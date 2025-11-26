Dal 1° gennaio 2026, lo stipendio minimo in Germania salirà a 13,90 euro lordi all'ora, rispetto agli attuali 12,82 euro. Un anno dopo, il 1° gennaio 2027, è previsto un ulteriore aumento fino a 14,60 euro. Si tratta di un incremento complessivo del 13,9% in due anni, come raccomandato dalla commissione indipendente riunitasi a giugno 2025 e composta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Introdotto nel 2015 dal governo Merkel, con una soglia iniziale di 8,50 euro lordi l'ora, lo stipendio minimo è cresciuto sensibilmente durante il governo Scholz, con un aumento complessivo del 22%.

Cosa devono aspettarsi i lavoratori stranieri? Così come per i lavoratori tedeschi, anche loro beneficeranno dell'aumento dello stipendio minimo. In Germania sono circa 6 milioni le persone pagate al minimo, e l'impatto economico della misura è stimato in 2,2 miliardi di euro nel 2026 e 3,4 miliardi nel 2027. Secondo il governo, l'incremento non dovrebbe tradursi in una crescita della disoccupazione. La scelta di distribuire l'aumento su due anni è pensata proprio per aiutare le aziende ad assorbire gradualmente i maggiori costi.