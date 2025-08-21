In base alla nuova Legge sulla Salute Pubblica del 2025, l'Autorità Sanitaria di Dubai (DHA) ha ottenuto poteri più ampi. I controlli sanitari saranno ora più rigorosi e si concentreranno su malattie e infezioni contagiose, sulla prevenzione delle dipendenze, sulla salute mentale e sulla tutela di giovani, anziani e donne in gravidanza. I test medici fanno parte di questa iniziativa e sono obbligatori per tutte le domande e i rinnovi di visto, così come per la patente di guida, il permesso di residenza e il permesso di lavoro.

Gli espatriati devono recarsi in una clinica approvata dalla DHA per sottoporsi ai test. Chi non rispetta la procedura rischia multe da 500 a 1 milione di dirham emiratini, che possono arrivare fino a 2 milioni in caso di recidiva. Le autorità spiegano che la misura punta a rafforzare la “sicurezza sanitaria” della città. Ulteriori disposizioni e dettagli potrebbero essere annunciati nelle prossime settimane.