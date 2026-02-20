Siamo cambiati molto da allora... o forse non così tanto?...

A metà del 2024, i dati relativi alle persone che vivevano in un paese diverso da quello di nascita parlavano di 304 milioni in tutto il mondo, il che rappresenta il 3,7% della popolazione mondiale secondo i dati ONU. Le previsioni indicavano che questo numero era destinato ad aumentare.

Uno dei motivi che spinge a migrare è di natura economica, comprendendo aspetti come il miglioramento professionale, accademico e finanziario, anche se non è l'unico. Dunque, alla domanda: in termini migratori, siamo cambiati rispetto ai nostri antenati? La risposta è: dipende!

Non inseguiamo più i mammut ma a volte inseguiamo unicorni

L'essere umano ha sempre avuto il desiderio di migliorare le proprie condizioni e questa motivazione è ancora presente, con la differenza che ora perseguiamo cose diverse e in modi diversi. A cosa mi riferisco? Continua a leggere, te lo spiego.

Come dicevo all'inizio, nel Neolitico eravamo nomadi in cerca di cibo, spinti da un istinto di sopravvivenza che ci portava a esplorare nuovi territori. Tuttavia, quel viaggio non lo facevamo da soli, ma in gruppo. Il nostro gruppo di appartenenza, la nostra tribù, ci accompagnava in quell'avventura che comportava enormi pericoli. Di notte, dormivamo insieme nelle grotte poiché il nostro istinto di sopravvivenza ci diceva che era il modo più sicuro nel caso fosse necessario difendersi o fuggire da pericoli come i predatori notturni, per esempio. Far parte del gruppo originario e sentirsi parte di esso assicurava protezione a ogni individuo e garantiva il successo della sopravvivenza del gruppo.

Oggi esploriamo altri territori in cerca di migliorare qualche aspetto della nostra vita o spinti dalla curiosità o altri motivi, ma lo facciamo da soli. Non ci accompagna più la nostra piccola tribù. Intraprendiamo quel viaggio da soli e in questo modo affrontiamo le sfide di quel viaggio in solitudine.

Questa è una delle principali differenze rispetto a come migravano i nostri antenati e potremmo dire che è una differenza che rende il trasferimento ancora più sfidante che inseguire i mammut.

Inseguendo unicorni lontano dalla tribù

Trasferirsi in un altro paese è un'esperienza trasformativa. Una grande avventura di vita. Ci amplia gli orizzonti e ci obbliga a crescere. Cresciamo, sì, senza dubbio, ma a quale prezzo e in quali condizioni?

Lontano dalla terra che ci ha visti crescere e lontano dalle persone che per molti anni della nostra vita sono state il nostro sostegno emotivo, tutto può diventare piuttosto ostile. Migriamo da soli. Poche specie animali lo fanno. Ha senso farlo in gruppo, ma quando lo facciamo da soli, questa sarà una perdita silenziosa, difficile da esprimere a volte e può persino passare inosservata a noi stessi.

La famiglia, gli amici di una vita, i vicini del quartiere con cui siamo cresciuti costituiscono la nostra piccola tribù. La nostra tribù definisce in parte chi siamo, ci dà un senso di appartenenza e identità oltre a coprire importanti bisogni emotivi e vitali. Ci sostiene, ci sosteniamo. Mi definiscono e io faccio lo stesso per loro. Questa relazione bidirezionale che si alimenta reciprocamente finisce per configurare reti di supporto e sinergie invisibili che possono persistere nel tempo e in diversi territori.

La tribù a cui apparteniamo è un'ancora emotiva. Per questo, quando la tribù è fisicamente lontana, quella distanza può avere un impatto emotivo e identitario profondo. Per molti espatriati, mantenere quei legami non è solo un gesto affettivo, ma una necessità emotiva profonda e vitale per potersi sostenere nel quotidiano lontano dal proprio paese.

Benefici di continuare a sentirsi parte del gruppo di supporto originale:

1. Affrontare meglio lo stress culturale, lavorativo ed emotivo dell'espatrio soprattutto nei primi mesi dopo l'arrivo, quando non abbiamo ancora avuto tempo di creare legami stabili.

2. Sentire di appartenere a un luogo e a un gruppo quando siamo lontani e non ci sentiamo ancora radicati nel paese in cui ci siamo trasferiti può essere di aiuto.

3. Mantenere un senso di continuità del proprio io: avere un certo sentimento di continuità del proprio io nonostante tutti i cambiamenti che avvengono nell'ambiente fornisce sicurezza emotiva e mantenimento del senso di identità.

Tutto questo può avere molte sfumature. Dipende da come è ogni persona e dalla sua particolare storia personale. Ci sono molti percorsi di vita, alcuni dei quali ho potuto conoscere grazie ad alcuni pazienti, dove non avere contatto con la propria famiglia è stata una delle migliori esperienze che l'espatrio abbia dato loro!

Tuttavia, pensando ai casi in cui c'è una buona sintonia con il gruppo di supporto familiare e/o amici, la distanza fisica sicuramente cambia la relazione e il modo in cui ci relazioniamo (non improvvisiamo più un pomeriggio per bere un caffè insieme e raccontarci la settimana, ma possiamo fare una videochiamata nei fine settimana, per esempio) ma non necessariamente la qualità del legame poiché la vicinanza emotiva non dipende unicamente dalla presenza fisica, ma dall'intenzione e dalla cura che le dedichiamo.

Leggi anche Attenzione alle truffe telefoniche che prendono di mira gli espatriati

Strategie per mantenere vivi i legami a distanza

1. Creare e stabilire “pratiche” di connessione:

Una chiamata settimanale o una videochiamata la domenica possono diventare ancore emotive. Se queste pratiche le realizziamo in modo costante, possono diventare “riti sociali” che ci aiutano a sentirci in connessione con il gruppo originale.

2. Condividere il quotidiano, non solo l'urgenza, la gravità o i successi:

A volte crediamo che sia per forza necessario avere una buona notizia da condividere, per la sua gravità, impatto o qualità, sia negativa che positiva, quando in realtà, l'importante è condividere il nostro giorno per giorno, il quotidiano, quello che abbiamo fatto durante la giornata, quello che abbiamo cucinato... un aneddoto che ci è capitato può essere sufficiente per mantenere quel legame poiché avviciniamo l'altro/a alla nostra vita quotidiana e ci sentiamo più vicini/e.

3. I legami non sono sempre simmetrici:

Nella vita ci sono momenti di ogni tipo, giusto? Ci saranno momenti in cui tu avrai bisogno di più contatto e altri in cui sarà il contrario. Anche momenti in cui non possiamo essere così disponibili o può succedere agli altri. Questo rende il legame reale. Non cercare di renderlo perfetto.

4. I legami sommano. Non dividono:

Una paura frequente tra gli espatriati è sentire di dover scegliere: o costruire una nuova vita o aggrapparsi a quella precedente. In realtà, possiamo integrare questi due mondi e farli convivere in noi. Si possono creare nuove reti di supporto nel paese ospitante senza che ciò significhi perdere quelle precedenti. I legami profondi non sono sostituibili, né sostituiscono altri. I nuovi nutrono l'io attuale e quelli del passato sono le fondamenta di chi siamo stati e continuiamo a essere. Non bisogna scegliere tra i due.

Quando non è possibile mantenere i legami originali o non ci sono sufficienti

Le persone che hanno vissuto fuori dal proprio paese sanno che ci sono momenti difficili e non è sempre possibile mantenere i legami familiari o di amicizia o, anche se sappiamo che ci sono, non ci sono sufficienti per attraversare certi momenti. In alcune situazioni di crisi personale, lavorativa o legate alla quotidianità in generale, quando sentiamo che i legami precedenti o nuovi non bastano per sostenerci emotivamente, e persino noi stessi non ci bastiamo, è importante chiedere aiuto a uno psicologico. A volte, le sedute di terapia individuale possono essere di grande aiuto così come incontri di gruppo con altri espatriati dove possiamo condividere le nostre esperienze. Nella mia esperienza di gestione di spazi psicologici individuali e spazi di supporto psicologico di gruppo, una combinazione di entrambi può essere di grande aiuto.

Leggi anche Ritorno del programma Erasmus+ nel Regno Unito dal 2027

Conclusione

Quando espatriamo, non lasciamo solo un paese, ma anche un sistema di supporto che ci validava e ci dava sicurezza. Allora, come possiamo fare come espatriati per continuare a sentirci parte della nostra tribù?

Mantenere legami familiari e di amicizia a distanza per le persone espatriate è una necessità di salute emotiva. Continuare a sentirsi parte del gruppo di supporto originale ci ricorda chi siamo e da dove veniamo e si trasforma in solide fondamenta mentre costruiamo il nostro posto in un altro paese.

Nonostante la distanza, i legami possono rimanere nel tempo, ovviamente si modificheranno, fluttueranno e fluiranno con il passare del tempo, ma la loro qualità può essere immutabile alla distanza in km, frontiere, fusi orari, lingue... Migrare non deve significare smettere di appartenere, ma piuttosto può significare che si ampliano i territori dell'identità e dell'appartenenza.