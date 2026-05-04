Gli effetti negativi sono già visibili, paradossalmente, proprio nella Silicon Valley, epicentro del movimento per l'intelligenza artificiale. I segnali d'allarme arrivano dagli open space di San Francisco, dove la corsa allo sviluppo di questa tecnologia sta lasciando il segno sia fisicamente che mentalmente sulla forza lavoro. Giornate da dodici ore, nessun fine settimana libero e una pressione costante all'innovazione: è questa la norma in una cultura lavorativa che non conosce sosta, e che sta portando le persone verso l'esaurimento e l'incertezza sul futuro.

Dai rischi più evidenti alle opportunità più promettenti, fino agli aspetti davvero rivoluzionari: ecco come l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro.

Gli svantaggi

I colletti bianchi nel mirino

Lo scenario più preoccupante riguarda i lavoratori impiegati in ambito professionale, che rischiano di essere spazzati via dall'avanzata dell'IA. All'inizio del 2026, Mustafa Suleyman, responsabile dell'intelligenza artificiale di Microsoft, ha previsto che l'IA avrebbe automatizzato la maggior parte delle mansioni tipiche dei colletti bianchi, come quelle nel settore legale, nel marketing e nella contabilità, nell'arco di dodici-diciotto mesi. In sostanza, ha emesso una condanna per qualsiasi lavoro che si svolga seduti davanti a uno schermo.

In un'intervista al Financial Times, il CEO ha dichiarato: «Credo che raggiungeremo prestazioni di livello umano nella maggior parte, se non in tutte, le mansioni professionali. Il lavoro impiegatizio, quello svolto seduti a un computer, che si tratti di un avvocato, di un contabile, di un project manager o di un professionista del marketing, sarà per la maggior parte completamente automatizzato dall'IA entro i prossimi dodici-diciotto mesi.»

Questa trasformazione sta già cominciando a erodere le posizioni di middle management, con le aziende che puntano ad appiattire le proprie strutture organizzative e ad affidarsi agli algoritmi per le attività di supervisione.

Il divario di competenze

Il ritmo attuale del cambiamento tecnologico sta superando la capacità di adattamento di molti lavoratori. Il rischio è quello di una forza lavoro a due velocità, in cui il grado di alfabetizzazione digitale finisce per determinare il potere d'acquisto e la stabilità occupazionale. Chi sa «parlare» la lingua dell'IA andrà avanti, mentre gli altri faticheranno a liberarsi di metodi di lavoro ormai superati.

Meno opportunità per i neoassunti

Le posizioni junior rappresentano un terreno di formazione prezioso per i professionisti, che possono acquisire le basi del mestiere e sviluppare le proprie competenze direttamente sul campo. L'IA, però, sta prendendo in carico le attività di ricerca più semplici e le mansioni amministrative di routine, rendendo difficile per la nuova generazione di lavoratori acquisire l'esperienza e la preparazione necessarie per crescere verso ruoli più senior. Una perdita che potrebbe avere conseguenze sul lungo periodo non solo per lo sviluppo delle carriere, ma anche per il futuro delle organizzazioni stesse.

La trappola della reperibilità continua

Come stanno scoprendo alcuni lavoratori della Silicon Valley, mantenere un confine sano tra vita privata e lavoro diventa ogni giorno più difficile. Gli strumenti digitali nati per farci risparmiare tempo e denaro vengono usati per riempire ogni minuto disponibile con attività lavorative. Le macchine operano ventiquattr'ore su ventiquattro, e spesso ci si aspetta che le persone incaricate di gestirle siano disponibili a qualsiasi ora.

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I vantaggi

Non ci sono, per fortuna, solo brutte notizie: in molti sostengono che l'IA eliminerà le parti più meccaniche e ripetitive del nostro lavoro, lasciandoci liberi di concentrarci sulle attività che richiedono davvero un contributo umano.

Un'esperienza lavorativa migliore

Più che una minaccia, per molti lavoratori l'IA si sta rivelando un'opportunità di miglioramento. Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono farsi carico di numerose mansioni ripetitive e di routine, come l'inserimento dati, la gestione degli appuntamenti e l'elaborazione delle fatture, liberando tempo prezioso che i dipendenti possono dedicare ad attività più significative e stimolanti.

I chatbot sono in grado di fornire risposte immediate, in qualsiasi momento, a domande legate alle risorse umane, alle policy aziendali o all'assistenza informatica, eliminando la necessità di attendere l'orario d'ufficio o di fissare un appuntamento. L'IA può inoltre elaborare percorsi formativi altamente personalizzati, analizzando le competenze individuali, gli obiettivi di carriera e le lacune da colmare.

Nuove opportunità professionali

Alcune tipologie di lavori stanno scomparendo o scompariranno con ogni probabilità, ma nel frattempo ne nascono di nuovi per gestire la transizione verso l'IA. La domanda è molto alta, ad esempio, per figure come i responsabili della trasformazione digitale, i revisori di algoritmi e i curatori di dati. È uno scenario simile a quello che si ripete ogni volta che emerge una nuova tecnologia. Basti pensare all'avvento di internet: anche allora si temeva che milioni di posti di lavoro potessero essere cancellati. In parte è andata così, ma internet ha anche creato milioni di nuovi impieghi in settori come il web design e i social media, rendendo il lavoro da remoto una possibilità concreta.

Collaborazione globale

L'ufficio senza confini sta diventando realtà grazie all'IA, che facilita la collaborazione tra persone che parlano lingue diverse e lavorano in fusi orari diversi. La traduzione in tempo reale e gli strumenti di comunicazione culturalmente consapevoli permettono ai team di lavorare in modo fluido al di là di qualsiasi frontiera. Per gli espatriati, questo significa accedere al mercato globale senza che la barriera linguistica rappresenti un ostacolo insormontabile.

Orientarsi nella nuova frontiera

Il lavoro è sempre stato in trasformazione e l'intelligenza artificiale rappresenta solo l'ultima tappa di questo processo. Sarà la capacità di adattamento di persone e organizzazioni a plasmarne il futuro, probabilmente per intere generazioni.