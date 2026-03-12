Menu
Expat.com
Cerca
Magazine
Cerca

Espatrio negli USA: criteri per dimostrare di avere un talento straordinario

Notizie di attualità
visa americain
Media_photos / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaqil 12 Marzo 2026

Negli Stati Uniti, l'anno 2026 è iniziato con l'applicazione di nuove misure per « limitare l'ingresso degli stranieri e proteggere gli Stati Uniti ». Il presidente Trump dà un altro giro di vite: congelamento delle procedure per i visti in oltre 70 Paesi, negoziati per richiedere gli identificativi dei social network usati dai candidati... Sul fronte dei visti, nuove incertezze per i cosiddetti « talenti straordinari ». Alcuni casi recenti farebbero pensare che alcune categorie di richiedenti siano avvantaggiate, a scapito di altre. Analisi.

Visto O : chi sono questi « talenti straordinari »?

Il visto O è riservato agli stranieri che dimostrano capacità fuori dal comune nel proprio settore. Molti lo chiamano « visto degli artisti », ma non riguarda soltanto gli espatriati che eccellono nelle arti. Il visto O si articola in diverse sottocategorie :

  • Visto O-1A : destinato ai talenti stranieri nei settori della scienza, degli affari, dello sport o dell'istruzione.
  • Visto O-1B : riservato agli espatriati con talenti straordinari nelle arti in senso ampio, nonché nell'industria cinematografica e televisiva.
  • Visto O-2 : previsto per i professionisti che accompagnano il titolare di un visto O-1A o O-1B. Il professionista straniero deve dimostrare il suo valore : le sue competenze devono essere necessariamente legate all'attività del talento straordinario; il suo supporto non deve essere marginale, ma indispensabile per il corretto svolgimento dell'attività in questione.
  • Visto O-3 : non richiede competenze specifiche; viene rilasciato al coniuge e ai figli di uno straniero in possesso di un visto O-1 o O-2.

I « talenti straordinari », quindi, non operano in un unico ambito: possono provenire da diversi settori. Alcuni casi recenti, però, sembrano suggerire che l'amministrazione Trump stia stabilendo una gerarchia tra i profili che hanno accesso al visto O. Secondo alcuni, gli influencer verrebbero favoriti a scapito di altri stranieri.

La definizione di « talenti straordinari » è cambiata?

La polemica continua a crescere: e se i « talenti straordinari » di oggi fossero meno « straordinari » di quelli di ieri? E se notorietà ed eccellenza, certificate da titoli, riconoscimenti e premi, contassero ormai meno del numero di follower? Alcuni casi sembrano confermare un cambiamento nel modo in cui viene valutato il « talento straordinario ».

Gli avvocati, da un lato, registrano un aumento significativo degli influencer che vogliono ottenere un visto O. I loro clienti sono creatori di contenuti sui social network. Alcuni scienziati, di contro, pur avendo un visto O-1, si vedono negare il rientro negli Stati Uniti dopo un periodo trascorso all'estero. È quanto è accaduto a un ricercatore in IA del gruppo Meta che, dopo un viaggio in Cina per visitare la famiglia, è stato respinto al rientro a San Francisco. Deluso (viveva negli Stati Uniti da 7 anni), ha deciso di trasferirsi a Londra.

Visto O: criteri di rilascio che favoriscono alcuni professionisti? 

Il numero di richieste di visto O-1 è in crescita costante: 9.270 nel 2020, 20.669 nel 2024. Anche le approvazioni hanno seguito lo stesso andamento: 8.838 nel 2020 (circa il 95,3%), 19.457 nel 2024 (circa il 94,6%). Aumentano anche i rifiuti: 432 nel 2020, 1.212 nel 2024. I tassi di approvazione del visto O sono elevati, anche se i criteri di rilascio sono molto rigorosi. Il talento straordinario deve saper dimostrare « il proprio valore » con elementi concreti :

  • Riconoscimenti, medaglie e premi ricevuti nell'ambito di competenza.
  • Pubblicazioni su riviste e magazine autorevoli (grandi riviste scientifiche, media riconosciuti a livello internazionale…).
  • Riconoscimento a livello nazionale e internazionale.
  • Retribuzione elevata.
  • Candidature a cerimonie che premiano le migliori opere artistiche, ecc.

L'elenco delle prove non è esaustivo. L'aumento dei visti O, tuttavia, sembrerebbe avvantaggiare in modo netto gli influencer e gli altri creatori di contenuti. Il problema è che questi ultimi tendono a dimostrare i propri « talenti straordinari » in modo molto particolare. Non portano premi o candidature, ma algoritmi e numero di iscritti. Proprio questi due elementi sarebbero quelli maggiormente considerati dall'amministrazione Trump nel rilascio dei visti O. Alcuni influencer con milioni di follower raccontano di non avere una vera « competenza eccezionale » e ipotizzano che l'aspetto fisico, l'umorismo o i contenuti siano stati interpretati come talento straordinario dalle autorità statunitensi.

Gli avvocati, dal canto loro, si interrogano. Si tratta di episodi isolati o di una tendenza reale? Se fosse vera la seconda ipotesi, i talenti stranieri « tradizionali » avrebbero motivo di preoccuparsi. Il requisito di un grande numero di follower, infatti, renderebbe difficile giustificare le proprie competenze per chi non è presente sui social network. Che cosa succede ai professionisti la cui attività non ha nulla a che vedere con una forte presenza online? La popolarità sul web può essere considerata un talento straordinario paragonabile a una medaglia o a un premio internazionale? Per gli avvocati si chiude un'epoca. Il periodo in cui i visti O servivano a far arrivare sportivi, esperti e artisti di fama sembra ormai lontano.

Fonti:

Lavoro
Stati Uniti
A proposito di

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

Commenti

Più articoli

Rendi il tuo trasloco più semplice con le nostre guide per espatriati

Servizi essenziali per espatriare

Assicurazione sanitaria per espatriati
Consigli per scegliere l'assicurazione sanitaria adatta a chi espatria.
Organizza il tuo trasloco
Chiedi un preventivo gratuito e confronta prezzi e servizi di traslocatori internazionali.
Apri un conto in banca
Scegli la banca più adatta a soddisfare le tue esigenze durante l'espatrio.
Impara una lingua
Scopri qual è il modo migliore per imparare una lingua straniera.