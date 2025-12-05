Grecia: un Golden Visa non attira più?

Periodo difficile per il Golden Visa greco. Il programma fatica ad attrarre nuovi ricchi stranieri. Secondo il Ministero greco delle Migrazioni, il numero di richieste di visti d'oro tramite investimenti immobiliari è diminuito del 28,5% in aprile, rispetto allo stesso periodo del 2024. È la prima volta dal 2022. La causa principale è l'inasprimento delle regole attuato nel 2024, che aumenta le soglie richieste per investire, soprattutto nelle zone turistiche. Inoltre, l'Unione Europea (UE) continua a fare pressione sulla Grecia. Il Golden Visa rimane sotto la lente dell'UE, che mette in guardia contro i rischi di frode fiscale e riciclaggio di denaro. Ma l'altro grande ostacolo per il Governo è la popolazione locale. Di fronte a una crisi abitativa dilagante, i greci chiedono la sospensione del programma.

Le nuove regole del Golden Visa greco

Per cercare di superare questi ostacoli e favorire la crescita, il governo greco ha definito nuove regole, in vigore dall'11 novembre scorso:

Investimento nelle infrastrutture turistiche

Questa è una delle principali novità della riforma. Gli espatriati possono ora ottenere un Golden Visa investendo negli alloggi turistici del territorio, anche solo con contratti di affitto a lungo termine o multiproprietà. La condizione principale da soddisfare è ottenere un certificato dall'Ufficio Nazionale del Turismo Greco.

Verifiche da effettuare dal notaio

Per contrastare le frodi (ad esempio, utilizzare lo stesso immobile per più richieste di Golden Visa), le nuove regole rafforzano i controlli da effettuare. Spetta al notaio verificare l'identità dell'espatriato e del venditore, l'indirizzo esatto e la natura del bene in vendita, il suo prezzo, le modalità di pagamento e l'eventuale presenza di clausole. Il notaio dovrà anche verificare se il bene in vendita è già stato oggetto in passato di una richiesta di Golden Visa. In caso di affitto, il contratto sarà di 5 anni, in conformità con le disposizioni del Golden Visa.

Rilascio del Golden Visa iniziale: procedura accelerata

Da questo momento, gli investitori espatriati non dovranno più trasferire il loro contratto al registro fondiario o al registro delle ipoteche. Dovranno solo inviare la prova della loro richiesta di trasferimento, o un'attestazione del loro avvocato che dimostri che hanno effettivamente richiesto il trasferimento del contratto. Gli espatriati potranno fornire la prova definitiva al momento del rinnovo del loro permesso di soggiorno. Questa semplificazione consente un disbrigo più rapido delle pratiche, e quindi, un rilascio più veloce dei visti d'oro. Inoltre, il Golden Visa sarà rilasciato a condizione di sottoscrivere un'assicurazione privata, di pagare una tassa di 2.000 euro, e di ottenere un visto d'ingresso, nel caso in cui l'espatriato non disponga di un titolo di soggiorno valido nello spazio Schengen.

Lotta contro la frode

Gli investitori stranieri che si avvalgono di imprese intermediarie con sede in Grecia o in un altro paese dell'UE dovranno dimostrare il loro legame con queste ultime. Se ne detengono la proprietà, o se possiedono azioni o una partecipazione in queste entità, dovranno fornire la prova. Questo requisito permette di combattere le dichiarazioni fraudolente.