Gift card per un servizio di streaming

Da 8 € fino a 150 € e più

E' un regalo classico, sicuro e sempre utile. Un ottimo modo per restare in contatto con le persone care rimaste a casa è guardare film e serie insieme e poi confrontarsi su ciò che si è visto. Oggi esistono moltissime piattaforme di streaming, ognuna con contenuti diversi. Quindi, anche se la persona a cui stai pensando è già abbonata a Netflix, ci sono comunque tante altre opzioni valide. Eccone alcune:

HBO Max, per chi segue le tendenze e ama le serie drammatiche pluripremiate. A partire da circa 10 € al mese; 101 € all'anno.

Shudder, una piattaforma specializzata nell'horror, ideale per gli amanti di thriller e film o serie spaventose, sia mainstream che di nicchia. A partire da circa 8 € al mese; 83 € all'anno.

Disney+, perfetta per i fan Disney e per i nostalgici. A partire da circa 11 € al mese; 147 € all'anno.

Apple TV+, serie originali con un'altissima qualità di produzione. A partire da circa 12 € al mese; 91 € all'anno.

Amazon Prime Video, un catalogo vario che spazia tra blockbuster, titoli di nicchia e produzioni originali. A partire da circa 14 € al mese; 128 € all'anno.

Paramount+, una buona scelta per gli amanti delle commedie, dei reality show e dei franchise cult. A partire da circa 7 € al mese; 55 € all'anno.

Crunchyroll, una vera chicca per i fan degli anime e per chiunque sia interessato alla cultura giapponese. A partire da circa 7 € al mese; 91 € all'anno.

BritBox, ideale per chi ama l'umorismo britannico, le serie poliziesche e le produzioni inglesi. A partire da circa 10 € al mese; 101 € all'anno.

Hayu, un'ottima opzione per gli appassionati di reality TV. A partire da circa 5,50 € al mese; 73 € all'anno.

Quando acquisti una carta regalo o un abbonamento, ricordati sempre di verificare che il servizio sia disponibile nel Paese in cui verra' utilizzato.

Escape room online

DA 9 € a 46 € e più

Forse è un regalo di nicchia, ma tutti conosciamo qualcuno che potrebbe apprezzarlo davvero. Gli escape game difficilmente sono noiosi e spesso offrono un'esperienza divertente e coinvolgente, capace di unire le persone. Se vivi all'estero e non puoi organizzare questo tipo di attività di persona, oggi esistono molti servizi che propongono escape room online. Queste piattaforme funzionano interamente a distanza e permettono di riunire più partecipanti tramite Zoom o altri strumenti di videoconferenza molto diffusi.

Abbonamento, libro o crediti per un'app di audiolibri

A partire da 11 € fino a un importo illimitato, a seconda del numero di libri o crediti offerti.

Le storie hanno un potere unico: quello di creare un universo condiviso, anche quando si vive a migliaia di chilometri di distanza. Magari non potete fare colazione insieme la domenica mattina, ma potete ascoltare lo stesso libro, reagire agli stessi colpi di scena e discutere delle motivazioni dei personaggi.

Un audiolibro è un regalo particolarmente azzeccato perché permette di condividere un'esperienza ricca e coinvolgente. Puoi regalare un titolo specifico, magari un libro che aiuti i tuoi cari a comprendere meglio il Paese in cui vivi ora, oppure offrire dei crediti per lasciare a loro la scelta. In alternativa, puoi optare per un abbonamento completo a un'app di audiolibri.

Audible, a partire da circa 14 € al mese, è probabilmente la piattaforma più conosciuta, con oltre 36 milioni di abbonati. Esistono però anche altre valide alternative, come Scribd, circa 11 € al mese, Google Play Libri, con prezzi per singolo titolo, Apple Books, sempre con prezzi per libro, e molte altre.

E nel caso tu stia cercando ispirazione, ecco alcuni titoli legati ai viaggi che possono servirti da ispirazione:

The Secret of Secrets, (Dan Brown, 2025), l'ultimo thriller di Dan Brown

Eat, Pray, Love (Elizabeth Gilbert, 2006), un memoir sulla decisione di una donna di ricostruire la sua vita attraverso i viaggi. Successivamente trasformato in un film con Julia Roberts.

Sette anni in Tibet (Heinrich Harrer, 1952), una storia di sopravvivenza basata su eventi reali ambientata nell'Himalaya durante la Seconda Guerra Mondiale.

Into the Wild (Jon Krakauer, 1996), la storia su un giovane che si avventura nella natura selvaggia in cerca di sè stesso.

The Geography of Bliss (Eric Weiner, 2008), una spiegazione umoristica della felicità nel mondo.

A Walk in the Woods (Bill Bryson, 1998), un resoconto esilarante dell'escursione sul famoso Appalachian Trail.

VPN

Circa 12 € – 185 € e oltre, a seconda del piano

Ecco un'altra idea meno scontata. Vivere in Paesi diversi significa essere esposti a musica, film e libri differenti. Un VPN può aiutare a ridurre questa distanza digitale e a restare connessi agli stessi contenuti:

ExpressVPN, circa 12 € al mese, oppure 3,20 € al mese con un abbonamento di due anni.

NordVPN, circa 12 € al mese, oppure 2,75 € al mese con un abbonamento di due anni.

Surfshark, circa 14 € al mese, oppure 1,80 € al mese con un abbonamento di due anni.

Norton VPN, circa 27,50 € per il primo anno.

Abbonamento a un'app per l'apprendimento delle lingue

Circa 6,50 € – 130 € e oltre

Dopo aver vissuto all'estero, si capisce davvero quanto sia utile parlare una seconda lingua. Forse hai un amico o un familiare che sta pensando di venirti a trovare, oppure che sta valutando l'idea di trasferirsi a sua volta all'estero. Grazie alla tua esperienza da espatriato, probabilmente hai già accumulato consigli e strategie su come imparare una lingua. Un abbonamento a un'app per l'apprendimento linguistico può quindi essere un regalo sia divertente che utile. Tra le opzioni più popolari ci sono Duolingo, circa 6,50 € al mese, Babbel, circa 12,80 € al mese, Memrise, circa 8,30 € al mese, Busuu, circa 10 € al mese, e Rosetta Stone, circa 11 € al mese.

Abbonamento a un'app di meditazione o benessere

Circa 12 € – 120 € e oltre

Questa è un'altra opzione un po' meno convenzionale. Eppure, strumenti dedicati alla meditazione, al rilassamento e alla consapevolezza sono sempre più ricercati nelle nostre vite spesso stressanti. Da espatriato, sai bene quanto la quotidianità possa diventare pesante a volte. Se utilizzi già strumenti digitali per gestire meglio lo stress, perché non condividerli con le persone a te care? Ecco alcune opzioni interessanti:

Waking Up creata dal neuroscienziato Sam Harris, insegna le basi della meditazione partendo da zero, 18,50 € al mese.

Calm più orientata al sonno, con meditazioni guidate, storie per addormentarsi, suoni della natura ed esercizi di respirazione, 14 € al mese.

Headspace con sessioni guidate facili da seguire, animazioni intuitive e percorsi strutturati per creare una routine di consapevolezza, circa 12 € al mese.

Abbonamento a una piattaforma di sviluppo delle competenze

Forse conosci qualcuno che sogna da tempo di imparare a suonare il pianoforte, cimentarsi nel montaggio video o migliorare le proprie abilità in cucina. Puoi aiutarlo ad avvicinarsi ai suoi obiettivi con un regalo semplice ed efficace: un corso online o un abbonamento a una piattaforma di formazione. L'apprendimento online è oggi estremamente diffuso e i certificati ottenuti sono spesso apprezzati nei CV e riconosciuti da molti datori di lavoro.

Ecco alcune idee:

Udemy, una grande libreria di corsi accessibili su argomenti che vanno dalla programmazione alla calligrafia. Accesso a vita al corso acquistato. I prezzi variano in base alla formazione.

Masterclass, una raccolta di corsi tenuti da personalità di spicco nei rispettivi settori. A partire da 110 € all'anno.

Skillshare, una piattaforma focalizzata su competenze pratiche come illustrazione, cinema o fotografia. A partire da 13 € al mese.

Pacchetto di strumenti di intelligenza artificiale

Non tutti abbiamo la stessa opinione sull'intelligenza artificiale e sull'impatto che può avere sulle nostre vite. Ma una cosa oggi è certa: capire come funziona l'IA e saper usare gli strumenti più diffusi può migliorare in modo significativo la produttività, sia al lavoro che nella vita quotidiana. Se conosci qualcuno interessato all'IA o alla ricerca di nuovi modi per lavorare in modo più efficiente, perché non regalargli un abbonamento a un pacchetto di alcuni degli strumenti più conosciuti?

ChatGPT, che non ha bisogno di presentazioni, a partire da 18,50 € al me

Midjourney, un generatore di immagini basato sull'IA, ideale per sperimentare dal punto di vista visivo, a partire da 9 € al mese.

Google Gemini, l'IA di Google progettata per integrarsi profondamente con l'ecosistema Google, particolarmente interessante per chi utilizza Google Workspace, a partire da 18,50 € al mese.

Veo 4 (Google DeepMind), un potente strumento di creazione video basato sull'IA, in grado di generare anche dialoghi, a partire da circa 18 € al mese.

Abbonamento a un'app per il fitness

Circa 11 € – 120 € e oltre

Adottare uno stile di vita più sano è il proposito di Capodanno più diffuso al mondo. La vera difficoltà, però, è iniziare. Ed è proprio qui che puoi intervenire, aiutando le persone a te care a mantenere i loro buoni propositi. Un abbonamento a un'app di fitness può essere un regalo davvero azzeccato. Ecco alcune piattaforme popolari:

Strava, un punto di riferimento per runner, ciclisti e amanti degli sport all'aria aperta. A partire da 11 € al mese; 73 € all'anno.

MyFitnessPal, ideale per il monitoraggio nutrizionale e calorico. A partire da 18,50 € al mese; 73 € all'anno.

Carb Manager pensata per gestire l'assunzione di carboidrati e tenere traccia dei macronutrienti. A partire da 7,80 € al mese; 37 € all'anno.

Alo Wellness, con yoga, pilates, meditazione ed esercizi di respirazione. A partire da 12 € al mese; 120 € all'anno.

Asana Rebel, dove il fitness incontra lo yoga. A partire da 9 € al mese; 33 € all'anno.

Sessione di coaching

Costo molto flessibile

Corsi online e abbonamenti fitness sono strumenti utilissimi, ma imparare non significa sempre e solo avere accesso alle informazioni. Forse conosci qualcuno che trarrebbe un reale beneficio da un supporto personalizzato. In questo caso, una sessione di coaching individuale può essere un regalo particolarmente prezioso. Life coaching, coaching professionale, benessere, supporto creativo: il formato può variare. Ciò che conta è che la sessione sia completamente adattata alla situazione e agli obiettivi della persona che la riceve. Se qualcuno nella tua cerchia è in cerca di una nuova direzione, una sessione con il coach giusto può davvero fare la differenza.

Gift card per il gaming

Da 9 € a 90 € e oltre

Anche se l'uscita di GTA VI è stata rimandata, ci sono tanti altri giochi in circolazione, che uno dei tuoi amici potrebbe aspettare con impazienza. Immagina la sua reazione sapendo di poter scegliere liberamente quali titoli aggiungere alla propria libreria. Inoltre, giocare insieme può essere un ottimo modo per ridurre le distanze. Alcune idee:

Donazione a un'associazione

Se conosci qualcuno che sembra avere già tutto ciò di cui ha bisogno, considera l'idea di regalare lo spirito del Natale. Questo periodo dell'anno invita alla solidarietà e alla generosità, e fare una donazione a una causa cara a una persona a te vicina può essere un gesto davvero significativo. Molte associazioni permettono di donare online o di sostenere un progetto a nome di un'altra persona. Ad esempio, il World Wildlife Fund offre la possibilità di "adottare" simbolicamente un panda nell'ambito dei suoi programmi di conservazione.

Abbonamento a un'app per la concentrazione/produttività

Da 3,50 € a 10 € e oltre

Viviamo nell'era delle distrazioni costanti. Concentrarsi su un'unica attività è diventato più difficile che mai, soprattutto a causa dell'accesso quasi illimitato alla tecnologia e del flusso continuo di informazioni. Ma se da un lato la tecnologia è parte del problema, dall'altro può anche essere parte della soluzione. Se conosci qualcuno che fa fatica a restare concentrato, cosa che capita un po' a tutti, un abbonamento a un'app di produttività può essere un regalo azzeccato. Tra le opzioni possibili:

Forest, un'app che trasforma la concentrazione in un gioco facendo crescere una foresta virtuale. Acquisto unico a 3,50 €.

Todoist, un gestore di attività chiaro e minimalista. A partire da 6,50 € al mese. .

OmniFocus, un gestore di attività progettato per l'ecosistema Apple. A partire da circa 10 € al mese.

Finch, un'app per il monitoraggio delle abitudini con un animaletto virtuale, un 'birb', che cresce man mano che mantieni la costanza. A partire da 7,30 € al mese.

Cofanetto digitale personalizzato

Costo flessibile

Per concludere, perché non selezionare più prodotti digitali, come abbonamenti, carte regalo o crediti, e riunirli in un cofanetto personalizzato? Ad esempio, per qualcuno che si è posto un obiettivo specifico per il prossimo anno, potresti combinare un'app di concentrazione, un corso online e una sessione di coaching. Oppure, se una persona a te cara sta pianificando di trasferirsi all'estero, potresti aiutarla a partire con il piede giusto grazie a un'app per l'apprendimento delle lingue e a un VPN.

Bonus: idee di regali digitali gratuiti per Natale e Capodanno

E se stai cercando regali più simbolici e a costo zero, ecco alcune idee per regali digitali gratuiti:

Una mappa digitale personalizzata dei tuoi luoghi preferiti all'estero

E' un regalo molto bello per una persona a cui sei particolarmente legato. Crea una mappa digitale in cui segnare i luoghi che per te hanno un significato speciale: caffè preferiti, strade importanti, angoli nascosti che ti fanno sentire a casa. Puoi aggiungere note e ricordi a ogni punto.

Ecco come fare:

Apri Google My Maps (è gratuito e funziona con qualsiasi account Google). Crea una nuova mappa e assegnale un nome, ad esempio "La mia vita a Rio de Janeiro". Aggiungi un pin per ogni luogo importante. Inserisci note o ricordi per ogni punto, spiegando cosa è successo lì, perché quel luogo è importante per te, o condividendo un aneddoto.

Una registrazione ASMR personalizzata

La vita non è fatta solo di immagini, ma anche di suoni. Puoi giocare con questo aspetto creando una sorta di mixtape sonora della tua quotidianità all'estero. Il rumore di un venditore ambulante al mattino, i campanelli delle biciclette lungo il tragitto per andare al lavoro, il suono della macchina del caffè nel tuo bar preferito… tutto è possibile. Un semplice montaggio dei suoni della tua giornata può essere sorprendentemente emozionante per chi si sente lontano dalla tua vita attuale.

Un mini documentario del tuo anno

Puoi creare un breve video che ripercorra i momenti più significativi del tuo anno e condividere i tuoi ricordi. Oggi è molto facile grazie ai numerosi strumenti gratuiti di montaggio e alle soluzioni basate sull'IA, come CapCut o Canva. Questo tipo di video diventa ancora più toccante se include sia momenti vissuti nel Paese d'origine insieme alla persona a cui è destinato, sia immagini della tua vita all'estero.

Un piano di evasione digitale personalizzato

La fine dell'anno può essere faticosa per tutti, non solo per gli espatriati. Ma vivendo all'estero, spesso si sviluppano strategie personali per gestire lo stress aggiuntivo. Per un amico che si sente sopraffatto, puoi creare una piccola guida di evasione digitale. Può essere un semplice PDF di una pagina che includa, ad esempio:

La playlist YouTube che "ti fa stare bene"

Un link alla tua traccia di meditazione/rilassamento preferita

Un livestream naturalistico dal Paese in cui vivi

Una ricetta che cucini quando hai bisogno di conforto

Il tuo esercizio di radicamento preferito, praticabile ovunque

Un link a una foto o a un video di un luogo che trovi rasserenante nella tua vita da espatriato

Un elenco di piccole azioni quotidiane che ti rendono felice

E così via

Speriamo che questa lista ti abbia aiutato ad affrontare gli acquisti dei regali con maggiore serenità. E parlando di te, qual è il miglior regalo digitale che hai mai ricevuto? Scrivilo nei commenti: potrebbe ispirare altre persone in cerca di idee.