Le luci diventano più intense, le agende si riempiono e si ha la sensazione di avanzare lentamente verso una linea del traguardo quasi visibile. Tra poco i social saranno invasi dai bilanci dell'anno appena passato e dai grandi progetti per quello nuovo.

Quando sei un espatriato, la pressione tende spesso a raddoppiare. Stai già facendo i conti con un nuovo paese, una nuova lingua, nuove amicizie e con le inevitabili aspettative di chi è rimasto a casa su quanto "bene" tu stia vivendo la tua esperienza all'estero. Ed eccolo lì, il nuovo anno, che arriva puntuale. Sembra quasi tirarti per la manica, in cerca di bilanci, decisioni e buoni propositi. Ma se, in mezzo a tutto questo rumore, l'unica cosa che desideri fosse restare fermo? E se - davvero - non ci fosse niente di sbagliato nel non pianificare assolutamente nulla per il 2026?

È qui che l'idea di un Dicembre Lento potrebbe trovare spazio. Un'alternativa sorprendentemente attraente: invece di usare questo mese per pianificare l'anno nuovo in un calendario pieno di colori, potremmo semplicemente lasciarlo… essere.

Dicembre Lento ci restituisce il diritto di non essere produttivi, di non partecipare a una competizione invisibile fatta di propositi sempre più ambiziosi, e perfino di non dover diventare una versione migliore di noi stessi.

Dicembre Lento è, prima di tutto, il coraggio di fare meno

Perché sentiamo il bisogno di fare propositi per il nuovo anno?

Molto prima dei social media, le persone sentivano già il bisogno di fare promesse a sé stesse all'inizio di un nuovo anno. I Babilonesi accoglievano l'anno nuovo prendendo impegni con le loro divinità, mentre i Romani si rivolgevano a Giano - il dio dalle due facce, rivolte al passato e al futuro - per orientare le proprie intenzioni.

Insomma, non possiamo davvero dare tutta la colpa alla cultura moderna del “miglioramento personale” se dicembre ci mette addosso questa frenesia. Sembra piuttosto che esista in noi un impulso naturale a prometterci di fare meglio, di essere diversi, di cambiare qualcosa.

Secondo alcuni psicologi, è uno dei modi in cui cerchiamo di esercitare almeno un minimo di controllo sulle nostre vite. Un bisogno che può diventare ancora più intenso per gli expat, spesso immersi in contesti imprevedibili, lontani da punti di riferimento stabili e da una routine rassicurante.

Ma perché tutto questo si concentra proprio a dicembre? L'inizio di un nuovo anno funziona come quello che gli psicologi definiscono un “punto di riferimento temporale”: una cesura simbolica, netta, tra ciò che è stato e ciò che verrà. Questo senso di nuovo inizio ci spinge a guardare avanti con speranza. Il nuovo anno diventa una pagina bianca, piena di potenziale - e sentiamo quasi l'urgenza di riempirla subito con obiettivi concreti.

In breve, anche se la pressione sociale è reale e forse più intensa che mai, gran parte dello stress che sentiamo durante le feste nasce dall'interno. E questa è anche una buona notizia: significa che, almeno in parte, abbiamo il potere di cambiare il modo in cui viviamo questo periodo.

La trappola del miglioramento continuo per gli espatriati

Non succede a tutti, ma molte persone notano che, una volta trasferite all'estero, la loro vita entra in una sorta di modalità “miglioramento continuo”. All'improvviso sembra che ogni singolo aspetto debba essere ottimizzato. Devi imparare una nuova lingua. Trovare casa. Dimostrare di valere sul lavoro. Nel frattempo, le regole sull'immigrazione cambiano di continuo e tu devi essere sempre pronto a compilare nuovi moduli e produrre l'ennesimo documento. E anche quando gran parte di tutto questo è sotto controllo, resta il lavoro infinito di costruirsi una vita sociale da zero - un Meetup imbarazzante alla volta.

Poi arriva dicembre. Il mondo intorno a te accelera. Tutto inizia a sembrare una gigantesca lettera di Natale da cui non riesci a distogliere lo sguardo: promozioni, fidanzamenti, bambini, progetti per l'anno nuovo. Sembra che tutti abbiano capito tutto, mentre tu stai ancora cercando di ordinare il caffè del mattino nella lingua giusta. Il contrasto brucia. E anche se razionalmente sai di aver fatto molto quest'anno, la mente può facilmente infilarsi in quel loop fatto di domande del tipo: “Ma non avrei dovuto fare di più?”

Non c'è nulla di sbagliato nel desiderio di migliorarsi. Anzi, la voglia di essere di più, vedere di più o fare di più è spesso proprio ciò che spinge a cambiare paese e iniziare una nuova vita altrove. Il problema nasce quando il miglioramento diventa uno stato permanente. Quando la sensazione è quella di essere sempre “in costruzione”. In quel caso, il rischio è restare sospesi emotivamente. Ci sarà sempre qualcosa da sistemare, una nuova abitudine da acquisire, un'altra versione di noi stessi da inseguire. E invece di riconoscere chi sei già, potresti ritrovarti a sentirti… incompleto. Anno dopo anno.

Qui sta il paradosso. Quando tutto diventa un'occasione per migliorare, resta pochissimo spazio per il riposo o per una semplice, tranquilla contemplazione. Quando cerchi di essere produttivo a ogni costo, finisci per attraversare in fretta anche i momenti che contano davvero. Vivere all'estero è pieno di attimi che, se persi, non tornano più. Una passeggiata in un quartiere nuovo senza guardare il telefono. Un hobby senza uno scopo preciso. Un viaggio fatto senza doverlo “ottimizzare”. O anche solo il tempo passato da soli, in silenzio. Non sembrano mosse strategiche per andare avanti - eppure sono spesso proprio ciò che ci permette di ricaricarci, far emergere nuove idee e creare ricordi destinati a restare.

Cosa può offrirti il Dicembre Lento

C'è una forza silenziosa nel rallentare. E gli expat, spesso, la percepiscono più degli altri. Rallentare può, per esempio, aiutarti a costruire relazioni più solide. Quando smetti di correre da un impegno all'altro, diventa più facile notare le persone intorno a te. Tendiamo a pensare che i legami importanti nascano da momenti “grandi”, memorabili. In realtà, diversi studi di psicologia interculturale mostrano che è la somma di piccole interazioni ripetute a far scattare il senso di appartenenza.

Questo dicembre lento, puoi provare a:

Concederti più tempo per le chiacchiere informali nelle situazioni quotidiane: al bar, in panificio, con un vicino di casa

Prestare attenzione a quei piccoli segnali culturali che di solito passano inosservati

Osservare le interazioni sociali casuali intorno a te, come un modo per comprendere meglio il tuo nuovo contesto

Invece di riempire un fine settimana di dicembre con piani precisi, prova a lasciarlo intenzionalmente vuoto. Esci senza un'agenda, percorri strade nuove e soffermati sui dettagli che finora non hai mai avuto il tempo di notare. Potresti imbatterti in un mercato stagionale o in una caffetteria che non hai mai provato. Fermati, entra, osserva cosa succede intorno a te. Forse noterai un volantino per un evento di quartiere. Forse incontrerai qualcuno che conosci. O forse, semplicemente, ti concederai finalmente il tempo di scambiare due parole con un commesso. Non si sa mai dove possano portare queste piccole interazioni.

In modo forse controintuitivo, rallentare può aprire più opportunità. Non tutte arrivano sotto forma di grandi annunci, competizioni professionali o ricerche di lavoro incessanti. A volte sono molto più semplici: essere nel posto giusto al momento giusto. Le ricerche su attenzione e carico cognitivo mostrano che notiamo più possibilità quando la nostra “larghezza di banda” mentale non è costantemente satura.

Prova qualcosa di nuovo questo dicembre:

Accetta piccoli inviti per cui di solito non trovi mai tempo

Esplora opportunità meno ovvie, come un Meetup locale o uno scambio linguistico

Passa del tempo con i tuoi pensieri: sederti in un caffè tranquillo, magari con una bella vista, e lascia che la mente vaghi senza interruzioni

Immagina di sederti con il tuo caffè del mattino, magari in un posto nuovo. Questa volta, invece di scorrere liste di cose da fare o rispondere a messaggi di lavoro, semplicemente… non fare nulla. Senza un obiettivo preciso, la mente inizia a muoversi da sola. Forse ti rendi conto che un progetto personale accantonato ha più potenziale di quanto pensassi. Forse emerge un modo diverso di organizzare il lavoro. O magari scopri un nuovo interesse che ti accende. Quando lasci spazio al pensiero libero, tutto può succedere.

Rallentare può anche farti sentire meno solo. Per gli expat, la solitudine è una preoccupazione reale, soprattutto a dicembre e durante le festività. E, ironicamente, la solitudine non è sempre legata all'essere fisicamente soli. A volte nasce dall'essere sopraffatti, sovrastimolati, o semplicemente troppo tesi.

Ecco come un Dicembre Lento può aiutare:

Concentrati su un solo impegno festivo invece di cercare di gestirli tutti

Concediti un'intera giornata a parlare con amici e familiari a casa, o a cucinare il piatto delle feste che ti manca di più

Concediti un po' di nostalgia, se ne senti il bisogno

Nello spirito del Dicembre Lento, potresti anche decidere di saltare il caos delle festività tradizionali e regalarti del tempo con… te stesso. Restare a casa o uscire, senza fretta. Assaporare i momenti. Esplorare desideri e preoccupazioni senza doverli risolvere subito.

Dicembre Lento può essere anche un ottimo momento per conoscere davvero la tua nuova destinazione. Quando sei costantemente impegnato a chiederti se “stai facendo abbastanza”, rischi di non accorgerti di quanto la vita intorno a te possa essere interessante. Un ritmo più lento aiuta a mettere tutto a fuoco.

Potresti iniziare a notare:

I cambiamenti naturali e sociali dell'inverno

I cibi disponibili solo in questo periodo dell'anno.

Il modo in cui le persone celebrano (o ignorano) l'arrivo del nuovo anno, ecc.

La cosa migliore del Dicembre Lento è che richiede pochissima pianificazione. Certo, puoi prenotare un viaggio o un tour. Ma puoi anche semplicemente fermarti a provare qualcosa di nuovo da un chiosco di street food sotto casa.

Questi sono solo alcuni esempi di come rallentare possa, paradossalmente, aiutarti ad andare avanti. Ma il punto è un altro: in fondo, non importa. Dicembre Lento significa rallentare senza aspettarsi nulla in cambio - almeno nel breve periodo.