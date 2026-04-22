Perché le grandi città si stanno facendo una cattiva reputazione

Oggi, molte città possono essere definite «grandi». Una megacittà, però, è un'altra cosa. In termini demografici, una megacittà è un centro urbano con oltre dieci milioni di abitanti. Le megacittà moderne come Giacarta, Dacca o Delhi, ospitano decine di milioni di persone: rispettivamente 41.9, 36.6 e 30.2 milioni. Giacarta è la città più popolosa al mondo. Per rendere l'idea, equivale più o meno a cinque Svizzere.

Paesi in via di sviluppo come Indonesia, Bangladesh e India pagano questa crescita con una grave carenza di infrastrutture.

Le città non riescono a stare al passo con numeri così enormi. I servizi essenziali vanno in sofferenza, il traffico è cronicamente congestionato e gli spostamenti quotidiani diventano irragionevolmente lunghi – di conseguenza, la qualità della vita continua a peggiorare.

L'esempio più evidente è Giacarta, ad oggi tra le città più congestionate al mondo. A Dacca, l'urbanizzazione rapidissima ha lasciato grandi insediamenti senza un approvvigionamento idrico affidabile. Probabilmente avrai sentito parlare delle baraccopoli di Mumbai. Anche queste sono il risultato dell'enorme densità di popolazione della città.

Quelli appena citati sono gli esempi più drammatici dei problemi delle megacittà. Non ci sono tanti espatriati che si trasferiscono a Mumbai o a Dacca. Molti si trasferiscono, piuttosto, a Città del Messico (che conta 22 milioni di abitanti). In apparenza, la città offre un'ottima qualità della vita e tutto ciò che molti espatriati cercano: clima caldo, spiagge soleggiate, cucina, arte e così via. Il traffico, però, è tra i peggiori al mondo. Percorrere brevi distanze può richiedere ore. Inoltre bisogna fare i conti con l'inquinamento dell'aria e con la scarsità d'acqua.

Manila (14 milioni di abitanti) soffre di problemi simili. La città è un grande polo per il business internazionale, ma il sistema dei trasporti è nettamente insufficiente rispetto alla popolazione. Gli ingorghi di Manila sono famigerati. I marciapiedi, spesso inesistenti, peggiorano ulteriormente la situazione e muoversi in città è davvero complicato. Gli stranieri devono scegliere con cura il quartiere dove vivere per evitare spostamenti troppo lunghi.

Il Cairo (con oltre 20 milioni di residenti) affronta difficoltà ancora più basilari. La popolazione continua a crescere e mette sotto forte pressione l'offerta abitativa, i servizi igienico-sanitari e l'ambiente. I prezzi degli immobili sono elevati e fuori portata per molte persone, quindi gli insediamenti abusivi si espandono. Gli espatriati si trovano spesso davanti a un forte contrasto: la comunità recintata e curata in cui vivono è confortevole, ma basta fare un giro in città perché il divario tra ricchezza e infrastrutture non a norma sia visibile a ogni angolo.

La città più grande del Sud America è São Paulo (23 milioni di abitanti). Anche qui la densità ha alimentato disuguaglianze. Vivere in alcuni quartieri significa godere di un'ottima qualità della vita: accesso a cultura, ristoranti, sanità, strade pulite e ordinate e così via. Altri quartieri, invece, possono risultare poco sicuri nelle ore serali, sono sovraffollati, inquinati e dipendono da servizi pubblici poco affidabili.

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E le megacittà nei Paesi sviluppati?

Le grandi città dei Paesi in via di sviluppo incontrano problemi in modo quasi inevitabile. Le risorse possono semplicemente non bastare a gestire l'arrivo di nuove persone. Anche nei Paesi che definiamo sviluppati, però, le grandi città non stanno ricevendo giudizi particolarmente positivi.

Le difficoltà non riguardano la mancanza di servizi — spesso, anzi, l'offerta è abbondante. I residenti, però, si scontrano con un altro tipo di problemi: pressione elevata, stanchezza e costi fuori controllo.

Los Angeles, con 3,88 milioni di abitanti, sembra non avere più spazio dove vivere. La città soffre di un problema difficile da misurare con le statistiche: mancano aree pedonali in cui si possa semplicemente camminare. Nonostante le dimensioni, il tessuto urbano è fatto soprattutto di autostrade e zone commerciali discontinue.

Centri commerciali, uffici, quartieri residenziali, palestre e scuole sono separate fisicamente da autostrade. Per spostarsi da un punto all'altro serve l'auto. Una città progettata per le vetture, e non per le persone, finisce inevitabilmente per accumulare problemi. Il traffico è uno di questi. Esiste anche un problema meno tangibile: le persone sono vincolate dall'auto e finiscono per isolarsi.

Trasferirsi a Los Angeles da quasi qualsiasi città europea provoca quasi inevitabilmente uno shock culturale. Niente bici per andare al lavoro, niente accesso agevolato al trasporto pubblico. Anche riuscire a prendere un autobus può essere complicato. In sintesi, chi non guida a Los Angeles vive un'esperienza molto limitata.

La carenza di alloggi è un altro grande problema. I prezzi degli immobili sono alle stelle. Questo non solo spinge fuori città molti americani della classe media, ma alimenta anche una delle crisi di senzatetto più tangibili del mondo sviluppato. Solo a Los Angeles, quasi 45.000 persone non hanno una casa.

Qualità dell'aria che peggiora, siccità ricorrenti, rischio di incendi boschivi… Tutto questo rende LA sempre meno appetibile. Le persone se ne stanno accorgendo. Dopo la pandemia, oltre 200.000 residenti hanno lasciato la città per aree con un costo della vita più basso. La tendenza continua ancora oggi e tra le destinazioni preferite di chi se ne va ci sono Austin, Houston, Phoenix e altre città.

A Londra, la crisi principale ruota ancora una volta attorno alla casa. Prezzi degli immobili e affitti sono saliti a tal punto che anche professionisti della classe media, ben inseriti, iniziano a sentirsi schiacciati. Una corsa singola, in metro, verso il centro dalle zone periferiche può costare circa £5.80 nelle ore di punta (circa €6,50)

Il caro vita si accompagna oggi a una crescente preoccupazione per la criminalità. Aggressioni con coltello, furti di telefoni e piccoli furti sono diventati più frequenti. In città si registrano circa 106,4 reati ogni 1.000 persone – una tendenza in aumento rispetto al decennio precedente. Londra continua a offrire opportunità, ma il prezzo da pagare sta diventando insostenibile per una parte della popolazione.

Parigi è un altro esempio. La città più romantica del mondo fatica a gestire criticità meno visibili. Una di queste è la rigidità. Regole edilizie molto restrittive limitano le nuove costruzioni, fanno salire prezzi e affitti e spingono molte persone ad andarsene. Tante famiglie finiscono per vivere in appartamenti piccoli o per affrontare lunghi spostamenti quotidiani dalle aree periferiche. Scioperi frequenti, interruzioni dei trasporti e servizi sovraffollati incidono in modo significativo sulla vita quotidiana.

Hong Kong è un chiaro esempio di quello che succede quando una grande città finisce lo spazio. La città copre appena 1.106 chilometri quadrati, ma ospita quasi 7,4 milioni di persone. Sulla carta basta questo per renderla una delle città più densamente popolate al mondo. In realtà, la situazione è ancora più complessa, perché circa il 75% del territorio di Hong Kong è inedificato (montagne, parchi naturali o bacini protetti). Questo rende Hong Kong una delle migliori destinazioni per le escursioni, ma significa anche che una popolazione enorme è compressa in un'area minuscola. Lo spazio abitativo medio pro capite è di circa 15 metri quadrati (160 piedi quadrati). È meno della metà di quanto offra una tipica città europea. La situazione è ancora peggiore per i residenti a basso reddito: centinaia di migliaia di persone vivono in quelli che chiamano «subdivided flats», dove un appartamento già piccolo viene ulteriormente suddiviso in diverse micro-unità. Alcune scendono fino a 70–100 piedi quadrati a persona. Qui sta il grande paradosso di Hong Kong: è una delle città più ricche del mondo con le case più piccole in assoluto.

Vita tranquilla: perché le grandi città piacciono sempre meno

I numeri fanno paura, ma esiste probabilmente una ragione ancora più profonda per cui molte persone (espatriati compresi) si stanno allontanando dalle città. Il lavoro da remoto e quello ibrido hanno ridotto la necessità di vivere in una grande città per fare carriera. Molte aziende, inoltre, stanno scoprendo i vantaggi di avere sedi in centri più piccoli: aprono filiali dove i dipendenti preferiscono vivere – e in più beneficiano di affitti più bassi. Di conseguenza, i compromessi che un tempo si accettavano per stipendi più alti (traffico, inquinamento, pressione, criminalità, prezzi elevati e così via) non sono più compromessi – sono problemi che spesso si possono evitare del tutto.

Stiamo anche uscendo, lentamente, dall'epoca del «darsi da fare» a tutti i costi. Le persone venivano incoraggiate a «giocarsi tutto» per il successo economico e professionale. Sveglia alle 4 del mattino, arrivo presto in ufficio, straordinari, e poi di nuovo da capo. Produttività ed efficienza erano al centro di tutto – e le grandi città si adattavano perfettamente a quel modello. Oggi, invece, molte persone danno importanza ad altri aspetti della vita. L'articolo su The Economist lo definisce «rebalancing»: l'interesse si sposta verso la vivibilità, più che verso le opportunità. Le comunità più piccole e sostenibili stanno guadagnando popolarità. Le megacittà, invece, sembrano diventate vittime di loro stesse.

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Esistono grandi città che funzionano?

Sì. Nonostante la narrativa crescente secondo cui le grandi città sarebbero sopravvalutate, esistono ancora grandi centri urbani che offrono un'elevata qualità della vita. Basta guardare il Global Liveability Index 2025 dell'Economist Intelligence Unit. È proprio questo il suo obiettivo: valutare la vivibilità delle città. L'indice considera, tra gli altri fattori, stabilità, accesso alla sanità, cultura, istruzione e infrastrutture.

Il primo posto in classifica va a Copenaghen. La cosa non sorprende più di tanto: il 62% dei residenti va al lavoro in bicicletta. Copenaghen è anche la città più bike-friendly del mondo. In generale, ogni volta che si parla di sostenibilità e di vita urbana equilibrata, Copenaghen viene citata. La città è apprezzata per infrastrutture «a misura d'uomo», con trasporti pubblici affidabili e una struttura pensata per la vita di quartiere.

Vienna e Zurigo seguono a breve distanza. Vienna ottiene un buon punteggio per l'edilizia abitativa accessibile e per affitti relativamente stabili, soprattutto per una grande capitale UE. Zurigo, pur essendo molto più costosa, garantisce standard pubblici elevati: strade pulite, trasporti puntuali e accesso a una natura spettacolare a pochi minuti dal centro.

Fuori dall'Europa, Osaka e Auckland dimostrano che una popolazione densa non significa necessariamente caos. Osaka è nota per il trasporto pubblico efficiente e per una gestione urbana ben funzionante. Auckland, pur essendo geograficamente più estesa, si posiziona in alto grazie alla facilità di accesso agli spazi verdi e a una forte attenzione per l'ambiente.

Anche Helsinki, Amsterdam e Singapore si distinguono. Amsterdam e Helsinki ottengono risultati elevati grazie alla coesione sociale, alla fiducia nelle istituzioni e a solidi sistemi di previdenza sociale. Singapore è un caso un po' diverso. La città viene spesso definita severa per le multe salate contro chi sporca e persino contro chi mastica gomme. Alla fine, però, resta una città straordinariamente pulita e orientata a una pianificazione urbana funzionale.

Quando trasferirsi in una grande città è sopravvalutato, e quando no

In sintesi, vivere in una grande città non sempre vale la pena: se costa troppo rispetto alle opportunità che offre, è un po' sopravvalutato. Se puoi avere uno stipendio e una carriera simili anche in una città più piccola, tanto vale scegliere quella: stessi vantaggi, ma con meno stress e meno spese.

Vivere in una grande città ha poco senso anche quando non garantisce una buona vivibilità quotidiana, qualunque cosa significhi per te. Il problema può essere un tragitto troppo lungo, trasporti pubblici sovraffollati, poco spazio in casa, criminalità in aumento… Forse desideri semplicemente un ritmo più lento e meno frenetico. Una grande città che invece di essere stimolante diventa logorante, potrebbe non fare al caso tuo.

Le grandi città possono non essere adatte agli espatriati quando offrono poca integrazione locale. I grandi centri internazionali sono senza dubbio più comodi ma si rischia di vivere dentro una bolla di espatriati non entrando mai in contatto con la vita «vera».

Detto questo, a volte la grande città è la scelta giusta. Succede soprattutto quando le opportunità si concentrati in pochi luoghi. Hong Kong per la finanza, Shenzhen per la tecnologia, Parigi o New York per la moda - il senso è quello. Chi è all'inizio della carriera, in particolare, può trovare nelle grandi città occasioni difficili da eguagliare altrove. La presenza fisica conta ancora, e spesso viene premiata. In più, avere intorno una rete fitta di professionisti, mentori, collaboratori e imprenditori è un vantaggio concreto.

Le grandi città funzionano anche quando sono gestite bene. Gli indici di vivibilità lo dimostrano: grande non significa per forza caotico. Una metropoli può essere persino piacevole se i trasporti pubblici funzionano, gli affitti restano accessibili, ci sono parchi e spazi verdi, e la sera ci si può muovere in tranquillità.

Infine, una grande città - o persino una megacittà - è perfetta per chi cerca un ritmo intenso. Alcuni desiderano davvero il ritmo, il rumore, il caos… A volte, e in certi momenti della vita, è proprio questo che fa sentire vivi.