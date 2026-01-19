L'arte della siesta: i Paesi che la adottano

Per ottenere buone prestazioni, bisogna dormire (bene). Whoop, azienda americana di braccialetti connessi, promette 100 dollari al mese ai dipendenti che dormono meglio. Nel 2025 si è distinta grazie ai suoi noti dispositivi indossabili, che raccolgono dati poi trasmessi a Whoop. L'azienda afferma di avere a cuore il benessere dei propri dipendenti, ma punta anche ad aumentare la loro produttività. Un'iniziativa che solleva alcune perplessità: il sonno resta una sfera privata.

Le stesse riserve emergono anche sul tema della siesta. Mentre Whoop monitora il sonno dei lavoratori, altre aziende statunitensi stanno cercando di introdurre la siesta in ufficio. Esiste il concetto di "power nap", la micro siesta di pochi minuti, ma questa pratica non è mai stata davvero incoraggiata. Eppure, secondo la NASA, una siesta di 15 minuti rafforza la vigilanza e migliora la concentrazione. Negli ultimi anni, il riposo sul lavoro è diventato uno dei temi affrontati da startup e aziende tech per attrarre talenti internazionali. Cresce anche l'attenzione verso il benessere e la salute mentale. Creare spazi dedicati alla siesta viene percepito come un segnale positivo rivolto ai dipendenti.

In Francia, l'idea sta lentamente prendendo piede, soprattutto nelle grandi aziende e nelle startup. Anche qui viene considerata uno strumento per attrarre talenti, aumentare la produttività e migliorare l'immagine aziendale. Tuttavia, le realtà che hanno adottato l'arte della siesta restano ancora poche. Molte continuano a vedere il riposo sul lavoro come qualcosa di inappropriato o come un errore grave. Alcune aziende francesi, però, hanno deciso di investire in questo nuovo mercato del sonno in ufficio, ottenendo buoni risultati. I bar della siesta sono comparsi per la prima volta nel 2017, prima di essere colpiti dalla crisi sanitaria. Alcune strutture esistono ancora oggi, soprattutto nelle grandi città.

I paesi che resistono... per quanto ancora?

"Dormiamo già abbastanza di notte!" "Ogni luogo ha il suo ruolo". Sono messaggi che sembrano riecheggiare nella cultura britannica, dove "siesta" e "lavoro" restano concetti difficilmente conciliabili. I britannici preferiscono puntare su una buona notte di sonno per evitare di sbadigliare in ufficio. L'idea è che si dovrebbe investire di più sul riposo notturno, naturalmente destinato a dormire, piuttosto che introdurre la siesta sul posto di lavoro. Il sonno è per la casa, il lavoro è per l'ufficio.

Anche in Germania la siesta non fa parte della tradizione culturale. Tuttavia, a partire dalle forti ondate di caldo del 2023, il dibattito ha iniziato a farsi strada. Sempre più medici consigliano la siesta, soprattutto durante i periodi caratterizzati da temperature elevate, quando la produttività cala e il bisogno di riposo aumenta. Al tempo stesso, altri esperti parlano di pigrizia e faticano a immaginare come una pausa dedicata al riposo durante giornata lavorativa, mentre l'economia va avanti senza interruzioni. Perché fermare un intero Paese? Per gli scettici, introdurre la siesta sarebbe impensabile in molti settori essenziali, come la sanità, i media o l'agroalimentare, creando inevitabilmente una disparità tra chi può riposare sul lavoro e chi no.

Sia i favorevoli sia i contrari alla siesta sul lavoro concordano però su un punto: prima o poi sarà necessario ripensare l'organizzazione della giornata lavorativa per favorire il benessere dei lavoratori.

La siesta sul lavoro: una questione di cultura e tradizione

In diversi Paesi asiatici, come Giappone, Filippine e Cina, la siesta sul lavoro fa parte della cultura. Non è associata alla pigrizia, ma alla produttività. Alcune aziende mettono a disposizione semplici poltrone reclinabili per i dipendenti, senza la necessità di sale dedicate o attrezzature specifiche. Non tutte le realtà, infatti, hanno le risorse per allestire spazi appositi o fornire materassi. In Giappone è socialmente accettato dormire alla scrivania, ma anche a scuola o sui mezzi di trasporto. Lo stesso avviene in Cina e nelle Filippine. La Cina ha persino inserito il diritto alla siesta nella propria Costituzione.

In Europa, la Spagna viene spesso citata come il "Paese della siesta", ma questa tradizione ha progressivamente perso terreno. Nel 2024, la ministra del Lavoro e dell'Economia, Yolanda Diaz, ha denunciato una cultura della siesta abbinata a orari notturni. Nel suo mirino ci sono gli orari di lavoro in Spagna, che sarebbero dannosi per la salute dei lavoratori. L'argomento è ancora oggi oggetto di dibattito. Tuttavia, la siesta continua a essere praticata, soprattutto nel sud del Paese. Il riscaldamento globale e le ondate di calore ne hanno favorito il ritorno per pura necessità: lavorare nel pomeriggio con temperature elevate rende difficile mantenere buone prestazioni.

Lo stesso discorso vale per il Messico e per alcune regioni italiane, dove la siesta è ampiamente accettata. Come in Giappone o in Cina, non è raro vedere dipendenti appisolati sulla scrivania. Le aziende che possono permetterselo allestiscono spazi dedicati al riposo. Gli espatriati sono spesso i primi a coglierne i benefici, associando la siesta al benessere e a una certa idea di qualità della vita.

Piccola storia della siesta

Come siamo passati da un mondo in cui la siesta faceva parte integrante del ritmo quotidiano a uno in cui dormire, anche solo cinque minuti, è visto come un segno di decadimento sociale? Le testimonianze entusiaste di personalità che dichiarano di dormire pochissimo non si contano. Emmanuel Macron avrebbe affermato di dormire solo "3 o 4 ore per notte". Il suo omologo Donald Trump avrebbe dichiarato di dormire appena "4 o 5 ore". Anche l'ex cancelliera Angela Merkel avrebbe sostenuto, in alcuni periodi, di dormire molto poco. Altre figure del passato, come Leonardo da Vinci, erano conosciute per dormire poco. Da qui a concludere che "dormire poco" sia sinonimo di "grande carriera", ce ne vuole.

Fare la siesta di giorno, dormire bene la notte

In realtà, esistono davvero i cosiddetti "dormienti brevi ", ma si tratta di casi sporadici che non dovrebbero mai diventare la regola generale. Chi dorme poco, lo fa spesso per necessità. Alcuni espatriati, desiderosi di dimostrare il proprio valore, riducono le ore di sonno e rinunciano alla siesta nella speranza di aumentare la produttività. I benefici, però, sono solo temporanei. Attenzione: sonnecchiare di giorno non è una giustificazione per ridurre il sonno notturno. La siesta non è una perdita di tempo e non ha nemmeno lo scopo di prolungare l'orario di lavoro. In generale, si consiglia di dormire tra le 7 e le 8 ore per notte, adattando ovviamente le abitudini al proprio orologio biologico. Così come esistono i brevi dormienti, esistono anche i "dormienti lunghi".

I benefici della siesta sul lavoro

Si ritiene che le abitudini di una parte del mondo siano cambiate con la rivoluzione industriale. La migrazione dalle campagne alle fabbriche, e l'urbanizzazione accelerata, hanno portato a profondi cambiamenti nei comportamenti. Fare la siesta durante l'orario di lavoro non era più possibile, perché le macchine dovevano restare in funzione. In alcuni Paesi si è così costruita progressivamente l'immagine del lavoratore performante che non dorme, e il sonno è diventato sinonimo di pigrizia. Oggi, invece, si sta imparando a riconnettersi con la propria storia e ad aprirsi ad altre culture, nelle quali la siesta è sempre stata considerata per quello che è: un modo efficace per ricaricare le energie.