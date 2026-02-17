Quando l'ho sentito per la prima volta, da espatriato e con il mio ruolo di leadership internazionale, mi è sembrato liberatorio. Liberatorio smettere di analizzare ogni mia azione e fidarmi semplicemente delle mie buone intenzioni. Liberatorio non preoccuparmi troppo di come venissi percepito in un nuovo Paese o durante un viaggio di lavoro. Col tempo però, nella mia esperienza lavorativa con decine di espatriati, ho visto che "essere se stessi" senza considerare il contesto culturale spesso si ritorce contro. Non è sbagliato essere chi sei. È che i comportamenti vengono letti in modo diverso da una cultura all'altra, e questo ha conseguenze professionali concrete.

Oltre le buone intenzioni

Una volta ho seguito, in veste di coach, un dirigente espatriato tedesco. In patria era noto per il suo stile diretto, chiaro e orientato agli obiettivi. Proprio queste caratteristiche avevano prodotto risultati concreti e gli avevano fatto ottenere una promozione. Nel suo nuovo incarico a Singapore si comportò allo stesso modo, convinto che l'autenticità avrebbe avuto un forte impatto e lo avrebbe portato al successo.

Per alcune settimane tutto sembrava funzionare. Le riunioni erano produttive e il team rispettava la sua competenza. Poi qualcosa iniziò a cambiare, in modo sottile: gli interlocutori smisero di esprimere spontaneamente le proprie opinioni, le discussioni divennero educate ma superficiali, il silenzio aumentò durante le riunioni e le scadenze iniziarono a slittare senza motivi chiari. Quando chiedeva un riscontro, riceveva risposte come "Abbiamo bisogno di più allineamento" oppure "Possiamo riprendere l'ultima discussione?", ma mai il vero nodo: la sua schiettezza veniva percepita come impazienza e chiusura, non come sicurezza. Inoltre non teneva conto del fatto che Singapore è una cultura ad alto contesto, in cui il silenzio ha un significato e conta anche ciò che non viene detto.

Quello che funzionava a casa non ha funzionato all'estero. Non per mancanza di competenze, ma perchè lo stesso comportamento, inserito in un diverso contesto culturale, veniva interpretato in modo diverso.

Intenzioni vs interpretazioni

Molti espatriati danno per scontato che le buone intenzioni si traducano automaticamente in un impatto positivo, ovunque nel mondo. Ed è proprio qui che nasce lo scollamento. Nei contesti interculturali, non conta tanto cio che intendi fare. Conta come il tuo comportamento viene interpretato.

Secondo ricerche pubblicate su Harvard Business Review, molti espatriati non raggiungono i propri obiettivi non per carenze tecniche, ma per difficolta legate alla gestione delle relazioni e alla lettura del contesto culturale. Questo punto cieco porta fino al 20% degli espatriati a rientrare prima di un anno, e per il 30% comporta un forte calo delle prestazioni.

E posso assicurarti che non e solo teoria. L'ho visto succedere molte volte.

Un modello che ho visto troppe volte

Un'altra cliente espatriata dal Regno Unito con cui ho lavorato si è trasferita in Medio Oriente come responsabile marketing. A casa, costruiva fiducia sfidando i team ad affrontare i problemi apertamente. Questo metodo portava chiarezza e allineamento nel suo contesto precedente, che era competitivo e individualistico.

Nel suo nuovo ambiente, ha usato lo stesso approccio. All'inizio, ha funzionato. Le persone apprezzavano la sua energia e autostima. Ma nel giro di pochi mesi, ha notato meno inviti a discussioni strategiche. Quando ha chiesto ai suoi colleghi locali, il feedback era vago: "Apprezziamo le tue intuizioni, abbiamo solo bisogno di esplorare alcune prospettive prima di decidere."

Quando lo abbiamo analizzato insieme, è diventato chiaro: ciò che lei pensava fosse un'indagine onesta veniva interpretato come confronto e persino mancanza di rispetto. La sua intenzione non era cambiata. Ma il contesto culturale era ora collettivista e anche molto più cooperativo rispetto a casa. Così, senza adattare il modo in cui si presentava, il suo impatto professionale si è silenziosamente ridotto.

Adattarsi con autenticità

Adattarsi non significa fingere di essere qualcun altro. Non significa perdere la propria autenticità. Significa capire che l'impatto giusto non nasce solo dalle buone intenzioni. Significa accettare che limitarsi a essere sé stessi non basta, e che in questo passaggio servono consapevolezza e attenzione. Nei contesti internazionali, due professionisti con le stesse competenze possono ottenere risultati molto diversi a seconda di come si adattano alle diverse culture.

La maggior parte dei consigli tradizionali, come "sii te stesso", partono dal presupposto che sia l'ambiente ad adattarsi a te. Nella realtà accade raramente. Per questo, chi lavora all'estero e ricopre ruoli di responsabilità deve assumersi la responsabilità di sviluppare la propria intelligenza culturale e dotarsi delle competenze necessarie. E' una capacità che si puo sviluppare con il giusto approccio e il giusto impegno. Questa competenza si può imparare e, con i passi giusti, è possibile recuperare il proprio impatto professionale all'estero.

Come recuperare il tuo impatto all'estero

Se vuoi che il tuo impatto cresca, non diminuisca, considera questo semplice cambiamento di mentalità:

Osserva prima di reagire: guarda come le persone esprimono accordo, esitazione o consenso. Che segnali vengono usati in quel contesto culturale e come puoi usarli per le comunicazioni future?

Adatta il tuo modo di comunicare: un piccolo cambiamento nelle parole, nel tono o nei tempi può fare una grande differenza nel modo in cui il tuo messaggio viene recepito. Come puoi esprimere la stessa opinione in modo piu efficace, tenendo conto del contesto culturale?

Rifletti sull'impatto: Dopo le interazioni, rifletti in modo obiettivo sull'effetto che hai prodotto. Cosa ha funzionato? Cosa puo funzionare meglio la prossima volta?

Per esempio, invece di dare un riscontro durante una riunione, cerca prima di capire come viene dato in quel contesto culturale. Avviene in privato, in un piccolo gruppo o in pubblico? Sii curioso e disponibile a imparare le regole del gioco in quel contesto. Non si tratta di cambiamenti drastici della personalità. Sono piccoli aggiustamenti che aumentano in modo significativo la tua consapevolezza e ti permettono di adattarti restando autentico.

Pensieri finali

Trasferirsi all'estero mette alla prova le competenze professionali fino a un certo punto. Quello che viene davvero messo in discussione è il modo in cui comunichi, crei relazioni, guidi e influenzi. Ciò che a casa risultava naturale e autentico può diventare fonte di confusione all'estero, non perchè sia sbagliato o inappropriato, ma semplicemente perchè il contesto culturale attorno a te è cambiato.

Non devi abbandonare chi sei, ma devi imparare a fare in modo che il tuo comportamento venga interpretato come intendi, ed è questo il fulcro di un impatto efficace.

Il successo all'estero non dipende dall'essere ancora più te stesso, ma dal sapersi adattare restando autentici al mutare del contesto culturale.