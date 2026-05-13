Borse di studio a copertura totale di breve durata per studenti internazionali, Canada

Il Canada è da sempre una delle mete più accoglienti per chi desidera studiare all'estero. La situazione non cambia nel 2026: il paese ha aperto le candidature per diversi programmi di borse di studio a copertura totale destinati agli studenti internazionali.

Il programma in questione è noto come Study in Canada Scholarships di Global Affairs Canada. L'obiettivo è rafforzare i legami accademici tra il Canada e gli altri paesi. A tal fine, il programma eroga finanziamenti a diverse università canadesi affinché possano ospitare studenti internazionali provenienti da varie parti del mondo. È importante precisare che il programma supporta scambi accademici di breve durata: da 4 a 6 mesi.

Le borse di studio sono a copertura totale. Lo studente internazionale selezionato riceve quindi il rimborso completo delle tasse universitarie e un contributo per le spese di sostentamento. In molti casi, il finanziamento comprende anche il biglietto aereo di andata e ritorno, l'assicurazione sanitaria e un contributo per i costi del visto studentesco. Alcuni programmi prevedono inoltre la fornitura di materiale didattico, libri e altri beni essenziali.

I requisiti di ammissibilità possono variare a seconda del programma di borsa di studio prescelto. I requisiti generali ufficiali per i candidati sono tuttavia i seguenti:

Essere cittadini di uno dei paesi elencati di seguito: Asia: Bangladesh, Nepal o Taiwan; Europa: Türkiye o Ucraina; Medio Oriente e Nord Africa: Algeria, Egitto, Giordania, Marocco o Tunisia; Africa subsahariana: Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Costa d'Avorio, Kenya, Nigeria, Rwanda, Senegal, Tanzania o Uganda.

Essere iscritti a tempo pieno a un istituto di istruzione superiore nel proprio paese d'origine.

Essere in grado di completare le attività del progetto di scambio entro il 30 settembre 2027.

È importante sottolineare che gli studenti in possesso della cittadinanza canadese o della residenza permanente, quelli che ne abbiano già fatto richiesta, nonché coloro che beneficiano già di un finanziamento da parte di Global Affairs Canada (GAC), non possono partecipare al programma.

La principale differenza rispetto alle procedure di candidatura standard risiede nel fatto che è l'istituzione accademica a proporre la candidatura degli studenti. Per chi soddisfa i requisiti del programma, la procedura da seguire è la seguente:

Contattare l'ufficio relazioni internazionali della propria università e verificare se partecipa al programma di scambio canadese.

In caso di ammissibilità e di ottimi risultati accademici, è possibile chiedere all'università di presentare la propria candidatura per lo scambio.

L'università canadese di destinazione valuterà la domanda tenendo conto, in genere, del merito accademico e della qualità del programma di studi proposto.

L'università canadese procederà poi a stilare una graduatoria dei candidati e a effettuare la selezione finale. Le candidature selezionate dovranno essere trasmesse tramite il portale MyEduCanada.

Questo programma di studio è concepito per favorire la mobilità tra gli atenei e, in questo senso, si distingue dalle tipiche candidature per borse di studio internazionali, risultando meno immediato nel processo di accesso.

Borsa di studio internazionale Lester B. Pearson, altamente competitiva, Canada

La Lester B. Pearson International Scholarship dell'Università di Toronto è una delle borse di studio per laurea triennale più prestigiose e ambite del Canada.

A differenza delle Study in Canada Scholarships descritte in precedenza, pensate per soggiorni di studio di breve durata, la Lester B. Pearson International Scholarship copre un intero percorso di laurea triennale della durata di quattro anni.

La borsa di studio è a copertura totale. Gli studenti selezionati ricevono: la copertura completa delle tasse universitarie per quattro anni, libri e altro materiale didattico essenziale, le spese universitarie aggiuntive e l'alloggio completo nel campus universitario.

La borsa di studio è riservata a studenti internazionali con un eccellente profilo accademico. I candidati devono essere segnalati dalla propria scuola superiore; la procedura di candidatura prende quindi avvio, di norma, con una lettera di raccomandazione redatta da un insegnante o da un orientatore scolastico.

Va però tenuto presente un aspetto fondamentale: la Lester B. Pearson International Scholarship è tra le borse di studio più competitive al mondo e ogni anno vengono selezionati soltanto 37 studenti.

UBC International Scholars Program per studenti con potenziale di leadership, Canada

Un'altra importante opportunità per gli studenti internazionali è l'International Scholars Program dell'University of British Columbia (UBC). Il programma comprende diversi percorsi di borsa di studio: il Karen McKellin International Leader of Tomorrow Award, il Donald A. Wehrung International Student Award, l'International Impact Award e il Vantage One Excellence Award.

I finanziamenti associati ai diversi premi sono pensati per consentire agli studenti selezionati di frequentare l'UBC indipendentemente dalla loro situazione economica. L'importo effettivo della copertura può tuttavia variare. In genere, il sostegno include le tasse universitarie, le spese di alloggio e i costi di sostentamen

Le borse di studio dell'UBC vengono assegnate principalmente a studenti che dimostrano eccellenza accademica e capacità di leadership. I candidati devono inoltre motivare la propria necessità di sostegno finanziario.

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Reach Oxford Scholarship, molto competitiva, Regno Unito

Fino a questo punto l'articolo si è concentrato esclusivamente sul Canada. Le opportunità di borsa di studio, però, non si esauriscono qui. Gli studenti che desiderano studiare nel Regno Unito hanno probabilmente già sentito parlare della Reach Oxford Scholarship.

Si tratta di una borsa di studio a copertura totale per la laurea triennale, offerta dall'Università di Oxford. Il pacchetto completo comprende le tasse universitarie, le relative spese accessorie, un'indennità di mantenimento e un biglietto aereo di andata e ritorno per ogni anno accademico.

Al pari delle borse di studio precedentemente descritte, la Reach Oxford Scholarship è destinata a studenti internazionali con risultati accademici di alto livello, in particolare a studenti provenienti da paesi in via di sviluppo. L'obiettivo principale è offrire un'opportunità a studenti meritevoli che, in assenza di questo supporto, non avrebbero la possibilità di studiare a Oxford.

I candidati devono soddisfare i seguenti criteri:

essere cittadini di un paese beneficiario dell'APS (aiuto pubblico allo sviluppo), una categoria che include numerosi paesi dell'Africa, dell'Asia, del Medio Oriente e dell'America Latina;

aver presentato domanda di ammissione a un corso di laurea triennale a Oxford ed essere in possesso di un'offerta di ammissione;

dimostrare solide capacità accademiche e qualità di leadership;

comprovare l'impossibilità di intraprendere un percorso di studi a Oxford senza un sostegno finanziario, spiegando altresì perché non sia possibile seguire un corso equivalente in un'università del proprio paese d'origine;

manifestare l'intenzione di rientrare nel proprio paese d'origine al termine degli studi.

È opportuno ribadire che anche questa borsa di studio è estremamente competitiva: ogni anno vengono assegnati solo pochi posti a livello mondiale.

Stipendium Hungaricum, il più grande programma a copertura totale in Ungheria

È una delle borse di studio a copertura totale più rilevanti in Europa per studenti internazionali. Finanziata dal governo ungherese, offre oltre 900 programmi di studio in circa 30 università, tra cui alcuni dei più prestigiosi atenei del paese, come l'Università Eötvös Loránd, l'Università di Tecnologia ed Economia di Budapest, l'Università di Debrecen, l'Università di Pécs, la Corvinus University of Budapest e altri ancora.

Gli studenti ammessi beneficiano della copertura totale delle tasse universitarie, di un'indennità mensile di sostentamento, di un contributo per l'alloggio e dell'assicurazione sanitaria.

La borsa è aperta a studenti provenienti dalla maggior parte dei paesi (ad eccezione dell'Ungheria). Per candidarsi è necessario presentare un solido curriculum accademico e, spesso, ottenere la nomina da parte del Ministero dell'Istruzione del proprio paese d'origine.

La maggior parte dei programmi di studio è disponibile in lingua inglese, anche se alcuni corsi vengono erogati in ungherese, tedesco e francese.

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Borsa di studio Konrad-Adenauer-Stiftung, un programma a copertura totale molto diffuso in Germania

In Europa, la Germania è una delle mete più ambite dagli studenti internazionali. Le università tedesche offrono programmi di alta qualità con tasse universitarie ridotte o addirittura assenti. A questo si aggiunge la presenza di numerose fondazioni che garantiscono un sostegno finanziario particolarmente generoso. Tra le più conosciute figura la KAS (Konrad-Adenauer-Stiftung).

La fondazione eroga borse di studio a studenti internazionali con potenziale di leadership che desiderano studiare in Germania. La borsa di studio Konrad Adenauer Stiftung sostiene gli studenti internazionali con spiccate capacità di leadership che intendono intraprendere un percorso accademico in Germania.

Gli studenti selezionati ricevono un'indennità mensile per le spese di sostentamento durante il periodo di studio in Germania, la copertura delle tasse universitarie (ove previste), un contributo per le spese di viaggio, l'assicurazione sanitaria e l'accesso a seminari di leadership e a una rete di contatti nell'ambito del programma.

La borsa è rivolta a studenti con ottimi risultati accademici, capacità di leadership comprovate e un profilo di impegno sociale. Per poter essere considerati idonei, i candidati devono aver ottenuto l'ammissione autonoma a un'università tedesca.

È importante sottolineare che la maggior parte dei programmi di laurea triennale in Germania, soprattutto nelle università pubbliche, viene erogata in lingua tedesca. I candidati alla borsa KAS devono pertanto possedere una buona conoscenza del tedesco, generalmente almeno al livello B2, anche se alcuni programmi richiedono il livello C1.

Borsa di studio Heinrich Böll Foundation, una delle più importanti in Germania

È uno dei più importanti programmi di borse di studio promossi in Germania.

Gli studenti ammessi ricevono un rimborso mensile, un contributo per le tasse universitarie ove necessario, un rimborso per le spese di viaggio, l'assicurazione sanitaria e un sostegno per i programmi di ricerca a cui intendono partecipare.

La borsa è destinata a studenti con un eccellente curriculum accademico e un interesse concreto per le tematiche sociali e ambientali. Analogamente al programma precedente, per poter fare domanda è necessario essere già stati ammessi a un'università tedesca.

International Education Scholarship del governo irlandese

La borsa di studio del governo irlandese è rivolta agli studenti internazionali già iscritti presso università irlandesi e mira a sostenerne il percorso accademico.

Gli studenti selezionati ricevono un'indennità di 10.000 € per le spese di sostentamento e beneficiano dell'esonero dal pagamento delle tasse universitarie per un anno accademico.

La borsa è destinata a studenti internazionali di alto profilo accademico attualmente iscritti presso uno degli istituti di istruzione superiore presenti in Irlanda.

NL Scholarship (Paesi Bassi)

Questo programma internazionale di borse di studio è finanziato dal Ministero dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza dei Paesi Bassi.

Gli studenti ricevono un contributo compreso tra 5.000 € e 15.000 € a copertura delle tasse universitarie o delle spese di sostentamento. L'importo esatto varia a seconda dell'università. La borsa non garantisce sempre una copertura totale, ma molti atenei la integrano con le proprie borse di studio istituzionali, costruendo pacchetti di finanziamento completi.

La borsa è destinata agli studenti extra-UE ammessi a un'università olandese che aderisce al programma.

Borse di studio Erasmus+, le più conosciute in Europa

È probabilmente uno dei programmi di borse di studio più conosciuti in Europa, nonchè tra i più ampi al mondo per studenti internazionali. Il programma è gestito dalla Commissione europea.

L'importo del finanziamento nell'ambito della borsa di studio Erasmus+ dipende dal programma specifico seguito dallo studente. Di norma, però, la borsa copre l'intero percorso di studi, comprese le tasse universitarie, le spese di sostentamento, l'assicurazione sanitaria e le indennità di viaggio.

Tutti gli studenti internazionali iscritti a un'università partner di Erasmus+ possono presentare domanda per la borsa.

Borsa di studio MEXT, una delle più importanti in Giappone

Per chi sogna di studiare in Asia, e in particolare in Giappone, esiste la borsa di studio MEXT, finanziata dal Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia del Giappone.

La borsa MEXT è a copertura totale: gli studenti beneficiano del rimborso completo delle tasse universitarie, di un'indennità mensile e del biglietto aereo di andata e ritorno. Il programma prevede inoltre corsi preparatori di lingua giapponese.

La borsa MEXT privilegia gli studenti con risultati accademici eccellenti. La candidatura deve essere presentata tramite la propria ambasciata o università.

Borsa di studio del governo cinese

La Cina rappresenta un'ulteriore opzione per chi desidera studiare in Asia. La Chinese Government Scholarship (CGS), finanziata dal Ministero dell'Istruzione cinese, è una delle più importanti del continente. Le dimensioni del programma sono tali che ogni anno migliaia di studenti internazionali si recano in Cina per frequentare alcuni degli atenei più prestigiosi del paese, tra cui la Peking University, la Tsinghua University e la Fudan University.

Tutte le borse di studio rientranti nel piano governativo cinese sono generalmente a copertura totale. Gli studenti selezionati ricevono il rimborso completo delle tasse universitarie, l'alloggio gratuito nel campus universitario (o un contributo per l'affitto), un'indennità mensile e la copertura sanitaria completa.

Alcune borse di studio comprendono anche corsi di lingua cinese, spesso inclusi nel pacchetto per gli studenti che seguono un corso di laurea erogato in cinese.

In determinati casi, la borsa prevede anche corsi preparatori di cinese, destinati in particolare agli studenti il cui programma di laurea viene svolto interamente in questa lingua.

La borsa è aperta a tutti gli studenti internazionali (non cittadini cinesi) che desiderano frequentare un ateneo cinese, con precedenza a chi vanta un solido curriculum accademico. Per candidarsi è possibile contattare l'ambasciata cinese nel proprio paese d'origine o verificare direttamente con la propria università se esistano accordi di partenariato con atenei cinesi.

Tutti i programmi elencati confermano una tendenza incoraggiante. Nonostante il costo dell'istruzione sia in aumento, esistono ancora percorsi concreti che consentono agli studenti internazionali di vivere e studiare all'estero. Il primo passo è informarsi sui Paesi più aperti ad accogliere gli studenti stranieri, come il Canada o la Germania. Vale però la pena monitorare anche le opportunità offerte in Asia, sempre più apprezzate dagli studenti internazionali.