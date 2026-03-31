Trasferirsi all'estero serve davvero a evitare il burn-out? Bisogna cambiare tutto: lasciare l'azienda, cambiare settore e reinventarsi professionalmente, cambiare Paese?

I giovani espatriati di fronte al burn-out

La Gen Z e i loro immediati predecessori, i millennial, sono più stressati delle generazioni più adulte. Il mondo attraversa una fase difficile e il futuro appare sempre più incerto. Trasferirsi all'estero diventa una soluzione quasi miracolosa: lasciare tutto per ricominciare altrove, in un contesto migliore. L'espatrio viene immaginato come nelle foto da cartolina che si vedono sui social network. Alcuni giovani lavoratori lo raccontano in prima persona: «Ho lasciato tutto per vivere una vita migliore all'estero». «Il lavoro non faceva più per me. Mi sono detto: perché restare? E, già che dovevo cambiare azienda, ho cambiato direttamente Paese».

Queste testimonianze possono diventare una regola generale? Esistono anche altri racconti, più numerosi, di giovani espatriati alle prese con il burn-out. L'esaurimento professionale dei lavoratori all'estero resta ancora poco studiato. L'espatrio viene talvolta sopravvalutato. Il cambio di contesto può davvero aiutare a stare meglio (a patto di avere i mezzi per farlo). Molti espatriati in depressione o in burn-out, però, si sentono isolati. Ecco perché, prima di tutto, è importante consultare uno specialista.

Quando il viaggio diventa una terapia

Il concetto di «travel therapy» ha conquistato molti. L'idea è semplice: viaggiare in un contesto accogliente e positivo. L'espatrio potrebbe seguire la stessa logica, a condizione che lo stato psicologico e fisico della persona lo consenta. Un viaggio intrapreso in un momento di depressione, per esempio, risulta controproducente.

Non esiste quindi una soluzione miracolosa, e i benefici vanno valutati caso per caso. Resta comunque vero che un cambio di contesto può aiutare a fare il punto sulla propria vita e a ripartire. Il burn-out è una depressione legata al lavoro (esaurimento professionale) e un cambiamento radicale di ambiente e stile di vita potrebbe attenuarne i sintomi, purché la persona sia nelle condizioni di viaggiare. Il tema è così delicato perché i disturbi psicosociali sono una questione di salute pubblica a livello mondiale.

Una mini-pausa all'estero per ricaricarsi

Vale la pena prendersi una pausa all'estero per ripartire meglio ? Tra Gen Z e millennial si parla sempre più spesso di « mini-pensionamento ». Sui social sono circolate presunte informazioni sulla Malesia che metterebbe a disposizione una struttura per giovani professionisti da tutto il mondo, offrendo un mese intero di relax in cambio di qualche centinaio di dollari. L'annuncio, più vicino alla finzione che alla realtà, ha almeno il merito di portare l'attenzione sui problemi psicosociali dei giovani lavoratori. La soluzione proposta, ammesso che esistesse davvero, sarebbe però solo parzialmente adatta. Al massimo, sarebbe l'ennesimo concetto di vacanza costruito sulla ricerca del benessere.

La mini-pausa all'estero resta comunque interessante, soprattutto se accompagnata da una riflessione sul progetto di espatrio, sul lavoro scelto, sull'organizzazione del lavoro, ecc. Una buona pianificazione può favorire un rientro più sereno nel mondo professionale (quello di prima o quello verso cui ci si sta orientando). Anche in questo caso, però, tutto dipende dalla persona e dal suo stato mentale e fisico.

Gen Z e burn-out : tendenze

Il 21 marzo 2024 LinkedIn ha pubblicato uno studio di Cigna, assicuratore sanitario internazionale, sul burn-out tra i lavoratori della generazione Z (nati tra la fine degli anni 1990 e l'inizio degli anni 2010). Secondo lo studio, il 98 % dei lavoratori Gen Z dichiara di avvertire sintomi di esaurimento professionale. La tendenza era già preoccupante prima del 2020, ma è peggiorata dopo la crisi sanitaria. Uno studio condotto da UKG, azienda specializzata in risorse umane, arriva a risultati simili. Il rapporto indica che l'83 % dei giovani lavoratori della generazione Z è esausto sul piano professionale. Più di un lavoratore su tre potrebbe lasciare il proprio impiego a causa del burn-out. Anche la generazione precedente (i millennial) risente dell'aumento dei casi di burn-out.

Un rapporto del gruppo belga Les Mutualités Libres, pubblicato il 9 dicembre 2025, porta alla stessa conclusione: i 18–34enni sono più esposti al burn-out e ad altri disturbi psicosociali. Gli autori dello studio parlano di una tendenza generazionale. La tendenza si osserva non solo in Belgio, ma anche nel resto del mondo.

Le conclusioni di questi studi convergono: i lavoratori della generazione Z e i millennial sono più stressati e più esposti al rischio di burn-out rispetto alle generazioni più adulte. La pressione non diminuisce con gli anni; al contrario, tende ad aumentare. Il dato più allarmante riguarda l'inizio della vita lavorativa: il rischio di burn-out emerge già quando i giovani entrano nel mondo del lavoro. Bisogna quindi concludere che i giovani di oggi siano psicologicamente più fragili dei loro predecessori?

Gen Z e burn-out : quali sono le cause ?

L'espressione «fragilità psicologica» non va intesa come «debolezza di carattere» né come «vittimismo». Contrariamente a certe idee diffuse, i giovani lavoratori di oggi vogliono lavorare, fare carriera e realizzarsi sul piano professionale e sociale. Questa combinazione, però, chiude molte porte: è qui che si colloca la fragilità psicologica. Molti giovani entrano nel mercato del lavoro con un bagaglio già pesante: precarietà, problemi abitativi, più lavori per arrivare a fine mese, prestiti universitari da rimborsare… In queste condizioni è difficile iniziare con serenità.

La fragilità psicologica si spiega quindi anche con un contesto globale sempre più opprimente. La concorrenza nel mercato del lavoro internazionale è sempre più serrata. Le regole sull'immigrazione, più severe nelle principali destinazioni di espatrio, limitano i progetti di vita all'estero. La «crisi» economica non è più un evento circoscritto nel tempo: per molti Paesi è diventata la normalità, anche per quelli considerati in piena occupazione. L'insicurezza è diventata la quotidianità di molti ventenni e trentenni: insicurezza legata all'abitazione, al lavoro, al futuro.

Questa oppressione «globale» entra anche nelle aziende e può influenzare negativamente le relazioni professionali. Gli studi di Cigna e UKG descrivono un ambiente di lavoro sempre meno accogliente. Il rapporto UKG indica che il 74 % dei giovani lavoratori ritiene che le interazioni professionali abbiano peggiorato la loro salute mentale.

Serve una riconversione professionale all'estero per stare meglio ? Alcuni ritengono che i 18–34enni siano meno audaci dei loro predecessori. Le cause sarebbero le stesse che incidono sulla loro salute mentale: un contesto sfavorevole che spinge a scegliere la sicurezza. Il pragmatismo viene prima di tutto. Si scelgono percorsi di studio che garantiscano un «buon lavoro» invece di seguire le proprie passioni. Esiste però anche una tendenza opposta, emersa soprattutto dopo la pandemia: realizzare il sogno dell'espatrio, anche quando comporta dei rischi. Per questi giovani lavoratori, svolgere un lavoro che li appassioni è una delle armi migliori contro il burn-out.

Tra queste due posizioni si inserisce una domanda: bisogna cambiare strada professionalmente non appena le cose non vanno al lavoro? Come capire se l'espatrio è stata la scelta giusta ? Cambiare Paese e azienda è una soluzione radicale che merita una riflessione approfondita. La riconversione professionale all'estero resta sempre possibile. Si può cambiare settore in modo netto oppure restare in un ambito simile. È importante verificare che nel Paese scelto esistano reali sbocchi professionali. Bisognerà conseguire un nuovo titolo? Seguire una formazione? Avviare un'attività che non esiste ancora sul mercato?

L'espatrio può sembrare, all'inizio, un modo efficace per cambiare contesto, ma non dovrebbe essere considerato una soluzione in sé. La partenza per l'estero può essere vista piuttosto come un trampolino verso una vita migliore. La persona si ritrova immersa in un mondo nuovo da scoprire e, nel frattempo, scopre anche se stessa. I limiti economici possono frenare i progetti di espatrio, ma resta sempre possibile ricreare «un altrove» vicino a casa. Espatriati e persone del posto alle prese con il burn-out condividono spesso le stesse idee: svolgere insieme attività manuali, anche senza parlare perfettamente la stessa lingua, può aiutare a stare meglio. La concentrazione su un progetto comune aiuta a ritrovare autostima, condivisione e solidarietà: elementi essenziali per rimettersi in piedi.