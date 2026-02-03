In Oman, a gennaio 2026, c'è stata un'accelerazione della nazionalizzazione dei posti di lavoro. Il governo sta riorganizzando completamente il suo sistema lavorativo e intende ridurre ulteriormente la dipendenza dai lavoratori stranieri. I divieti di gennaio 2026 riguardano numerosi settori: commercio, gestione, amministrazione, turismo, trasporti, logistica, energia, industria, risorse umane… I ruoli non più accessibili agli espatriati sono vari: supervisore, responsabile di controllo, agente turistico, agente di viaggio, tecnico elettricista… In concreto, gli stranieri non possono più ottenere un visto di lavoro per una posizione inclusa nella lista di gennaio 2026.

Cresce la preoccupazione tra gli espatriati. Alcuni analisti rilevano che i divieti riguardano settori chiave, come le risorse umane, o settori che fanno ricorso ad esperti stranieri. L'economia potrebbe risentire per la mancanza di questi talenti. L'Oman sostiene invece che il piano, conforme alla Vision 2040 del Paese, favorirà l'occupazione locale, specialmente nei settori qualificati e altamente qualificati, dove gli stranieri sono storicamente più numerosi.

L'Oman utilizza le stesse argomentazioni per respingere le preoccupazioni delle imprese, soprattutto quelle del settore turistico, che si basa ampiamente sulla manodopera straniera. Il governo ritiene che l'omanizzazione dei posti di lavoro non danneggi il turismo, anzi: crea occupazione locale, limita la disoccupazione giovanile e contribuisce ad aumentare il numero di esperti del settore omaniti. Sono previste dei corsi di formazioni per migliorare le competenze locali: corsi di lingua, di storia, di cultura…

Le motivazioni del governo non riescono a dissipare tutte le preoccupazioni. Alcune aziende temono una carenza di manodopera. Altre si mostrano più ottimiste e incoraggiano l'emergere dei talenti locali. Gli investitori stranieri osservano con attenzione l'inasprimento della legge omanita, che potrebbe influenzare le loro scelte future.









