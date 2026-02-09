Menu
Gli espatriati possono finalmente acquistare beni immobiliari in Arabia Saudita

rues de Riyad
Mint_Images / Envato Elements
Scritto da Asaël Häzaq il 09 Febbraio 2026

La Saudi Arabia Vision 2030 dovrebbe portare ulteriori cambiamenti nel 2026. Uno dei principali riguarda l'apertura del mercato immobiliare ai residenti espatriati e ai cittadini degli Emirati. Allo stesso tempo, le autorità stanno adottando un approccio più rigoroso nei confronti degli espatriati che lavorano in proprio, ricordando che l'attività autonoma è consentita solo nel pieno rispetto delle norme sulla residenza.

Il mercato immobiliare saudita si apre agli acquirenti stranieri

È in corso un cambiamento significativo nel settore immobiliare dell'Arabia Saudita. Dal 1° gennaio, una nuova legge consente agli stranieri di acquistare immobili in alcune aree designate di Riyadh, la capitale, e di Jeddah, storico porto commerciale del Paese. A rendere questa novità ancora più rilevante è la definizione di "stranieri" adottata dalla legge, che ora include sia i cittadini degli Emirati sia i residenti espatriati. Prima dell'entrata in vigore della norma, i cittadini stranieri residenti negli Emirati Arabi Uniti non potevano acquistare immobili in Arabia Saudita: potevano solo affittare oppure detenere proprietà in modo indiretto tramite investimenti di fondi.

Per il governo saudita, questa misura rientra nella strategia Vision 2030, con l'obiettivo di attrarre e reinvestire capitali esteri in settori in forte crescita, in particolare il turismo e l'edilizia abitativa. Gli investitori emiratini hanno accolto positivamente la decisione, che offre maggiore flessibilità nella gestione dei propri interessi, inclusa la possibilità di soggiornare in Arabia Saudita per periodi più lunghi.

Riad lancia un avvertimento ai lavoratori autonomi espatriati

Avviso per gli espatriati che lavorano in proprio: le autorità saudite hanno ricordato ai residenti che il mancato rispetto delle norme sul soggiorno può comportare sanzioni severe ossia multe fino a 50.000 riyal (circa 13.330 dollari), pene detentive fino a sei mesi e persino l'espulsione dal Paese.

Il richiamo segue la pubblicazione di un video diffuso su X dal Ministero dell'Interno saudita. Nel video, il ministero sottolinea che gli espatriati sono personalmente responsabili di eventuali violazioni delle normative locali e precisa che chi riscontra questo tipo di infrazioni può segnalarle "in modo sicuro". L'avvertimento si inserisce nel programma governativo di rafforzare il rispetto delle leggi che regolano il lavoro e il soggiorno in Arabia Saudita.

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

