Il 1° maggio 2025, i servizi di immigrazione thailandesi hanno lanciato la Thailandd digital arrival card (TDAC). Obbligatoria per entrare in Thailandia, la card (un modulo online) deve essere compilata entro 72 ore prima dell'arrivo. Gli espatriati dovranno ora aggiungere un codice QR alla lista dei documenti obbligatori da fornire. Il codice QR calcolerà automaticamente la durata del loro soggiorno. Non sarà quindi più possibile sfruttare le falle del sistema per prolungare il soggiorno oltre la data limite.

Secondo i sostenitori del progetto, alcuni espatriati giustificavano il loro soggiorno illegale con una cattiva lettura delle date riportate sul loro passaporto (date scritte a mano o timbrate). Approfittavano della tolleranza di alcuni funzionari, che accettavano questa spiegazione e permettevano loro di rimanere illegalmente sul territorio thailandese. Con il codice QR e la digitalizzazione dei dati, non ci saranno più problemi di lettura. Ogni entrata, uscita e prolungamento legale del soggiorno verrà registrato e annotato digitalmente. La riforma dovrebbe entrare in vigore già quest'anno.