Estensione del permesso di residenza da 3 a 10 anni

Il nuovo decreto reale stabilisce che la durata massima del permesso di residenza per gli espatriati passa da 3 a 10 anni, calcolati dalla data di rilascio o di rinnovo del permesso.

Va però sottolineato che l'estensione non si applicherà automaticamente a tutti i titolari di permesso di soggiorno. Il governo definirà quali categorie saranno incluse. Le prime analisi suggeriscono che i principali beneficiari saranno investitori, professionisti altamente qualificati e talenti stranieri, ma anche alcuni residenti di lunga data potrebbero rientrare nella misura.

Questa nuova misura presenta diversi vantaggi:

Risparmio di tempo, sia per l'espatriato che per l'amministrazione.

Procedura di rinnovo più semplice.

Maggiore stabilità: i talenti stranieri che lavorano in Oman (circa 1,8 milioni) potranno integrarsi maggiormente nel paese.

Maggiore attrattiva: l'esecutivo intende accogliere più talenti stranieri, attirati dall'estensione della durata del permesso di soggiorno e dalla semplificazione delle procedure.

Nuove regole per le imprese straniere e gli espatriati

È un altro programma incluso nella "Oman Vision 2040": la politica di "omanizzazione" dei posti di lavoro (o "politica di nazionalizzazione dei posti di lavoro"). Due grandi misure permetteranno di favorire ulteriormente l'occupazione dei locali promuovendo una maggiore trasparenza.

Obbligo di assumere lavoratori omaniti

Secondo la decisione n. 411/2025 del Ministero del Commercio, dell'Industria e della Promozione degli Investimenti, le imprese con capitale straniero devono impiegare almeno un lavoratore omanita a partire dal loro primo anno di attività. Le imprese esistenti avranno 6 mesi per applicare la nuova regola. I 6 mesi sono calcolati a partire dall'emissione di un nuovo permesso di lavoro, dal rinnovo di un permesso esistente o dal rinnovo dell'iscrizione dell'impresa al registro del commercio. Il lavoratore omanita sarà obbligatoriamente iscritto al Fondo di protezione sociale; l'iscrizione funge da prova per il datore di lavoro straniero (che assume effettivamente un locale) e permette anche di contribuire al sistema di sicurezza sociale omanita.

Migliore mobilità per i lavoratori espatriati

Il Ministero del Lavoro ha introdotto una nuova regola per favorire la mobilità degli espatriati e il lavoro flessibile. Ora, ogni lavoratore straniero il cui contratto di lavoro non è registrato entro 30 giorni dal rinnovo del suo permesso di lavoro è libero di cambiare datore di lavoro. La decisione ha effetto immediato e riguarda tutte le categorie di lavoratori stranieri. La misura mira anche a proteggere i lavoratori stranieri, ricordando ai datori di lavoro l'importanza di rispettare i termini. Il ministero ricorda che il mancato rispetto delle regole espone a sanzioni amministrative e danneggia la reputazione delle aziende coinvolte.