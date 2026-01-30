Lo Specific Purpose Work Visa (SPWV) (visto di lavoro con scopo specifico) è, come suggerisce il nome, un visto che consente di trasferirsi in Nuova Zelanda per uno scopo preciso. Da un lato, il candidato acquisisce un'esperienza internazionale. Dall'altro, risponde alle necessità specifiche di un'azienda. La Nuova Zelanda ha così la garanzia di accogliere la forza lavoro di cui ha bisogno, al momento giusto.

Settori di attività interessati dal SPWV

Lo SPWV riguarda soprattutto ambiti legati alla stagionalità e a fattori climatici, come il turismo e le professioni connesse alla natura e all'ambiente (istruttori di sci, staff per eventi e festival, addetti al rimboschimento, artisti, ecc.). Possono rientrare anche altri settori, quando è necessario reclutare personale con competenze specifiche per una missione temporanea. Per attività come agricoltura, acquacoltura, orticoltura e viticoltura, invece, esistono permessi di lavoro dedicati e distinti dallo SPWV.

Specificità del SPWV 2026

A differenza dello scorso anno, nel 2026 lo SPWV sarà disponibile in modo continuativo, in base ai singoli progetti dei datori di lavoro. Questo offrirà ai candidati stranieri maggiori opportunità per presentare domanda. L'essenza del visto, però, resta la stessa: si tratta di un permesso temporaneo per una missione mirata, legata a un'esigenza specifica o a una situazione urgente. I datori di lavoro devono dimostrare la necessità di ricorrere a manodopera straniera e impegnarsi a garantire una retribuzione equa. Se richiesto, dovranno inoltre ottenere un'accreditazione obbligatoria prima di pubblicare l'offerta di lavoro

Condizioni da soddisfare per l'ottenimento di questo visto:

L'offerta di lavoro deve essere chiara indicando con precisione la missione da svolgere.

Dovete possedere le competenze necessarie per svolgere tale incarico.

Dovete dimostrare che il vostro stato di salute è compatibile con il posto proposto.

Dovete impegnarvi a rispettare rigorosamente i limiti del visto e a lasciare la Nuova Zelanda al termine della missione.

