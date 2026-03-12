Visto O : chi sono questi « talenti straordinari »?

Il visto O è riservato agli stranieri che dimostrano capacità fuori dal comune nel proprio settore. Molti lo chiamano « visto degli artisti », ma non riguarda soltanto gli espatriati che eccellono nelle arti. Il visto O si articola in diverse sottocategorie :

Visto O-1A : destinato ai talenti stranieri nei settori della scienza, degli affari, dello sport o dell'istruzione.

Visto O-1B : riservato agli espatriati con talenti straordinari nelle arti in senso ampio, nonché nell'industria cinematografica e televisiva.

Visto O-2 : previsto per i professionisti che accompagnano il titolare di un visto O-1A o O-1B. Il professionista straniero deve dimostrare il suo valore : le sue competenze devono essere necessariamente legate all'attività del talento straordinario; il suo supporto non deve essere marginale, ma indispensabile per il corretto svolgimento dell'attività in questione.

Visto O-3 : non richiede competenze specifiche; viene rilasciato al coniuge e ai figli di uno straniero in possesso di un visto O-1 o O-2.

I « talenti straordinari », quindi, non operano in un unico ambito: possono provenire da diversi settori. Alcuni casi recenti, però, sembrano suggerire che l'amministrazione Trump stia stabilendo una gerarchia tra i profili che hanno accesso al visto O. Secondo alcuni, gli influencer verrebbero favoriti a scapito di altri stranieri.

La definizione di « talenti straordinari » è cambiata?

La polemica continua a crescere: e se i « talenti straordinari » di oggi fossero meno « straordinari » di quelli di ieri? E se notorietà ed eccellenza, certificate da titoli, riconoscimenti e premi, contassero ormai meno del numero di follower? Alcuni casi sembrano confermare un cambiamento nel modo in cui viene valutato il « talento straordinario ».

Gli avvocati, da un lato, registrano un aumento significativo degli influencer che vogliono ottenere un visto O. I loro clienti sono creatori di contenuti sui social network. Alcuni scienziati, di contro, pur avendo un visto O-1, si vedono negare il rientro negli Stati Uniti dopo un periodo trascorso all'estero. È quanto è accaduto a un ricercatore in IA del gruppo Meta che, dopo un viaggio in Cina per visitare la famiglia, è stato respinto al rientro a San Francisco. Deluso (viveva negli Stati Uniti da 7 anni), ha deciso di trasferirsi a Londra.

Visto O: criteri di rilascio che favoriscono alcuni professionisti?

Il numero di richieste di visto O-1 è in crescita costante: 9.270 nel 2020, 20.669 nel 2024. Anche le approvazioni hanno seguito lo stesso andamento: 8.838 nel 2020 (circa il 95,3%), 19.457 nel 2024 (circa il 94,6%). Aumentano anche i rifiuti: 432 nel 2020, 1.212 nel 2024. I tassi di approvazione del visto O sono elevati, anche se i criteri di rilascio sono molto rigorosi. Il talento straordinario deve saper dimostrare « il proprio valore » con elementi concreti :

Riconoscimenti, medaglie e premi ricevuti nell'ambito di competenza.

Pubblicazioni su riviste e magazine autorevoli (grandi riviste scientifiche, media riconosciuti a livello internazionale…).

Riconoscimento a livello nazionale e internazionale.

Retribuzione elevata.

Candidature a cerimonie che premiano le migliori opere artistiche, ecc.

L'elenco delle prove non è esaustivo. L'aumento dei visti O, tuttavia, sembrerebbe avvantaggiare in modo netto gli influencer e gli altri creatori di contenuti. Il problema è che questi ultimi tendono a dimostrare i propri « talenti straordinari » in modo molto particolare. Non portano premi o candidature, ma algoritmi e numero di iscritti. Proprio questi due elementi sarebbero quelli maggiormente considerati dall'amministrazione Trump nel rilascio dei visti O. Alcuni influencer con milioni di follower raccontano di non avere una vera « competenza eccezionale » e ipotizzano che l'aspetto fisico, l'umorismo o i contenuti siano stati interpretati come talento straordinario dalle autorità statunitensi.

Gli avvocati, dal canto loro, si interrogano. Si tratta di episodi isolati o di una tendenza reale? Se fosse vera la seconda ipotesi, i talenti stranieri « tradizionali » avrebbero motivo di preoccuparsi. Il requisito di un grande numero di follower, infatti, renderebbe difficile giustificare le proprie competenze per chi non è presente sui social network. Che cosa succede ai professionisti la cui attività non ha nulla a che vedere con una forte presenza online? La popolarità sul web può essere considerata un talento straordinario paragonabile a una medaglia o a un premio internazionale? Per gli avvocati si chiude un'epoca. Il periodo in cui i visti O servivano a far arrivare sportivi, esperti e artisti di fama sembra ormai lontano.