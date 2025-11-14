Menu
Expat.com
Cerca
Magazine
Cerca

Carta doganale del viaggiatore: cosa sapere prima di espatriare

Vita quotidiana
trasloco
Di Markus Spiske su Unsplash.com
Scritto daFrancescail 14 Novembre 2025

Scopri cosa prevede la Carta doganale del viaggiatore per chi parte dall'Italia e si trasferisce all'estero: franchigie, beni personali, denaro e spedizioni, con indicazioni ufficiali dell'Agenzia delle Dogane.

Ogni anno migliaia di italiani fanno le valigie per trasferirsi all'estero, ma molti sottovalutano un punto cruciale: le regole doganali. Non si tratta solo di cosa puoi mettere in valigia, ma anche di cosa puoi spedire, dichiarare o portare senza problemi quando lasci l'Italia. La Carta doganale del viaggiatore è il documento ufficiale che chiarisce tutto questo. Nata per i turisti, è in realtà utilissima anche per chi cambia Paese, perché evita sorprese in aeroporto e aiuta a gestire il trasloco in modo consapevole.

Cos'è la Carta doganale del viaggiatore

La Carta è un documento gratuito pubblicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Raccoglie in modo chiaro le norme su merci, beni personali, franchigie, trasporto di contanti, animali, alimenti e oggetti che richiedono una dichiarazione. Serve a capire cosa puoi portare liberamente e cosa, invece, deve essere dichiarato all'uscita dall'Italia o all'ingresso in un altro Paese.

Perché interessa a chi si trasferisce all'estero

Quando si espatria, di solito ci si muove con effetti personali, elettrodomestici, attrezzature professionali, mobili, auto e spesso anche animali domestici. E può esserci anche la necessità di trasferire somme di denaro.
La Carta aiuta a capire i limiti da seguire in uscita dall'Italia e cosa aspettarsi all'arrivo, dove le regole cambiano tra UE ed extra UE.
In alcuni casi, chi trasferisce la residenza può accedere ad agevolazioni doganali, valide solo se si rispettano requisiti precisi.

Cosa puoi portare senza dichiarare

Alcune categorie rientrano nelle franchigie:

  • Contanti fino a 10.000 euro senza obbligo di dichiarazione.
  • Sigarette, tabacco e alcolici entro i limiti indicati dalla Carta (diversi tra UE ed extra UE).
  • Oggetti personali non destinati alla vendita: abbigliamento, laptop, fotocamera, strumenti musicali

Serve invece la dichiarazione per: beni di valore elevato, merci nuove, articoli destinati all'uso professionale o commerciale e somme di contanti oltre i 10.000 euro. Ignorare la dichiarazione può portare a sequestro e sanzioni.

Traslochi e spedizioni internazionali

Chi spedisce mobili, scatoloni o apparecchiature segue procedure diverse rispetto al semplice bagaglio. In molti casi, chi trasferisce la residenza all'estero può ottenere agevolazioni per l'esportazione dei beni personali usati.
È fondamentale compilare l'inventario in modo corretto e controllare le regole del Paese di destinazione, perché ogni Stato applica limiti propri. Per spedizioni voluminose o delicate, affidarsi a spedizionieri esperti evita parecchi problemi.

Casi particolari

Alcuni beni richiedono attenzioni specifiche:

  • Auto: uscita e reimmatricolazione variano tra UE ed extra UE.

  • Animali domestici: servono vaccinazioni, microchip, passaporto europeo e certificati sanitari.

  • Opere d'arte o beni culturali: spesso richiedono autorizzazioni ministeriali.

  • Somme elevate di denaro: dichiarazione obbligatoria in ogni caso.

In caso di dubbio, la Carta rimanda ai contatti ADM e ai servizi di assistenza ufficiali.

Cosa controllare prima di partire

Prima di lasciare l'Italia, e in base al Paesi di espatrio, assicurati di aver verificato:

  • I limiti su contanti, alcolici e tabacco
  • Gli oggetti che richiedono dichiarazione doganale
  • Le eventuali agevolazioni se trasferisci la residenza
  • Le regole per il trasporto e l'ingresso di animali domestici, opere d'arte, strumenti professionali
  • La lista dei beni personali se stai effettuando un trasloco internazionale
  • Le norme in vigore per l'ingresso di merci e beni personali

Importante:

Le normative doganali variano per Paese e possono cambiare nel tempo.
La Carta doganale del viaggiatore spiega le regole in uscita dall'Italia, ma ogni Stato estero applica norme proprie sui beni che possono entrare nel territorio.
Prima di partire è sempre consigliabile verificare:

  • il sito doganale ufficiale del Paese di destinazione
  • eventuali aggiornamenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  • i requisiti aggiuntivi per animali, auto, prodotti alimentari o oggetti particolari

Questo passaggio evita spiacevoli sorprese (e costi inaspettati) all'arrivo.

Fonti:

Formalità burocratiche
dogana
A proposito di

Dal 2012 gestisco la community italiana di Expat.com, dove accompagno quotidianamente italiani già espatriati o in procinto di trasferirsi. Rispondo alle loro domande, attraverso i forum, su temi cruciali come lavoro, alloggio, sanità, scuola, fiscalità, burocrazia e vita quotidiana all’estero. Il mio ruolo è ascoltare, orientare, condividere risorse affidabili e facilitare il contatto tra espatriati per stimolare la condivisione di esperienze. Gestisco anche la comunicazione e la traduzione di contenuti per la piattaforma. Scrivo articoli per il magazine di Expat.com, affrontando tematiche fondamentali per gli italiani nel mondo come tramandare la lingua italiana ai figli nati all’estero, le relazioni interculturali e l'identità italiana nel mondo, le opportunità di studio e lavoro per i giovani italiani all’estero, l'assistenza sanitaria per gli espatriati italiani e la burocrazia italiana per chi vive all’estero (AIRE, documenti, rinnovi, ecc.). Gestisco inoltre la sezione delle guide, dove mi occupo della traduzione di contenuti dall'inglese all'italiano, e la sezione del magazine dedicata alle interviste degli italiani all'estero: una vera e propria fonte di informazioni sulla vita all’estero, dalla viva voce di chi l’ha vissuta e la racconta per aiutare altri italiani nel loro progetto di espatrio. Nel corso degli anni ho intervistato vari profili tra cui studenti, professionisti, imprenditori, pensionati, famiglie con figli, responsabili dei Centri di Cultura italiana all'estero, dirigenti delle Camere di Commercio Italiane nel mondo, e membri del Com.It.Es. Ho contribuito all'organizzazione di varie iniziative che hanno ricevuto ampia copertura da AISE (Agenzia Internazionale Stampa Estero), dall'agenzia giornalistica nazionale Nove Colonne, da ComunicazioneInform.it e da ItaloBlogger.com, come rappresentante degli expat italiani nel mondo. Un riconoscimento che valorizza il mio impegno nella promozione della cultura italiana e nella creazione di legami comunitari significativi.

Commenti

Più articoli

Rendi il tuo trasloco più semplice con le nostre guide per espatriati

Assicurazione sanitaria per espatriati
Consigli per scegliere l'assicurazione sanitaria adatta a chi espatria.
Organizza il tuo trasloco
Chiedi un preventivo gratuito e confronta prezzi e servizi di traslocatori internazionali.
Apri un conto in banca
Scegli la banca più adatta a soddisfare le tue esigenze durante l'espatrio.
Impara una lingua
Scopri qual è il modo migliore per imparare una lingua straniera.