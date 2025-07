Boom dell'IA e carenza di talenti

Il rapporto Future of Jobs del World Economic Forum, pubblicato l'8 gennaio 2025, offre una panoramica su un mondo sempre più modellato dall'intelligenza artificiale - o meglio, dalle intelligenze artificiali. Secondo gli autori del rapporto, molto dipenderà dalle scelte che faranno i governi.

Ma non ha più senso ragionare solo su scala nazionale. In un mercato del lavoro sempre più interconnesso, la cooperazione tra Paesi è fondamentale. Il problema è che non tutti partono dallo stesso livello. L'AI sta trasformando settori e territori in modo molto diverso, e non sempre in positivo.

Carriera internazionale: i nuovi lavori dell'AI

Secondo il rapporto, i cambiamenti tecnologici, l'invecchiamento della popolazione e le sfide climatiche porteranno alla creazione di circa 170 milioni di posti di lavoro nel mondo entro il 2030. Allo stesso tempo, però, proprio questi fattori ne faranno scomparire 92 milioni, soprattutto quelli facilmente automatizzabili.

Sebbene la maggior parte dei nuovi ruoli legati all'IA sia concentrata nel settore tecnologico, l'effetto di questa trasformazione è ben più ampio: sta rivoluzionando anche la medicina, il marketing, il commercio, la finanza, la contabilità, la gestione ambientale e l'industria. L'intelligenza artificiale, insomma, sta lasciando il segno ben oltre la Silicon Valley.

I profili più richiesti

Cognitician: È una figura che lavora in settori molto diversi tra loro - dalla telemedicina agli assistenti vocali per l'automotive, dai droni in ambito difensivo al game design interattivo. Il suo compito è sviluppare sistemi, software e applicazioni in grado di imitare i processi cognitivi umani. Per farlo, serve una solida conoscenza degli algoritmi unita a una forte competenza in psicologia.

Data scientist: Le aziende generano una quantità di dati mai vista prima e, per questo, cercano sempre più data scientist. Questi professionisti analizzano grandi volumi di dati e sviluppano algoritmi su misura per le esigenze specifiche delle aziende. Le loro competenze sono preziose in settori come commercio, marketing, comunicazione e sanità.

Ci sono anche altri ruoli legati all'intelligenza artificiale che oggi è difficile coprire, a causa della carenza di professionisti con le competenze giuste. Tra questi ci sono l'AI Engineer, il Prompt Engineer, l'AI Ethics Officer, il Project Manager per chatbot, l'Architetto dei dati, il Kill Switch Engineer (che si occupa della sicurezza dei sistemi in collaborazione con gli esperti di cybersecurity), lo Specialista in sicurezza informatica, l'AI Trainer, il Machine Manager, il Digital Transformation Officer, il Deepfake Reviewer (responsabile dell'individuazione e della segnalazione di contenuti falsi), e il Consulente AI. Il panorama del lavoro sta cambiando rapidamente, e con lui cresce la richiesta di professionisti in grado di guidare questa trasformazione.

Dietro il boom dell'intelligenza artificiale: i formatori dimenticati

Chi insegna alle macchine a riconoscere e interpretare il mondo che le circonda? Tutto parte da dati etichettati: immagini, testi e suoni accompagnati da informazioni utili. Una foto di un fiore con indicazioni su petali e gambo, o l'immagine di una persona con la descrizione del suo stato d'animo. A fare questo lavoro sono i formatori dell'intelligenza artificiale.

Anche se il loro contributo è essenziale per l'apprendimento delle IA, questi lavoratori ricevono ben poca visibilità e compensi spesso irrisori. Sono impiegati in Paesi a basso costo del lavoro, operano dietro le quinte e restano lontani dai riflettori della Silicon Valley. Vengono pagati pochi centesimi a compito, svolgono attività ripetitive con tempi stretti e, nella maggior parte dei casi, senza contratto né tutele.

Sempre più esperti di etica digitale stanno denunciando questa disparità. Molti formatori non possono nemmeno dire per chi lavorano, vincolati da clausole di riservatezza ferree. Chi trova il coraggio di raccontare la propria esperienza parla di ritmi insostenibili, salari da fame, problemi psicologici e contenuti spesso scioccanti. Eppure, nonostante siano fondamentali per lo sviluppo dell'IA, restano invisibili agli occhi delle stesse aziende che sfruttano il loro lavoro.

Intelligenza artificiale: cosa studiare per fare carriera all'estero

Con il boom dell'IA, scegliere il percorso di studi giusto è diventato più importante che mai. Il report parla chiaro: le aziende stanno già facendo i conti con una forte carenza di competenze. Una sfida concreta, soprattutto per chi punta a costruire una carriera all'estero.

Avere una vera cultura dell'IA parte proprio dalla formazione. Le scuole di ingegneria e le università che offrono corsi in big data, informatica, statistica o marketing sono un buon punto di partenza. Ma oltre a una base solida, serve anche scegliere una specializzazione che sia davvero in linea con il proprio percorso professionale.

Un esempio interessante è quello del cognitician, una figura sempre più richiesta. Di solito, ha una formazione in scienze cognitive, matematica applicata o informatica, ma anche un certo background nelle discipline umanistiche. Capire come ragiona una persona è fondamentale per trasformare quei meccanismi in codice. Ed è proprio da questo mix—tra competenze tecniche e sensibilità umana—che nasce il vero potenziale dell'intelligenza artificiale.

Cultura IA: Le migliori università al mondo

Scegliere il percorso di studi giusto è fondamentale per chi sogna una carriera internazionale. Esistono due strategie vincenti: specializzarsi direttamente nell'intelligenza artificiale oppure optare per un ambito dove le competenze IA rappresentano un valore aggiunto, anche se il collegamento non è subito evidente.

Alcune tra le migliori università al mondo si distinguono sia per la qualità generale dell'offerta formativa, sia per i corsi legati all'intelligenza artificiale. Tra queste si distinguono la Nanyang Technological University di Singapore, l'Università di Sydney, l'ETH di Zurigo (Politecnico federale), la Stanford University in California, la Tsinghua University in Cina, l'Università di Oxford e la Yonsei University in Corea del Sud. Ogni ateneo propone programmi solidi e un'impostazione internazionale, offrendo agli studenti una base solida per muoversi in un mondo sempre più orientato all'IA.

Corsi online

Oggi anche i grandi colossi tech propongono percorsi formativi sull'intelligenza artificiale. Microsoft ha creato la sua AI School, Google ha lanciato l'AI Academy e Meta ha sviluppato una propria serie di moduli per l'apprendimento dell'IA.

Anche i governi stanno iniziando a muoversi in questa direzione. In Francia è disponibile gratuitamente il corso Class'Code IAI. Nel Regno Unito è stato creato un vero e proprio campus dedicato all'intelligenza artificiale (AI campus). Negli Stati Uniti esiste un programma formativo gratuito, anche se al momento è riservato ai dipendenti del governo federale.

Le competenze che ti servono per fare carriera all'estero

Chi punta a una carriera internazionale ha bisogno delle giuste competenze per restare competitivo. Gli esperti ne indicano quattro come fondamentali, con un'idea chiave alla base: chi vive o lavora all'estero deve essere pronto ad aggiornarsi e a reinventarsi quando serve, puntando su ruoli orientati al futuro.

L'intelligenza artificiale è il punto di partenza

Non stupisce che una delle skill più richieste sia proprio l'intelligenza artificiale. Secondo vari studi, l'IA e le tecnologie per l'elaborazione dei dati stanno rivoluzionando il mondo del lavoro. Il Global Skills Report 2025 di Coursera riporta un dato significativo: in un solo anno la domanda di competenze in IA generativa è cresciuta dell'866%.

Per le aziende, ormai, saper lavorare con l'IA non è più un plus ma è diventato indispensabile. L'IA generativa, in particolare, viene considerata uno dei cambiamenti economici più dirompenti dai tempi della rivoluzione industriale. Il problema? Mancano le persone formate in questo campo.

Oltre alla generative AI, le aziende cercano figure con solide basi in reti neurali artificiali, cioè quei sistemi che permettono ai computer di riconoscere immagini o comprendere il linguaggio. Anche il deep learning, il machine learning e il reinforcement learning sono competenze molto richieste, soprattutto da chi lavora nel settore tech o vuole entrarci.

Specializzati in cybersecurity e gestione del rischio

Con l'avanzare dell'intelligenza artificiale, gli attacchi informatici sono aumentati in modo preoccupante. Secondo un rapporto del 2024 pubblicato da Comparitech, i gruppi specializzati in ransomware hanno rivendicato oltre 5.400 attacchi a livello globale. E il numero reale potrebbe essere molto più alto: molte aziende preferiscono non denunciare, per paura di danni alla reputazione. Questi attacchi non sono solo fastidiosi, ma anche estremamente costosi. Nel 2024 hanno causato perdite superiori ai 130 milioni di dollari. Nessun settore è al sicuro, nemmeno gli enti pubblici.

Per questo motivo, la richiesta di professionisti nella sicurezza informatica non è mai stata così alta. Negli ultimi anni, i ruoli legati a cybersecurity, analisi delle reti e gestione del rischio sono tra i più ricercati a livello mondiale.

Le aziende cercano attivamente candidati esperti in questi ambiti. Anche il World Economic Forum conferma il trend: in appena dodici mesi, la domanda di competenze in sicurezza informatica e gestione del rischio è cresciuta del 70%.

Flessibilità

Se c'è una qualità che oggi fa davvero la differenza, soprattutto per chi punta a una carriera internazionale, è la flessibilità. Il mondo del lavoro cambia velocemente, l'intelligenza artificiale lo sta rivoluzionando, e chi vuole restare al passo deve essere pronto ad adattarsi. Per questo si parla sempre più spesso di apprendimento continuo - ovvero acquisire nuove competenze lungo tutto il percorso professionale.

Peccato che, nella pratica, non sia così semplice. Secondo il World Economic Forum, il 60% delle aziende nel mondo ha difficoltà a trovare candidati con le giuste competenze. E ben il 66% sta cercando persone curiose, aperte al cambiamento e con voglia di imparare. La disponibilità a rimettersi in gioco è una delle doti più apprezzate - la richiesta è cresciuta del 61% in un solo anno. Ma non basta la buona volontà: serve anche poter accedere a una formazione concreta, efficace e compatibile con la propria vita.

E qui iniziano i problemi. A volte le barriere sono culturali o sociali, e colpiscono sia chi vive nel proprio Paese sia chi si è trasferito all'estero. C'è chi fa fatica a lasciare un lavoro che ama per ricominciare da zero, chi deve fare i conti con figli, orari, scadenze o budget limitati. In altri casi, gli ostacoli sono più strutturali: mancano corsi accessibili, le connessioni internet sono instabili o non esistono centri di formazione adeguati nel Paese in cui ci si trova.

Versatilità e permesso di soggiorno

Per chi vive all'estero, essere flessibili non dipende solo dalla voglia di imparare - spesso entra in gioco anche il tipo di permesso di soggiorno. In alcuni casi, iscriversi a un corso o accedere a un programma di formazione può diventare complicato, soprattutto se il visto è legato a un lavoro specifico. Cambiare settore, in questi casi, significa dover avviare nuove pratiche burocratiche per aggiornare il proprio status. E non sempre è un passaggio semplice o veloce.

Creatività e cultura tech

Formarsi continuamente, soprattutto all'estero, non vuol dire solo acquisire nuove competenze tecniche. Vuol dire anche coltivare creatività e una solida cultura tecnologica. Con tech culture si intende quella familiarità con strumenti digitali, linguaggi informatici e approcci tecnologici che ti permettono di muoverti con sicurezza in ambienti di lavoro diversi.

Chi possiede una solida cultura tecnologica si adatta con maggiore facilità e conosce il funzionamento degli strumenti nel Paese in cui vive, confrontandoli con quelli di altri contesti. È curioso, aperto, e trova soluzioni anche dove altri vedono ostacoli.

Secondo il World Economic Forum, oggi il 66% delle aziende cerca più creatività dai propri collaboratori. Ma non solo: contano anche empatia, spirito di squadra, motivazione e capacità di ispirare gli altri. Le competenze umane, le cosiddette soft skills, stanno diventando tanto importanti quanto quelle tecniche. E spesso sono proprio quelle che fanno la differenza in un ambiente di lavoro internazionale.

Come costruire una carriera internazionale che funzioni davvero

Chi sogna di lavorare all'estero lo sa: tutto parte da scelte mirate, soprattutto nello studio. Meglio puntare sui settori con più potenziale, dove le competenze saranno richieste anche in futuro. Studiare all'estero può fare la differenza: il tuo profilo diventa subito più internazionale, e questo apre molte porte. La formazione continua, però, resta il vero jolly. È anche per questo che tanti espatriati scelgono contratti brevi: qualche anno in un'azienda, poi via verso una nuova esperienza in un altro Paese. Una vita professionale dinamica, certo, ma più facile da gestire quando si è soli. Chi ha una famiglia deve fare i conti anche con altri aspetti, come il budget o la stabilità. Ed è proprio qui che i dati macroeconomici a volte non raccontano tutta la storia. Come si fa a cambiare settore, rimettersi a studiare, magari guadagnando meno per un po', senza mandare in crisi l'equilibrio familiare? C'è poi un'altra domanda, forse ancora più urgente: ha ancora senso muoversi così tanto in un'epoca segnata dall'emergenza climatica? Essere espatriati "seriali" è sostenibile, oggi? Forse è proprio da qui che occorre ripartire, se vogliamo costruire un futuro professionale all'estero più sostenibile, concreto e in sintonia con la nostra realtà quotidiana.