Gli Stati Uniti sospendono i visti di immigrazione per i cittadini di 75 Paesi

A partire dal 21 gennaio 2026, gli Stati Uniti hanno sospeso il trattamento dei visti di immigrazione per i cittadini di 75 Paesi. La misura riguarda esclusivamente i visti di immigrazione che danno accesso alla residenza permanente e non influisce sui visti temporanei per il turismo, gli studi o i viaggi d'affari di breve durata.

Secondo l'amministrazione Trump, questa decisione fa parte di una revisione delle procedure di controllo dell'immigrazione, mirata a limitare l'ammissione di migranti che potrebbero dipendere dagli aiuti pubblici dopo il loro arrivo. Le autorità presentano questa sospensione come una pausa temporanea e non come un divieto permanente.

I Paesi interessati si trovano in Africa, Medio Oriente, Asia, America Latina, nei Caraibi e in alcune regioni dell'Europa dell'Est. Le domande di residenza permanente basate sul ricongiungimento familiare, l'impiego o i programmi di visti per diversità provenienti da queste nazioni saranno messe in attesa.

Sono previste alcune esenzioni, in particolare per i cittadini con doppia nazionalità, titolari di un passaporto di un Paese non interessato dalla misura, nonché per i casi considerati di interesse nazionale per gli Stati Uniti. Il governo non ha specificato la durata di questa sospensione.

«Cauzioni di visto»: la lista si allunga

Ad agosto 2025, l'amministrazione Trump ha annunciato l'introduzione delle «visa bonds» per combattere il prolungamento non autorizzato del soggiorno. In concreto, si tratta di una cauzione da versare al momento della richiesta del visto. Anche le richieste di visto B1 o B2 (visto business/turista) sono soggette alla cauzione.

In caso di rifiuto del visto, o se il viaggiatore ha rispettato le condizioni del suo visto, la cauzione sarà restituita. Il pagamento della cauzione non garantisce quindi l'ottenimento del visto. L'importo volutamente elevato (da 5.000 a 15.000 dollari) è destinato a dissuadere i richiedenti poco onesti. L'amministrazione precisa che l'importo della cauzione è specificato dal consolato durante il colloquio per ottenere il visto.

Nel 2025, alcuni Paesi, tra cui Gambia, Malawi e Zambia, si sono visti imporre una «visa bond». Da gennaio, altri 25 Paesi sono stati aggiunti, principalmente in Africa, America Latina e Asia del Sud. Tra questi, Algeria, Bhutan, Capo Verde, Nepal, Venezuela, Senegal e Cuba. In totale, i cittadini di 38 Paesi sono ora obbligati a pagare una cauzione per il visto.

Visto H-1B: le nuove regole

Priorità agli espatriati laureati: le nuove regole dei Servizi di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti (USCIS) si basano su un sorteggio ponderato (e non più casuale) a favore dei candidati in possesso di un master. Tuttavia, gli altri candidati, titolari di una laurea o di un altro titolo ammissibile, potranno comunque partecipare al sorteggio. L'USCIS conferma che le tasse per il visto, che sono salite a 100.000 dollari alla fine del 2025, non saranno riviste. A dicembre, la giustizia federale ha approvato l'aumento delle tasse.

Settore alberghiero: +35.000 nuovi visti H-2B nel 2026

Riduzione del numero di visti H-1B da un lato, aumento dei visti H-2B dall'altro. I professionisti del settore alberghiero accolgono con favore la decisione di Washington. Per rispondere alla crisi del settore, verranno rilasciati 35.000 visti di lavoro temporaneo. I datori di lavoro potranno reclutare espatriati per posizioni stagionali non agricole (receptionist, addetto alle pulizie, personale alberghiero, ecc.). I professionisti del settore chiedono tuttavia un piano più mirato per combattere le carenze croniche di manodopera.