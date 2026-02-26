Uno studio incentrato sulla vita degli espatriati

Il progetto LangPats, finanziato dal Consiglio di Ricerca Olandese e guidato dall'Università Erasmus di Rotterdam, sta esplorando perché alcuni espatriati imparano e utilizzano la lingua locale mentre altri no. I risultati andranno oltre la semplice curiosità. La ricerca mira a fornire consigli concreti per gli espatriati e i loro datori di lavoro su come prepararsi meglio e trarre un vero beneficio dall'apprendimento della lingua durante il soggiorno all'estero. Le competenze linguistiche, dopotutto, possono aprire porte professionali e fare una reale differenza nel benessere quotidiano all'estero.

Chi può partecipare?

Se vivi in Asia o in Medio Oriente come espatriato, questo studio è per te, indipendentemente dal tuo livello linguistico. La ricerca accoglie tutti i profili: trasferimenti auto-iniziati e assegnazioni aziendali, tutte le fasce d'età e tutte le situazioni familiari. Gli espatriati LGBTQ+, neurodiversi e le comunità minoritarie sono calorosamente invitati a partecipare.

Come partecipare

Compila il questionario (richiede solo pochi minuti) e sarai inserito in un'estrazione per vincere una cena per due.

Partecipa al sondaggio qui

Lo studio è condotto dal Dr. Nathan Albury-Garcés (Università Erasmus di Rotterdam / Università di Leiden) e ha ricevuto la piena approvazione etica. Tutte le risposte sono completamente confidenziali e non possono essere ricondotte a singoli individui.