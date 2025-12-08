Il visto di lavoro per investitori (Business Investor Work Visa) è valido per 4 anni, ed è destinato agli espatriati che desiderano investire in aziende già consolidate in Nuova Zelanda. Non si tratta quindi di un visto per creare la propria impresa, ma di un visto pensato per sostenere le aziende neozelandesi e l'attività economica. Offre inoltre agli stranieri una via d'accesso alla residenza permanente. Il visto di lavoro per investitori sostituisce il "visto di lavoro per imprenditori", che è stato abolito data la sua complessità amministrativa e anche perchè non ha mai trovato un vero pubblico.

Non tutte le aziende rientrano nel programma. I minimarket, i franchising, i fast food, le attività a domicilio o le società di consulenza per l'mmigrazione non consentono di ottenere un visto di lavoro per investitori.

I vantaggi del visto

Possibilità di sponsorizzare la propria famiglia (coniuge e e figli) a condizione di dimostrare una capacità finanziaria di almeno 500.000 dollari neozelandesi (NZD).

I criteri di idoneità:

Investire in un'azienda che esiste da almeno 5 anni.

Investire almeno 1 a 2.000.000 NZD.

1.000.000 NZD: possibilità di ottenere la residenza permanente in 3 anni. 2.000.000 NZD: ottenimento della residenza permanente in un anno (procedura accelerata).

Avere esperienza imprenditoriale: essere stato datore di lavoro di almeno 5 dipendenti a tempo pieno, o generare almeno 1.000.000 NZD di fatturato annuo.

Designare l'azienda neozelandese in cui si intende investire acquistandola e dirigendola. In questo caso, l'esecutivo neozelandese mira particolarmente alle piccole imprese private. Un certo numero di esse è gestito da professionisti vicini alla pensione. Farle rilevare da un investitore straniero permette di mantenere aziende performanti, conservare posti di lavoro e persino crearne di nuovi.

Avere 55 anni o meno.

Una strada verso la residenza permanente

Per essere idonei alla residenza permanente, è necessario: