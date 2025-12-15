Il Natale è un periodo dell'anno particolarmente intenso. In pochi giorni si concentrano, incontri, eventi sociali e, per molti espatriati che rientrano nel Paese d'origine, anche una nuova serie di addii. Dal punto di vista psicologico, tornare a casa per Natale può portare con sé sfide importanti che spesso sentiamo, ancora una volta, di dover affrontare: conversazioni scomode con alcuni familiari, la necessità di condividere notizie difficili, il riemergere di dinamiche o conflitti familiari irrisolti. E a volte capita persino di provare una sensazione spiazzante: tornare a casa e rendersi conto di non sentirsi più del tutto a casa.

Durante il resto dell'anno, vivere all'estero può in qualche modo proteggerci: la distanza attenua il confronto con situazioni familiari irrisolte o potenzialmente conflittuali. Con il rientro per le feste, però, queste dinamiche tornano inevitabilmente in primo piano. Nei giorni che precedono la partenza può comparire un'ansia anticipatoria, accompagnata da difficoltà nel dormire e da una sensazione di inquietudine che tende ad aumentare man mano che si avvicina la data del ritorno.

Altre persone, invece, vivono i giorni che precedono la partenza con grande entusiasmo e gioia, immaginando di ritrovare famiglia e amici, il gusto dei piatti di casa dopo tanto tempo o le passeggiate per le strade della propria città.

Qualunque sia la situazione in cui ti riconosci, nella mia esperienza come psicoterapeuta che lavora con espatriati, il momento del rientro a casa è sempre delicato, e quello della ripartenza lo è ancora di più.

Ogni anno, dopo le feste, lo studio si riempie delle storie di pazienti che, pur avendo vissuto momenti molto belli durante il ritorno a casa, hanno dovuto affrontare anche situazioni difficili e complesse. Questa ambivalenza, fatta di emozioni molto diverse tra loro, può lasciare un profondo senso di disorientamento e confusione, insieme a una sensazione di sradicamento ancora più forte rispetto a quella che magari era già presente prima di salire sull'aereo per tornare a casa.

Se vivi all'estero e torni a casa per Natale, ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarti a gestire le diverse emozioni, fino al momento del rientro nel Paese in cui vivi ora.

I conflitti interpersonali fanno parte della natura umana

Se c'è un conflitto aperto con un familiare o un amico, è probabile che sia ancora presente al tuo ritorno a casa. Ricorda che sei stato tu ad andartene: il conflitto non è sparito, non si è risolto da solo. È semplicemente rimasto lì, in attesa del tuo rientro.

D'altra parte, i conflitti sono parte integrante delle relazioni personali: è inevitabile che esistano, in misura più o meno evidente. Per questo, può essere utile accettare questa realtà e rinunciare all'idea di doverli risolvere completamente nel poco tempo che passerai a casa. Ridimensionare le aspettative è già un primo passo. Se dovesse arrivare il momento di affrontare la situazione, fermati un attimo, fai un respiro profondo e prova a mantenere una comunicazione il più possibile aperta. Tieni presente che forse il conflitto non si risolverà del tutto, ma qualcosa può comunque migliorare. A volte, riuscire a comprendere l'altra persona, anche senza condividerne il punto di vista, è la cosa più vicina che possiamo raggiungere a una vera risoluzione.

Non sentirsi così "a casa"

La sensazione di non sentirsi davvero a casa, pur essendo tornati a casa, è una delle esperienze che sento raccontare più spesso in studio. L'entusiasmo con cui si arriva può scontrarsi all'improvviso con il pensiero "non mi sento più di qui", che emerge magari durante una riunione familiare. Non allarmarti: è una sensazione estremamente comune. La tua vita, e con essa la tua identità, si è evoluta nel tempo mentre vivevi all'estero. È del tutto normale sedersi a tavola per il pranzo di Natale con le stesse persone, lo stesso cibo e le stesse tradizioni, e allo stesso tempo rendersi conto che dentro qualcosa è cambiato. E la verità è proprio questa: nulla è più uguale, perché nemmeno tu lo sei.

Non sei più la stessa persona che ha lasciato quella casa per andare a vivere all'estero, e nemmeno i tuoi familiari sono gli stessi. Tornare a casa è una sorta di "ritorno al passato".

In questo contesto, è importante ricordare che, anche se molte cose sono cambiate, esiste ancora un legame con quel luogo e con quelle persone. I legami si trasformano ed evolvono e, anche se non condividiamo più la quotidianità, possiamo continuare a sentirci parte di quel posto. Allo stesso tempo, è naturale portare con sé anche un po' della cultura del Paese in cui viviamo ora.

Comprendere questa ambivalenza come un esito naturale del processo d'espatrio è fondamentale.

Molte emozioni in poco tempo e torniamo alla nostra vita

Proprio così. Ricordo una paziente che mi raccontava della sua visita a casa dei genitori per Natale. Diceva che, mentre viveva a Londra, aveva la sensazione di essere dentro un film in cui lei era la protagonista assoluta. Con l'arrivo del Natale e il ritorno in Spagna, però, le sembrava di entrare in un altro film, molto più vecchio: un film in cui non era l'unica protagonista, in cui c'erano altri personaggi principali e dove tutti si relazionavano seguendo un copione antico, fatto di dialoghi che si ripetevano. Come se si trovasse intrappolata in un loop senza fine, un po' come Bill Murray in Groundhog Day.

Cerca uno spazio sicuro per regolarti

Tra eventi familiari, riunioni e impegni sociali, è importante riuscire a ritagliarsi uno spazio sicuro in cui prendere fiato e regolarsi quando ci si sente sopraffatti o emotivamente travolti. Io lo chiamo "rifugio". È uno spazio che ti permette di entrare e uscire dalle situazioni sociali, ritrovare calma e favorire l'autoregolazione emotiva. Piccoli gesti possono fare una grande differenza: lavarti il viso con acqua fredda, praticare una respirazione lenta e profonda o uscire per una breve passeggiata possono aiutare il sistema nervoso a rilassarsi e ad attivare il sistema parasimpatico.

Allo stesso modo, ripeterti alcune frasi di autoaffermazione, come "Sto bene. Sono al sicuro", può aiutarti a mantenere la calma e a ridurre l'attivazione del sistema di allerta o di sopravvivenza, soprattutto in contesti familiari più ostili o conflittuali. Ricorda: prenderti cura di te dal punto di vista emotivo durante il Natale è fondamentale per poter tornare, dopo le feste, alla tua routine con un buon equilibrio e una salute mentale solida.

Buon Natale a tutti!