Dubai introduce nuovi test medici obbligatori per le richieste di visto

Notizie di attualità
Dubai
porojnicu / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaqil 21 Agosto 2025

Dalla fine di luglio, Dubai ha reso obbligatori nuovi test medici per ottenere un visto, sia per la prima domanda che per il rinnovo. Gli esami riguardano gli stranieri che si trasferiscono a Dubai per lavoro e anche chi già risiede nell'emirato.

In base alla nuova Legge sulla Salute Pubblica del 2025, l'Autorità Sanitaria di Dubai (DHA) ha ottenuto poteri più ampi. I controlli sanitari saranno ora più rigorosi e si concentreranno su malattie e infezioni contagiose, sulla prevenzione delle dipendenze, sulla salute mentale e sulla tutela di giovani, anziani e donne in gravidanza. I test medici fanno parte di questa iniziativa e sono obbligatori per tutte le domande e i rinnovi di visto, così come per la patente di guida, il permesso di residenza e il permesso di lavoro.

Gli espatriati devono recarsi in una clinica approvata dalla DHA per sottoporsi ai test. Chi non rispetta la procedura rischia multe da 500 a 1 milione di dirham emiratini, che possono arrivare fino a 2 milioni in caso di recidiva. Le autorità spiegano che la misura punta a rafforzare la “sicurezza sanitaria” della città. Ulteriori disposizioni e dettagli potrebbero essere annunciati nelle prossime settimane.

Fonti:

Formalità burocratiche
visto
Emirati Arabi
A proposito di

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

