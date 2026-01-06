Anche i discreti possono avere carriere brillanti

"[...] l'aspetto più importante della personalità [...] è il punteggio sulla scala introversione-estroversione. Influisce sulle nostre scelte amicali e amorose, sul modo in cui conduciamo una conversazione, risolviamo i conflitti ed esprimiamo l'affetto. Ha un impatto diretto sulla nostra carriera e sul successo nel percorso scelto", spiega Susan Cain nel suo best-seller La forza dei discreti. Lei stessa, grande introversa, è saggista, conferenziera, formatrice e consulente, dopo una prima carriera da avvocata. È la prova vivente che non solo è possibile “sopravvivere” nel mondo del lavoro restando fedeli alla propria natura riservata, ma anche costruire una carriera solida, viaggiare dall'altra parte del mondo o dietro l'angolo, parlare davanti a dieci o mille persone — senza dover cancellare la propria personalità.

Lavoratore timido, introverso... Quali differenze?

L'esempio di Susan Cain vale anche in un contesto di espatrio? Prima di entrare nel merito, è utile fare qualche precisazione. Timidezza e introversione vengono spesso confuse, ma in realtà indicano due caratteristiche molto diverse.

Il timido prova una forte riserva nei confronti degli altri. La sua timidezza è una reazione allo sguardo altrui: osserva molto, analizza con attenzione e tiene particolarmente all'immagine che trasmette. Se evita le interazioni sociali, è soprattutto per paura del giudizio. Questo non significa che ami stare solo, tutt'altro.

L'introverso, invece, non teme lo sguardo degli altri, ma può trovare la loro presenza semplicemente stancante. Preferisce rigenerarsi da solo: la sua solitudine è una scelta. Se parla poco, spesso è perché non ne sente il bisogno, non per timore del giudizio.

Se queste due personalità vengono spesso confuse, è perché possono manifestarsi in modo simile. Timidi e introversi si ritrovano facilmente in fondo a una sala, lontani dalla folla o apparentemente “assenti”. Sul lavoro, questi atteggiamenti vengono spesso fraintesi. In un contesto di espatrio, poi, l'incomprensione può aumentare a causa delle differenze culturali e delle barriere linguistiche. Eppure essere introversi e/o timidi comporta molte qualità che meritano di essere coltivate: qualità che possono rivelarsi decisive per costruire una carriera di successo all'estero.

Espatrio: il kit per il lavoratore timido e/o introverso

Ovviamente, ci sono molti timidi e introversi che scelgono di lavorare all'estero. Va anche ricordato che non esistono persone 100% timide, 100% introverse o 100% estroverse, ma personalità che tendono più o meno verso un determinato tratto caratteriale. Un'altra precisazione importante: si può essere più introversi in alcune situazioni e più estroversi in altre. Non deve quindi sorprendere vedere espatriati timidi lanciarsi nell'avventura internazionale. La vera domanda è un'altra: come riuscire ad adattarsi alla vita lavorativa nel paese di espatrio?

Valorizzare le proprie qualità

Il primo consiglio è direttamente legato alle definizioni e ai pregiudizi che circondano timidi e introversi. Spesso vengono descritti con termini dalla connotazione negativa. A volte sono gli stessi interessati a etichettarsi in modo poco lusinghiero: "timidi", "arroganti", "antipatici", "pigri", "poco interessanti"… Eppure essere timidi e/o introversi non è un difetto, ma una qualità che nel mondo dell'impresa tende sempre più a essere riconosciuta per il suo reale valore. Timidi e introversi sviluppano infatti competenze molto ricercate sul mercato del lavoro, capaci di fare davvero la differenza anche in un contesto di espatrio.

Le qualità del lavoratore timido

Osservatore, aperto di mente, riflessivo, creativo, calmo e modesto, il lavoratore timido non sente il bisogno di mettersi in mostra, ma punta piuttosto a svolgere al meglio la propria missione. Ha una grande capacità di ascolto e la mette realmente in pratica. Sa riorganizzare con calma pensieri anche complessi o apparentemente sconnessi. Seleziona le informazioni, valuta i rischi e riesce quindi a misurare con maggiore lucidità il rapporto tra vantaggi e svantaggi di una determinata azione. Mantiene il giusto distacco prima di prendere una decisione. L'espatriato timido, inoltre, ha spesso dedicato molto tempo a preparare il proprio progetto: studia a fondo il paese di destinazione, la lingua, la cultura e le pratiche aziendali. È anche un modo per ricrearsi una zona di comfort. Risultato: può arrivare nel paese di accoglienza più preparato e più sicuro di sé.

Le qualità del lavoratore introverso

Condivide molte qualità con il collega timido: capacità di ascolto, senso dell'osservazione, spirito di analisi, creatività e apertura mentale. L'introverso si distingue anche per un forte senso dell'autonomia. Sa lavorare in modo indipendente senza però isolarsi dal resto del team. Al contrario, coglie con lucidità le sfide, gli obiettivi e le aspettative del datore di lavoro straniero e mette in campo le proprie competenze per portare a termine le sue missioni, nell'interesse dell'intera squadra. Contrariamente ai luoghi comuni, l'introverso è anche un eccellente leader. Sa identificare con precisione gli obiettivi dell'azienda e i mezzi per raggiungerli. Il suo senso dell'osservazione gli permette di costruire team efficaci, valorizzando le qualità e gestendo i punti deboli di ciascuno.

Non essere per forza l'espatriato perfetto

Si ha ancora un'immagine falsa del lavoratore straniero. L'"expat" sarebbe necessariamente estroverso, poiché non esita a lasciare il suo paese per evadere fino in capo al mondo (o nel paese accanto). Lo si immagina carismatico, impressionante, naturalmente dotato... I lavoratori introversi e/o timidi a volte cercano di mascherare la loro personalità sotto una facciata di falsa estroversione. L'illusione può funzionare all'inizio, ma rischia di esaurirli. Alla fine, gli effetti saranno negativi e l'expat tornerà presto "al suo naturale". Un naturale che potrà, a torto, essere preso per una simulazione dagli altri lavoratori, sorpresi davanti a questo "cambiamento di comportamento"... che non è affatto tale. E quando lo shock culturale si aggiunge all'equazione, il lavoro diventerà una vera prova per l'espatriato introverso e/o timido.

Anticipare al meglio le eventuali difficoltà

In azienda, non è sempre necessario adattarsi alle personalità di ciascuno. L'espatrio aggiunge una sfida ulteriore, con culture aziendali che possono invitare a prendere la parola in pubblico, alla riservatezza, a una gerarchia verticale o orizzontale, alla concertazione o al dialogo, oppure — al contrario — all'imposizione di un punto di vista. Come viene distribuita la parola? Il manager straniero tende a interrompere, a parlare a voce alta, troppo velocemente o in modo brusco? A "dominare" gli altri? Può ritenere che l'expat timido e/o introverso impieghi troppo tempo a rispondere? Le stesse domande valgono anche per i colleghi locali e stranieri.

Il lavoratore timido e/o introverso può provare ad anticipare queste situazioni e, se necessario, farsi accompagnare da un percorso di coaching prima della partenza. Questo tipo di preparazione permette di superare molte difficoltà e di partire più sereni. Attenzione però: non si tratta di mascherare la propria personalità, ma al contrario di imparare a valorizzarla.

Ovviamente esiste sempre una distanza tra teoria e pratica. Tuttavia, conoscere la cultura del lavoro del paese di destinazione è uno dei modi migliori per affrontare l'espatrio nelle condizioni giuste. Un consiglio che vale, in fondo, per tutti gli espatriati.