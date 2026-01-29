Erasmus è un programma dell'Unione Europea avviato nel 1987 per offrire opportunità di scambio agli studenti universitari. Nel corso degli anni, si è ampliato diventando Erasmus+ e ora offre opportunità a studenti, insegnanti e giovani per studiare, formarsi, fare volontariato o acquisire esperienza lavorativa all'estero. Il programma è progettato per migliorare le competenze, promuovere le pari opportunità e rafforzare i legami tra le istituzioni educative.

Erasmus dopo la Brexit

Quando il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea nel 2020, ha lasciato anche il programma Erasmus+ e lo ha sostituito con un'iniziativa nazionale chiamata Turing Scheme. Il nuovo schema, però, è stato criticato per i finanziamenti insufficienti destinati agli studenti e per le procedure di candidatura complesse e lente. Inoltre, a differenza di Erasmus+, non prevede uno scambio reciproco.

Cosa cambia per gli studenti

Al momento, il nuovo schema copre solo l'anno accademico 2027-2028 e la sua prosecuzione dipenderà dai futuri negoziati con l'Unione Europea. Secondo il governo britannico, quando entrerà in vigore coinvolgerà circa 100.000 persone. Tra i principali vantaggi per gli studenti britannici che studiano all'estero figurano l'esenzione dalle tasse universitarie, borse mensili per il soggiorno e il riconoscimento automatico dei crediti formativi.

Gli studenti europei che sceglieranno di studiare nel Regno Unito potranno contare su diversi vantaggi, tra cui:

Accesso ad alcune delle università più prestigiose al mondo: molte istituzioni britanniche figurano regolarmente ai vertici delle classifiche internazionali.

Immersione linguistica: gli studenti possono migliorare le loro competenze linguistiche in inglese immergendosi in un ambiente accademico anglofono.

Opportunità professionali: non solo gli studenti universitari beneficeranno del programma. Anche chi segue percorsi di formazione professionale potrà svolgere tirocini e apprendistati presso aziende britanniche.

Scambio culturale e networking: oltre a sviluppare competenze trasversali come autonomia e capacità di problem solving, gli studenti europei avranno l'occasione di creare reti internazionali durature, ampliando i propri orizzonti sia personali sia professionali.

Miglioramento delle prospettive di carriera: partecipare a un programma internazionale può rendere il profilo professionale più competitivo, perché molti datori di lavoro apprezzano candidati con esperienza all'estero e dimostrata capacità di muoversi in contesti multiculturali.

L'impatto più ampio dell'Erasmus

Il Programma Erasmus, oggi conosciuto come Erasmus+, è un'iniziativa dell'Unione Europea che permette a studenti, tirocinanti, docenti e giovani di trascorrere un periodo all'estero per studiare, formarsi, insegnare o acquisire esperienza professionale. Funziona attraverso partenariati tra università, enti di formazione e organizzazioni, consentendo ai partecipanti di restare iscritti o impiegati presso la propria istituzione di origine e di ottenere il pieno riconoscimento delle attività svolte all'estero.

I partecipanti ricevono una borsa mensile per contribuire alle spese di soggiorno, con importi che variano in base al Paese ospitante. Aperto a tutti gli Stati membri dell'UE e a diversi Paesi associati, Erasmus+ punta a rafforzare le competenze, migliorare le possibilità di trovare lavoro, promuovere l'apprendimento delle lingue e favorire lo scambio culturale in tutta Europa.

Perché dovresti partecipare

Il ripristino nel Regno Unito del programma Erasmus+ rappresenta un'opportunità importante per gli studenti britannici e per quelli europei, ma l'impatto del programma va ben oltre le aule universitarie.

Erasmus aiuta a sviluppare competenze trasversali fondamentali, sempre più richieste nel mercato del lavoro globale. Studi e ricerche mostrano che chi partecipa al programma acquisisce maggiore adattabilità, curiosità e sicurezza in sé stesso. L'esperienza internazionale rende inoltre i profili più appetibili per i datori di lavoro, perché dimostra apertura mentale, capacità di comunicare tra culture diverse e di lavorare in team internazionali.

Per molti giovani, un periodo Erasmus è la prima vera esperienza di vita autonoma in un altro Paese e rappresenta un potente motore di crescita personale. Gli studenti imparano a gestire il proprio budget, a orientarsi in contesti nuovi e a risolvere problemi senza il sostegno abituale di famiglia e amici. Uscendo dalla propria zona di comfort, diventano più indipendenti e maturi grazie a situazioni concrete e quotidiane.

Inoltre, vivere e studiare accanto a coetanei provenienti da altri Paesi contribuisce a superare stereotipi e favorisce una generazione più aperta e tollerante. Non di rado, dagli scambi Erasmus nascono amicizie che durano tutta la vita.

Il programma aiuta a rendere lo studio all'estero più accessibile dal punto di vista economico. Erasmus+ prevede borse mensili per sostenere le spese di soggiorno e, in alcuni casi, anche quelle di viaggio. Pur non coprendo sempre l'intero costo dell'esperienza, questi contributi rendono la mobilità internazionale possibile per studenti provenienti da contesti molto diversi. .