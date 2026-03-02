La storica carenza di competenze in Germania

La Germania affronta da molti anni una grave carenza di lavoratori qualificati. Il divario è evidente in molti settori, tra cui sanità, ingegneria, tecnologia dell'informazione e mestieri specializzati, ed è causato da una popolazione che invecchia rapidamente e da un tasso di natalità in calo, tra altri fattori. Nel 2022, la carenza di manodopera ha raggiunto un livello record con quasi due milioni di posti vacanti in tutto il paese, secondo l'Istituto per la Ricerca sull'Occupazione (IAB). Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi anni con il pensionamento della generazione del baby boom.

Per affrontare il problema, il governo ha aggiornato la legge sull'immigrazione qualificata nel 2024 per facilitare l'ingresso di manodopera nel mercato del lavoro tedesco, inclusi i profili con formazione professionale e non accademica. Uno dei cambiamenti più significativi è stata l'introduzione della nuova Carta delle Opportunità, conosciuta come Chancenkarte. Si tratta di un visto basato su un sistema a punti, progettato per attrarre lavoratori qualificati da paesi non appartenenti all'UE che desiderano trasferirsi in Germania per cercare lavoro.

Nel sistema della Carta delle Opportunità, i candidati devono soddisfare alcuni requisiti minimi. Questi includono generalmente un titolo universitario riconosciuto o una qualifica professionale di almeno due anni, oltre a competenze linguistiche di base e prova di mezzi finanziari. I punti vengono assegnati in base a fattori come esperienza professionale, abilità linguistiche, età e legami con la Germania. I candidati che superano la selezione possono rimanere nel paese per un anno per cercare lavoro e sono anche autorizzati a lavorare part-time o o a svolgere impieghi di prova.

Sebbene la Germania richieda ancora la prova di qualifiche formali, le riforme rappresentano un chiaro spostamento verso la valorizzazione delle competenze pratiche e dell'esperienza lavorativa insieme alle credenziali accademiche. Per i lavoratori con formazione professionale o un'esperienza professionale significativa in campi ad alta richiesta, le nuove regole abbassano notevolmente le barriere per entrare nel mercato del lavoro tedesco.

Una tendenza in crescita

La Germania non è l'unico Paese che cerca di attrarre talenti qualificati dando priorità all'esperienza professionale rispetto ai titoli universitari formali. Australia, Canada e Nuova Zelanda sono tra le altre nazioni che stanno rivedendo i loro sistemi di immigrazione. Come per la Germania, le ragioni di questo cambiamento sono in gran parte le stesse e includono una domanda senza precedenti di lavoratori nei settori tecnici, un numero ridotto di giovani disponibili in certi settori e una discrepanza tra le competenze locali disponibili e le esigenze dei datori di lavoro. Queste nazioni stanno rispondendo ampliando i programmi di visti a punti, creando elenchi di professioni in carenza e allentando le regole di ingresso per chi è in grado di dimostrare le proprie competenze.

Reclutamento mirato

In Canada, il governo ha apportato significativi cambiamenti al suo sistema di Express Entry, spostando l'attenzione più chiaramente verso i candidati con esperienza lavorativa in settori ad alta richiesta come l'istruzione, la sanità e i mestieri specializzati. Invece di invitare i candidati con il numero più alto di punti, il Canada utilizza sempre più sorteggi mirati, basati su categorie specifiche, che si concentrano su occupazioni specifiche che affrontano carenze di manodopera. In questo sistema, i candidati idonei possono essere invitati anche se il loro numero totale di punti è inferiore.

L'obiettivo è allineare meglio la selezione degli immigrati con le reali esigenze del mercato del lavoro, in particolare nei settori in cui le aziende faticano a trovare lavoratori a livello nazionale. I titoli universitari sono ancora valorizzati all'interno del sistema, ma le riforme riflettono un'enfasi crescente sull'esperienza pratica e sulla domanda specifica piuttosto che solo sulle credenziali accademiche.

Nel frattempo, la Danimarca ha abbassato la soglia salariale per i permessi di lavoro per i cittadini di 16 Paesi non appartenenti all'UE, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Giappone, Ucraina, India e Brasile. Questo potrebbe facilitare il reclutamento di lavoratori in settori che affrontano carenze di manodopera, inclusi ruoli che non richiedono un titolo universitario. La nuova soglia è di 300.000 DKK (circa 46.500 USD) annui, rispetto ai precedenti 514.000 DKK (circa 80.000 USD).

Percorsi consolidati

Mentre alcuni Paesi stanno apportando solo ora questi cambiamenti alle loro regole di immigrazione, altri hanno programmi di lunga data progettati per attrarre lavoratori con competenze rilevanti, non solo quelli con titoli universitari.

In Australia, il Recognition of Prior Learning (RPL) è un processo di valutazione che riconosce le competenze sviluppate attraverso l'esperienza. Attraverso di esso, i lavoratori stranieri possono far valutare le loro competenze esistenti e, in alcuni casi, mapparle rispetto agli standard di qualificazione australiani. In questo modo, chi ha esperienza può in certi casi aggirare il requisito della laurea dimostrando competenze sviluppate sul lavoro.

Anche la Nuova Zelanda mantiene da anni la sua Green List, che include lavoratori qualificati in ruoli ad alta domanda, compresi mestieri come idraulica ed elettricità, oltre a alcune posizioni dirigenziali, come la gestione delle aziende lattiero-casearie. La lista viene regolarmente rivista e aggiornata per riflettere le esigenze in evoluzione del Paese.

Per molti ruoli che rientrano nel visto per lavoratori qualificati nel Regno Unito, non è sempre necessario un titolo universitario, purché si abbiano competenze rilevanti ed esperienza professionale a un livello specifico e si soddisfino i requisiti linguistici in inglese.

In queste nazioni, le regole sono relativamente semplici. Se puoi dimostrare di avere le competenze necessarie acquisite attraverso anni di impiego, la mancanza di un titolo di studio non è un ostacolo all'ingresso.

Trasformare l'esperienza in opportunità

Il mondo si sta muovendo verso una visione più olistica del talento, che non è definita esclusivamente dal titolo di studio. Se stai pensando di lavorare all'estero e sei preoccupato di non avere un titolo di studio formale, non lasciare che questo ti fermi. Con il cambiamento delle esigenze lavorative in molti Paesi, l'esperienza professionale sta diventando altrettanto importante e preziosa quanto un diploma accademico.

Un buon punto di partenza è consultare le liste delle professioni in carenza nel Paese che ti interessa. Se il tuo mestiere compare tra queste, è più probabile che il governo sia disposto a mettere da parte i tradizionali requisiti accademici in favore di competenze dimostrate. Ed è proprio questo il punto: devi poter dimostrare ciò che sai fare. Come? Con lettere di referenza di datori di lavoro o clienti, certificazioni o licenze ottenute tramite enti di formazione professionale, un portfolio di lavori o anche registri fiscali che attestino anni di attività nel tuo settore. Alla fine, le carriere si costruiscono sulle capacità concrete: l'esperienza reale può aprire porte che un titolo di studio, da solo, spesso non riesce a sbloccare.