Menu
Expat.com
Cerca
Magazine
Cerca

Apertura dei visti di lavoro stagionali in Nuova Zelanda

Notizie di attualità
deux jeunes sur une ferme
Image-Source / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaqil 30 Gennaio 2026

Informazione importante per chi vuole espatriare in Nuova Zelanda: la stagione 2026 dei visti di lavoro è aperta. Dopo il successo del visto di lavoro noto come Specific Purpose Work Visa, lanciato nel 2025, il governo tenta nuovamente l'esperimento.

Lo Specific Purpose Work Visa (SPWV) (visto di lavoro con scopo specifico) è, come suggerisce il nome, un visto che consente di trasferirsi in Nuova Zelanda per uno scopo preciso. Da un lato, il candidato acquisisce un'esperienza internazionale. Dall'altro, risponde alle necessità specifiche di un'azienda. La Nuova Zelanda ha così la garanzia di accogliere la forza lavoro di cui ha bisogno, al momento giusto.

Settori di attività interessati dal SPWV

Lo SPWV riguarda soprattutto ambiti legati alla stagionalità e a fattori climatici, come il turismo e le professioni connesse alla natura e all'ambiente (istruttori di sci, staff per eventi e festival, addetti al rimboschimento, artisti, ecc.). Possono rientrare anche altri settori, quando è necessario reclutare personale con competenze specifiche per una missione temporanea. Per attività come agricoltura, acquacoltura, orticoltura e viticoltura, invece, esistono permessi di lavoro dedicati e distinti dallo SPWV.

Specificità del SPWV 2026

A differenza dello scorso anno, nel 2026 lo SPWV sarà disponibile in modo continuativo, in base ai singoli progetti dei datori di lavoro. Questo offrirà ai candidati stranieri maggiori opportunità per presentare domanda. L'essenza del visto, però, resta la stessa: si tratta di un permesso temporaneo per una missione mirata, legata a un'esigenza specifica o a una situazione urgente. I datori di lavoro devono dimostrare la necessità di ricorrere a manodopera straniera e impegnarsi a garantire una retribuzione equa. Se richiesto, dovranno inoltre ottenere un'accreditazione obbligatoria prima di pubblicare l'offerta di lavoro

Condizioni da soddisfare per l'ottenimento di questo visto:

  • L'offerta di lavoro deve essere chiara indicando con precisione la missione da svolgere.
  • Dovete possedere le competenze necessarie per svolgere tale incarico.
  • Dovete dimostrare che il vostro stato di salute è compatibile con il posto proposto.
  • Dovete impegnarvi a rispettare rigorosamente i limiti del visto e a lasciare la Nuova Zelanda al termine della missione.

Link utile:

Fare domanda per il SPWV

Fonti:

Visti
A proposito di

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

Commenti

Più articoli

Rendi il tuo trasloco più semplice con le nostre guide per espatriati

Servizi essenziali per espatriare

Assicurazione sanitaria per espatriati
Consigli per scegliere l'assicurazione sanitaria adatta a chi espatria.
Organizza il tuo trasloco
Chiedi un preventivo gratuito e confronta prezzi e servizi di traslocatori internazionali.
Apri un conto in banca
Scegli la banca più adatta a soddisfare le tue esigenze durante l'espatrio.
Impara una lingua
Scopri qual è il modo migliore per imparare una lingua straniera.