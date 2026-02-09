Il mercato immobiliare saudita si apre agli acquirenti stranieri

È in corso un cambiamento significativo nel settore immobiliare dell'Arabia Saudita. Dal 1° gennaio, una nuova legge consente agli stranieri di acquistare immobili in alcune aree designate di Riyadh, la capitale, e di Jeddah, storico porto commerciale del Paese. A rendere questa novità ancora più rilevante è la definizione di "stranieri" adottata dalla legge, che ora include sia i cittadini degli Emirati sia i residenti espatriati. Prima dell'entrata in vigore della norma, i cittadini stranieri residenti negli Emirati Arabi Uniti non potevano acquistare immobili in Arabia Saudita: potevano solo affittare oppure detenere proprietà in modo indiretto tramite investimenti di fondi.

Per il governo saudita, questa misura rientra nella strategia Vision 2030, con l'obiettivo di attrarre e reinvestire capitali esteri in settori in forte crescita, in particolare il turismo e l'edilizia abitativa. Gli investitori emiratini hanno accolto positivamente la decisione, che offre maggiore flessibilità nella gestione dei propri interessi, inclusa la possibilità di soggiornare in Arabia Saudita per periodi più lunghi.

Avviso per gli espatriati che lavorano in proprio: le autorità saudite hanno ricordato ai residenti che il mancato rispetto delle norme sul soggiorno può comportare sanzioni severe ossia multe fino a 50.000 riyal (circa 13.330 dollari), pene detentive fino a sei mesi e persino l'espulsione dal Paese.

Il richiamo segue la pubblicazione di un video diffuso su X dal Ministero dell'Interno saudita. Nel video, il ministero sottolinea che gli espatriati sono personalmente responsabili di eventuali violazioni delle normative locali e precisa che chi riscontra questo tipo di infrazioni può segnalarle "in modo sicuro". L'avvertimento si inserisce nel programma governativo di rafforzare il rispetto delle leggi che regolano il lavoro e il soggiorno in Arabia Saudita.