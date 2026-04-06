Errori comuni che incidono sui rendimenti

Hai l'idea del secolo, o quantomeno quella che ti garantirà successo e rendimenti importanti all'estero. L'ingegnosità del progetto, però, non basta: serve una preparazione accurata, altrimenti si rischia di saltare passaggi essenziali – cultura, costi, normative locali… Ecco alcuni errori da evitare per avviare la tua impresa nelle migliori condizioni.

Sottovalutare le differenze culturali

Contattare fornitori e partner locali, ottenere un prestito, negoziare un contratto… Si dice che il mondo degli affari abbia un gergo tutto suo, e in parte è vero. Quel linguaggio, però, non è universale né prescinde dalle specificità culturali di ogni Paese. Anzi: avviare un'impresa all'estero richiede una conoscenza sufficiente della cultura del Paese ospitante, così da muoversi con naturalezza nel contesto locale.

L'esperienza dimostra che la mancanza di formazione interculturale è tra le principali cause di insuccesso di un'azienda all'estero. La scarsa familiarità con la cultura locale, infatti, compromette anche gli altri aspetti dell'avvio di un'attività fuori dal proprio Paese: negoziazione dei contratti, partnership, gestione finanziaria, distribuzione del prodotto o del servizio, ecc. L'aiuto di un intermediario può essere utile per l'inserimento, ma non sostituisce la formazione interculturale. Evita informazioni superficiali e adotta un approccio da «studente», con l'obiettivo di comprendere davvero la cultura locale.

Avviare un'impresa all'estero senza riflettere

«Hanno lasciato tutto per avviare il loro business dall'altra parte del mondo». Internet è pieno di storie di questo tipo: partendo da zero, un imprenditore o un'imprenditrice riescono a costruire un impero all'estero. L'attività vale ormai una cifra considerevole e i rendimenti sono al massimo. Un successo del genere è possibile, ma non deve far dimenticare ciò che è indispensabile per qualsiasi inserimento all'estero – analisi di mercato, conoscenza della cultura locale, liquidità adeguata per partire, ecc. Partire a testa bassa e sperare di massimizzare i rendimenti in tempi record è uno dei modi più rapidi per fallire.

Concentrarsi solo sul rendimento immediato

Saltare le tappe per ottenere in fretta un ritorno sull'investimento e dei profitti è un altro modo per andare incontro a un insuccesso nel breve periodo. La massimizzazione dei rendimenti richiede una strategia vera e propria, definita fin dall'avvio dell'impresa all'estero. La redditività ha bisogno di tempo, e quel tempo si misura in anni. Gli imprenditori che accelerano le tappe, spesso si bruciano nel giro di pochi mesi. In alternativa, mollano perché giudicano i rendimenti troppo bassi. Il progetto soccombe alle difficoltà, non perché fosse sbagliato, ma perché è stato gestito male.

Il trasferimento all'estero, di per sé, comporta un rischio. Prima di guadagnare, potresti perdere denaro, anche in misura significativa. La tua liquidità è abbastanza solida da assorbire queste perdite fino a quando non inizierai a generare rendimenti? Le banche locali ti sosterranno? Il successo nel lungo periodo richiede obiettivi realistici, misurabili e progressivi. La creazione d'impresa dà lo stesso peso al traguardo finale e ai mezzi necessari per raggiungerlo. Ogni fase del piano finanziario merita quindi attenzione, così da verificarne la solidità.

La comunicazione richiede spesso investimenti importanti. Si tratta però dell'ultima fase della creazione d'impresa. Il piano finanziario (che include contabilità, investimenti e strategie di redditività) è la spina dorsale dell'azienda. Un piano efficace non deve essere rigido: deve restare facilmente modulabile, così da adattarsi alle specificità del mercato estero.

Sottovalutare i costi per avviare un'impresa all'estero

La creazione di un'impresa all'estero può comportare costi aggiuntivi, soprattutto se si trasferisce una struttura già esistente per inserirla altrove. I costi inevitabili, però, restano anche partendo da zero. Ti affiderai a un intermediario? Chi si occuperà della scelta della forma giuridica? Della redazione dei contratti? Dei contatti con i fornitori locali? Servirà un traduttore? Avrai bisogno di una sede fissa? Di un magazzino? Di veicoli? L'attività opererà in un settore esposto alle variabili climatiche? Serviranno assicurazioni specifiche (oltre a quelle di base)?

Questi costi si sommano a quelli legati alla fiscalità del Paese estero, alla logistica, al marketing, alla comunicazione… senza dimenticare, naturalmente, le retribuzioni del personale. Costi sottovalutati o non previsti incidono sulla redditività. Evita quindi un eccesso di ottimismo: considera anche lo scenario peggiore e verifica se la tua liquidità è in grado di fronteggiarlo.

Ignorare o sottovalutare il peso delle normative locali

Un'interpretazione errata della normativa locale può, nel migliore dei casi, ridurre i rendimenti (per esempio perché non sei libero di produrre quanto vorresti) e, nel peggiore, impedirti di aprire l'azienda. Un business all'estero non consente di fare tutto ciò che si desidera. Il mancato rispetto delle regole del Paese ospitante può comportare pesanti conseguenze legali. Il supporto di professionisti locali (fiscalità, commercio internazionale, diritto…) aiuta a prevenire problemi, ma non ti esonera dal documentarti in prima persona. La comprensione delle regole fiscali, giuridiche e commerciali del Paese in cui vuoi trasferirti è indispensabile. L'attività richiede certificazioni? Rientra tra le attività regolamentate? Metti in conto eventuali ritardi legati alle richieste di autorizzazione (certificati, ecc.).

Non investire nella distribuzione e nell'assistenza post-vendita (SAV)

Hai l'idea del secolo e sei certo che funzionerà all'estero. Il punto, però, resta il «come». In che modo l'idea diventerà un prodotto o un servizio finito nelle mani del consumatore? In concreto: come intendi distribuire il tuo prodotto o servizio perché arrivi al cliente? E dopo la vendita, come gestirai resi e richieste?

La distribuzione è un tema decisivo. L'assistenza post-vendita lo è altrettanto. Eppure, chi avvia un'attività all'estero investe spesso meno nel servizio post-vendita rispetto ad altre aree. La distribuzione, inoltre, non sempre viene sostenuta da una strategia solida, quasi che vendere fosse automatico. Anche un «prodotto base» ha bisogno di una strategia di distribuzione. Occorre definire canali e reti: chi saranno i partner? Potrai contare sul supporto dei negozi locali? Pun­terai sulle grandi catene? Una strategia di distribuzione assente o debole riduce le possibilità che il «prodotto del secolo» si distingua dagli altri… e quindi che generi ricavi.

La mancanza di investimenti nel servizio post-vendita incide a sua volta sui rendimenti. Senza assistenza, a chi si rivolgeranno i clienti o i consumatori in caso di problemi o domande? Un servizio post-vendita va attivato quando è necessario. In caso contrario, rischia di attirarsi le critiche dei clienti: immagine negativa, cattiva pubblicità… e rendimenti in calo.

Leggi anche Come l'IA trasforma il mercato del lavoro internazionale

Come allineare gli investimenti agli obiettivi finanziari sul lungo periodo ?

La redditività all'estero richiede obiettivi finanziari chiari. Gli obiettivi finanziari aiutano a gestire la liquidità, pianificare gli investimenti, richiedere finanziamenti, migliorare i rendimenti e monitorare l'evoluzione dell'impresa.

Investimenti e obiettivi finanziari

Le aziende possono scegliere tra tre grandi tipologie di investimenti :

Investimenti materiali : beni materiali dell'azienda (macchinari, strumenti, auto aziendali, locali…)

Investimenti immateriali : risorse spese per la produzione e lo sviluppo dell'azienda (ottenimento di una licenza, di un certificato, di un brevetto…)

Investimenti finanziari : investimenti effettuati dall'azienda (azioni, obbligazioni…)

La natura degli investimenti deve essere coerente con gli obiettivi finanziari di breve e lungo periodo. La ripartizione delle risorse deve privilegiare gli investimenti materiali? Serve rinnovare i macchinari per aumentare la produzione? Vuoi invece aumentare la quota investita in altre società così, nel tempo, avrai più peso nei loro consigli di amministrazione? Obiettivi definiti con chiarezza consentono di fare le scelte di investimento più adatte.

Attenzione: non confondere obiettivi finanziari di breve e di lungo periodo. I primi coprono da pochi mesi a un anno e si concentrano sulle esigenze immediate. Un esempio tipico riguarda il raggiungimento di un determinato fatturato nel prossimo trimestre. Gli obiettivi finanziari di lungo periodo (da 1 a 5 anni), invece, definiscono una strategia più ampia e graduale, pensata per durare nel tempo. Un esempio: ampliare la presenza su un determinato territorio.

Mettere in sicurezza i flussi finanziari e disporre di liquidità

Un altro punto essenziale per allineare gli investimenti agli obiettivi di lungo periodo riguarda la tutela delle basi finanziarie. La liquidità deve essere abbastanza solida da sostenere gli investimenti. Ogni investimento comporta rischi. I rischi possono aumentare all'estero, anche per via delle fluttuazioni dei tassi di cambio. In quale valuta gestirai l'azienda? In quale valuta effettuerai gli investimenti? Investirai in imprese estere o locali?

Una liquidità solida permette all'azienda di affrontare senza scosse gli imprevisti dei mercati. Per proteggersi da insoluti e ritardi nei pagamenti, è utile considerare strumenti come l'assicurazione del credito e le garanzie bancarie. Se l'impresa opera in più valute, è consigliabile affidarsi a uno specialista di finanza internazionale. In ogni caso, il monitoraggio resta fondamentale: una gestione poco efficace della liquidità rende l'azienda più vulnerabile.

Un budget realistico riduce il rischio di sorprese finanziarie e include anche costi nascosti che si dimenticano facilmente (ad esempio il costo per un servizio di traduzione). Informati sugli incentivi a cui potrebbe avere diritto. Le principali destinazioni di espatrio propongono spesso misure di sostegno per attrarre imprenditori.

Creare un'impresa all'estero: come costruire un approccio coerente invece di inseguire le tendenze?

Una tendenza che continua ad attirare attenzione nel 2026 riguarda la creazione di imprese «investimento minimo, rendimento (atteso) massimo». La creazione di siti web tramite intelligenza artificiale (IA) era già nota. Oggi alcune IA promettono di generare un business plan e perfino di creare un'azienda chiavi in mano. Almeno, questa è la promessa. L'idea affascina molti imprenditori, che la considerano innanzitutto una fonte di risparmio. L'IA cerca le idee giuste, seleziona la migliore, prepara il business plan, valuta la struttura giuridica, la comunicazione… e non servirebbe più assumere esperti locali. Tutto avverrebbe in pochi clic, quasi gratuitamente.



Questa tendenza potrebbe rafforzarsi quest'anno e nei prossimi. Vale la pena compiacersene? Alcuni rispondono di no e mettono in guardia contro la creazione di imprese «facili». L'IA, ricordano, può sbagliare… e un errore può essere fatale quando si progetta un trasferimento all'estero. Inoltre, temono che delegare totalmente all'IA generi una deriva pericolosa: l'azienda finirebbe per «lavorare» con interventi minimi o quasi nulli. Resterebbe solo da incassare i rendimenti.



Un approccio più solido consiste nel selezionare gli strumenti giusti al momento giusto e nel restare coinvolti in ogni fase della creazione d'impresa. L'IA è un mezzo e non esclude il supporto di professionisti (fiscalisti, sviluppatori web, agenzie di comunicazione, ecc.). Lo studio diretto dell'analisi di mercato, per esempio, permette di definire la strategia più adatta per insediarsi e distinguersi dai concorrenti.