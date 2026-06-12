Il boom del nomadismo digitale spinge sempre più giovani a tentare l'esperienza dell'espatrio. Anche la crisi economica fa da motore: perché non provare a cercare altrove ciò che si fatica a trovare in patria? Ma cosa cercano i giovani expat? Le loro ambizioni professionali sono le stesse di chi li ha preceduti?

Un primo impiego all'estero tra sfide e bisogno di sicurezza La prima esperienza professionale all'estero rappresenta una sfida per chiunque, ma lo è ancora di più per i giovani. Si tratta spesso di neolaureati o di individui che hanno avuto qualche piccola esperienza lavorativa nel Paese d'origine. L'espatrio apre loro una porta nuova, dove dovranno imparare innanzitutto a fare i conti con le proprie incertezze. Anche se sono oggettivamente competenti per il ruolo (altrimenti non sarebbero stati assunti), i giovani espatriati si aspettano di entrare in un'azienda capace di comprendere il loro bisogno di mettersi alla prova, ma all'interno di un contesto che li faccia sentire al sicuro. I giovani stranieri non hanno ancora l'esperienza dei colleghi più esperti. Hanno bisogno di essere accompagnati sia sul piano tecnico (la definizione di uno stesso ruolo può variare da un Paese all'altro) sia sul piano umano (ad esempio attraverso la figura di un tutor). Leggi anche Nuove restrizioni per studenti stranieri e riforma del lavoro in Belgio

Un'accoglienza in piena regola da parte dell'azienda straniera No, i giovani espatriati non chiedono un'ovazione o un picchetto d'onore per il loro primo giorno nell'azienda straniera. Vorrebbero però un'accoglienza degna di questo nome. In fondo la loro richiesta è simile a quella dei lavoratori locali: chi mai vorrebbe essere ignorato o gettato nella mischia della routine quotidiana al primo giorno in azienda? Eppure è ciò che capita a molti espatriati e lavoratori locali. Alcuni si sono ritrovati soli, abbandonati sul binario della stazione, senza nessuno ad accompagnarli in azienda (contrariamente a quanto era stato promesso). Su questo contrattempo si può anche soprassedere, dato che episodi simili restano l'eccezione. Vanno però segnalate altre brutte esperienze: il giovane straniero non trova nessuno a guidarlo il primo giorno; non ha una scrivania o gli strumenti di lavoro necessari; il suo superiore o referente è assente… Si dice che la prima impressione sia spesso quella giusta. Questo accumularsi di trascuratezza può avere conseguenze spiacevoli: il giovane espatriato perde fiducia nell'azienda; fatica ad andare d'accordo con la direzione e con i colleghi; dubita di sé stesso e della propria capacità di vivere all'estero. Per fortuna, anche un'accoglienza disastrosa può essere «recuperata». Sta all'azienda fare uno sforzo maggiore in termini di attenzione per accompagnare il lavoratore straniero.

Unisciti alla comunità Ricevi consigli utili per vivere al meglio la tua esperienza all'estero Iscrizione gratuita al 100%

Scambi autentici tra lavoratori locali ed espatriati Le rivalità tra lavoratori locali e stranieri sono reali; a livello statale si manifestano attraverso leggi che restringono l'immigrazione, impongono quote di manodopera straniera o puntano su una «nazionalizzazione dei posti di lavoro». Queste riforme trasformano il clima all'interno delle aziende? È questo il timore dei giovani espatriati, che preferirebbero invece poter dialogare in modo autentico con i colleghi locali. Chi sceglie di espatriare non lo fa soltanto per svolgere un lavoro all'estero, ma anche per scoprire un modo diverso di concepire il lavoro e la vita aziendale. Per i giovani stranieri è impensabile vivere la prima esperienza professionale in una sorta di bolla riservata agli espatriati, perchè vorrebbero collaborare con i lavoratori locali. È questo il motivo per cui molti giovani non puntano alle multinazionali ma cercano di farsi assumere nelle aziende locali. Leggi anche Fare il manager all'estero: come capire se fa per te

Un'occasione per crescere e contribuire allo sviluppo dell'azienda Il primo impiego all'estero è un'occasione per mettersi alla prova, ma anche per imparare. I giovani espatriati che pensano di restare nella stessa azienda per dieci anni sono pochi. Proprio come il viaggio all'estero, il primo lavoro è un'occasione per imparare: prima di tutto su sé stessi, poi sul proprio ruolo di espatriati. Riescono ad adattarsi alla cultura aziendale del Paese di accoglienza? Sanno gestire lo shock culturale? Si trovano a proprio agio con l'organizzazione del lavoro all'interno dell'azienda straniera? I valori del datore di lavoro straniero sono in linea con le loro aspettative? Si può parlare in questo caso di «crescita». Da un lato i lavoratori si formano all'interno dell'azienda. Consolidano le proprie competenze e ne acquisiscono di nuove. Dall'altro contribuiscono allo sviluppo dell'azienda straniera. E' questo l'equilibrio che i giovani stranieri vorrebbero raggiungere. Il primo impiego dei giovani espatriati: il sogno si scontra con la realtà Tra sogno e realtà c'è però un abisso. I giovani lavoratori ne sono ben consapevoli e non idealizzano la loro prima esperienza professionale all'estero. In primis, non si trovano sempre in una posizione di forza. Un giovane lavoratore con poca o nessuna esperienza che occupa un posto precario non è nella condizione di pretendere un'accoglienza calorosa o un percorso di accompagnamento specifico. Non bisogna però pensare che questi fattori dipendano dal livello di qualifica del lavoratore e che una buona accoglienza sia un privilegio riservato ai talenti stranieri. Espatriati o meno, i giovani notano comunque una differenza oggettiva tra le opportunità riservate a chi possiede un titolo di studio e quelle offerte a chi non ne ha. Prima di tutto, perché non sono sempre in una posizione di forza. Un giovane lavoratore con poca o nessuna esperienza, magari impiegato con un contratto precario, difficilmente può pretendere un'accoglienza calorosa o un accompagnamento specifico. Questo però non significa che tali aspetti dipendano dal livello di qualifica del dipendente, né che una buona accoglienza sia un privilegio riservato ai talenti stranieri. Lo stipendio resta una forte leva motivazionale per i giovani, espatriati o no. Si è parlato molto di questi nuovi profili di espatriati, più attenti alla qualità della vita e all'equilibrio tra vita professionale e privata. Questa tendenza resta attuale e si accompagna anche a precise aspettative sul piano retributivo. In un mondo segnato da una crisi economica cronica, i giovani che scelgono di vivere all'estero vogliono gettare basi più solide per il futuro. Alcuni ne hanno fatto un vero obiettivo: godersi la vita, ma anche risparmiare all'estero, per costruirsi un domani migliore. Leggi anche Freelance e creatori di contenuti: come espatriare legalmente