Congedo di maternità: cosa dice la legge

La prima domanda da porsi è: il congedo di maternità esiste nel mio Paese di espatrio? Fortunatamente, nella maggior parte degli Stati questa forma di tutela è prevista. Esistono però alcune eccezioni, nazioni dove il congedo di maternità non è riconosciuto: gli Stati Uniti, la Papua Nuova Guinea, le Isole Marshall e la Micronesia.

Il caso degli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, il congedo di maternità non costituisce un diritto a livello federale. La normativa consente alle madri di assentarsi dal lavoro fino a 12 settimane per “motivi familiari”, a condizione che lavorino a tempo pieno da almeno un anno in un'azienda con più di 50 dipendenti. Questa pausa, tuttavia, non è retribuita. Tutto dipende quindi dalle leggi dei singoli Stati e dalle politiche aziendali. Alcuni Stati, come New York e la California, hanno introdotto una regolamentazione specifica sul congedo di maternità. Anche alcune aziende prevedono forme di congedo per le neo-mamme.

Gli aspetti legali sulla maternità

Gli Stati applicano, nella maggior parte dei casi, disposizioni simili o molto vicine tra loro. La legge garantisce in genere:

Il diritto al congedo di maternità: l'espatriata deve poter beneficiare pienamente del proprio congedo. Non è previsto che lavori durante questo periodo; anche rispondere a una telefonata o a un'email di lavoro è considerato attività lavorativa.

La durata del congedo retribuito: la legge stabilisce la durata del congedo, che varia notevolmente da un Paese all'altro. È limitata a 2 mesi in Tunisia e a 3 mesi in Islanda. E' di 14 settimane a Malta, in Giappone e in Germania, e di 16 settimane in Austria, Spagna e Paesi Bassi. In alcuni casi può arrivare fino a 52 settimane, come in Danimarca, Canada, Regno Unito, Albania e Croazia, e persino a 60 settimane in Svezia.

Le eccezioni: la normativa prevede generalmente estensioni del congedo in caso di gravidanza difficile o di situazioni di rischio per la madre e/o per il bambino.

Le condizioni di indennizzo: variano a seconda che l'espatriata lavori o meno. Lo Stato può anche optare per una combinazione di congedo retribuito di breve durata e congedo non retribuito più lungo. È il caso, ad esempio, della Nuova Zelanda, che prevede 14 settimane di congedo di maternità retribuito e 38 settimane di congedo non retribuito.

Il tasso di indennizzo: cambia in funzione del Paese e della normativa in vigore.

Le condizioni di rientro al lavoro: le donne espatriate devono poter ritrovare la posizione occupata prima del congedo di maternità e non devono subire pressioni né discriminazioni da parte del datore di lavoro.

Esempio del Messico

La legislazione messicana prevede un congedo di maternità della durata di 12 settimane, suddivise in 6 settimane prima del parto e 6 settimane dopo. Come avviene in Francia, il congedo può essere adattato in base alla situazione personale. È possibile, ad esempio, concentrare l'intero periodo dopo il parto oppure prevedere un numero maggiore di settimane di congedo prenatale. Per essere validi, questi adattamenti devono essere prescritti da un medico, approvati dall'Istituto Messicano di Sicurezza Sociale (IMSS) e concordati con il datore di lavoro. Spetta inoltre al datore di lavoro garantire che la dipendente sia correttamente affiliata all'IMSS. Durante il congedo di maternità, le dipendenti espatriate percepiscono l'intero stipendio. Il pagamento è suddiviso tra l'IMSS, che copre il 60%, e il datore di lavoro, che versa il restante 40%. La normativa messicana prevede inoltre una proroga del congedo retribuito in caso di gravidanza difficile o di problemi di salute. Perché la proroga sia effettiva, è necessaria una convalida da parte di un medico accreditato dall'IMSS.

Da segnalare infine che, al rientro in azienda, le dipendenti hanno diritto a una pausa per l'allattamento retribuita: 30 minuti al giorno per un periodo di 6 mesi.

Rispetto dei diritti della dipendente

La legge messicana garantisce il rispetto dei diritti della dipendente, sia locale sia espatriata:

Sicurezza del lavoro: l'azienda non può in alcun caso invocare la gravidanza come motivo di licenziamento.

Ritorno al lavoro: al termine del congedo di maternità, l'espatriata ha il diritto di ritrovare la posizione che occupava in precedenza. Il datore di lavoro non può retrocederla né modificarne le mansioni in senso peggiorativo.

Ambiente di lavoro: le dipendenti in gravidanza hanno diritto a un ambiente di lavoro considerato 'sicuro'. Questo include, ad esempio, lo spazio e l'arredamento, che devono essere adatti alla donna incinta senza rappresentare un rischio né per lei né per il bambino. Se necessario, il datore di lavoro è tenuto a effettuare le modifiche opportune per tutelare la dipendente durante la gravidanza.

Esempio della Francia

In Francia, il congedo di maternità comprende un periodo prenatale, prima della nascita, e uno postnatale, dopo la nascita. Per i primi due figli dura generalmente 16 settimane, di cui 6 settimane di congedo prenatale e 10 settimane di congedo postnatale. Per il terzo figlio la durata sale a 26 settimane. Il congedo di maternità si allunga ulteriormente in caso di gravidanza gemellare, arrivando a 34 settimane, o di parto trigemellare, con un totale di 48 settimane. La normativa, tuttavia, prevede una certa flessibilità. La durata e la ripartizione tra congedo prenatale e postnatale vengono valutate in base alla situazione personale: il tipo di lavoro svolto, la situazione familiare e le condizioni della gravidanza, che può essere considerata "classica" o a rischio. È quindi possibile modulare i giorni di congedo in funzione della propria situazione specifica.

Indennizzo

Le espatriate possono, a determinate condizioni, beneficiare di un'indennità durante il congedo di maternità. Se lavorano in Francia, sono obbligatoriamente affiliate all'Assicurazione malattia nazionale.

Condizioni di indennizzo di una dipendente:

Essere assicurata alla Sicurezza sociale da almeno 6 mesi.

Aver lavorato almeno 150 ore nei 3 mesi precedenti la gravidanza.

Aver lavorato almeno 600 ore nei 3 mesi precedenti la gravidanza.

Aver percepito un reddito pari ad almeno 1.015 volte il salario minimo orario (9,40 euro netti) nei 6 mesi precedenti, oppure 2.030 volte il salario minimo orario nei 12 mesi precedenti la gravidanza. .

Queste condizioni non sono cumulative. In caso di idoneità, non è necessario presentare una documentazione: è il datore di lavoro a informare l'Assicurazione malattia che la dipendente usufruisce del congedo di maternità. Le espatriate che sono in cerca di lavoro al momento della gravidanza, invece, devono dimostrare di essere state in attività per poter beneficiare dell'indennizzo. Se risultano disoccupate senza indennità da più di un anno, oppure se hanno smesso di lavorare da oltre un anno, non avranno diritto alle indennità giornaliere.

Come possono le espatriate proteggere i loro diritti?

Alcune espatriati temono di annunciare la gravidanza al proprio datore di lavoro, perché tra le disposizioni di legge e la realtà quotidiana, a volte, c'è ancora molta discriminazione. In linea generale, una dipendente incinta non è obbligata a informare il datore di lavoro della gravidanza. È libera di scegliere se e quando comunicarlo. Deve però farlo prima dell'inizio del congedo di maternità, poiché spetta al datore di lavoro contattare l'ente di sicurezza sociale competente.

Se la dipendente continua a lavorare durante la gravidanza, deve poter recarsi ai controlli e agli appuntamenti medici previsti. Il datore di lavoro è tenuto a garantirne la sicurezza e ad adattare, se necessario, le condizioni e lo spazio di lavoro.

Assicurazione sanitaria per le espatriate: attenzione alle opzioni

È consigliabile verificare il prima possibile le disposizioni dell'assicurazione malattia del Paese di accoglienza, così come quelle della propria assicurazione sanitaria privata. Se si ha un progetto di maternità nel medio o lungo periodo, queste verifiche possono essere fatte anche prima dell'espatrio. Il motivo è semplice: a seconda del Paese, gravidanza e parto possono comportare costi molto elevati, indennizzi o meno. Inoltre, le assicurazioni sanitarie private non gestiscono la gravidanza e il congedo di maternità allo stesso modo. Alcune prevedono solo una copertura limitata in caso di gravidanza a rischio o di complicazioni mediche. Eppure la gravidanza coinvolge numerosi aspetti: la salute della madre e del bambino, l'epidurale, il parto cesareo, i rischi sanitari (con l'eventuale necessità di un rimpatrio), l'assistenza ai neonati prematuri. Per questo è preferibile scegliere un'assicurazione sanitaria che tenga conto in modo completo di tutti gli aspetti legati alla gravidanza.