inoltre in espansione, trainato dalla crescita delle iniziative legate alle energie verdi.

La mobilità internazionale dovrà però adattarsi alle politiche migratorie di ciascun Paese, che sempre più spesso favoriscono professionisti stranieri qualificati o altamente qualificati.

Studenti, lavoratori e pensionati: dove trasferirsi nel 2026?

I paesi che hanno guadagnato popolarità nel 2025 sono destinati a restare tra le mete più ambite anche nel 2026. Panama, Colombia, Messico, Thailandia, Vietnam, Malesia, Indonesia, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita dovrebbero continuare a essere sotto i riflettori per chi cerca opportunità all'estero.

Gli studenti, dal canto loro, tenderanno ancora a privilegiare destinazioni più accessibili dal punto di vista economico, ma capaci di offrire programmi accademici solidi e buone prospettive occupazionali. Nel 2025 la Cina ha lanciato una vera e propria “offensiva di attrazione” per conquistare studenti internazionali delusi dalle politiche statunitensi. L'introduzione del China Scholastic Competency Assessment (CSCA), obbligatorio da gennaio 2026 per gli studenti che ricevono borse di studio governative, difficilmente scoraggerà le candidature dall'estero.

Per il governo cinese, accogliere un numero elevato di studenti internazionali, dopo le critiche ricevute per le politiche adottate durante la pandemia, rappresenta una scelta strategica per rafforzare la propria influenza sulla scena globale. A novembre Pechino ha lanciato un nuovo “visto K”, presentato come l'equivalente cinese dell'H-1B statunitense. Tutti i segnali indicano che la Cina continuerà a seguire questa linea anche nel 2026.

E i pensionati? Thailandia, Malesia, Messico, Portogallo, Panama, Spagna e Costa Rica continueranno a figurare tra le migliori destinazioni per trascorrere la pensione all'estero.