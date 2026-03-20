Baba Marta in Bulgaria

La festa di Baba Marta, chiamata anche « Martenitza », annuncia l'arrivo della primavera. Ogni 1° marzo i bulgari si scambiano le « martenitsas », piccoli fili di lana rossi e bianchi, e le appuntano sui vestiti. La tradizione vuole che le martenitsas si indossino fino alla comparsa dei primi germogli primaverili. Il nome « Baba Marta » rimanda alla nonna (Baba) del mese di marzo (Marta), quindi alla nonna della primavera. La consuetudine serve ad attirarne i favori, così da accelerare l'arrivo della bella stagione.

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Nowruz in Uzbekistan

Nowruz si celebra in Uzbekistan e, più in generale, nei Paesi dell'Asia centrale, in Medio Oriente e nell'Europa sud-orientale. In persiano significa « nuovo giorno ». Le origini di Nowruz affondano nella storia dell'Impero persiano: si tratta di un giorno sacro che celebra la rinascita della natura. Il termine può comparire anche nelle forme « novruz », « nauryz », « nooruz », « navruz » o « nevruz ». Il «nuovo giorno» celebra il nuovo anno, che coincide con il primo equinozio di primavera (intorno al 21 marzo). Oggi il significato principale della ricorrenza resta la rinascita della natura, ma richiama anche la condivisione nella diversità (Nowruz è festeggiato da milioni di persone di culture differenti) e i legami familiari. Valori universali che hanno convinto l'UNESCO: nel 2009 Nowruz è stato inserito nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Čimburijada in Bosnia

La tradizione di Zenica, città della Bosnia, invita a festeggiare la primavera con delle uova strapazzate. Ogni anno gli abitanti si ritrovano alle prime luci del giorno per una colazione all'aperto, sulle rive del fiume Bosna. L'organizzazione prepara tutto per accogliere i numerosi partecipanti: pentoloni, tende giganti e, naturalmente… le uova. L'origine della festa resta sconosciuta, ma la celebrazione continua da oltre 100 anni e oggi attira molti curiosi. La Čimburijada, nata come festa locale, è diventata un appuntamento internazionale. L'atmosfera non manca: musica, balli, canti, giochi per adulti e bambini… La festa dimostra che un semplice pasto mattutino può riunire migliaia di persone di origini diverse.

Topienie Marzanny in Polonia

« Annegare Marzanna ». Questa tradizione polacca nasce dalla leggenda di una dea slava della morte e dell'inverno, chiamata Marzanna. Il nome, tra l'altro, avrebbe la stessa radice della parola che ha dato origine a « la morte » in francese… Il rito prevede di bruciarla e poi di annegarla. Il gesto serve a « uccidere » simbolicamente l'inverno (la morte) e a invocare la primavera (la vita). Marzanna è rappresentata da una bambola di paglia, che viene bruciata e poi gettata nelle acque del fiume il giorno dell'equinozio di primavera. Oggi la tradizione è praticata soprattutto dagli studenti.

Holi in India

Holi, la festa indiana dai mille colori, è conosciuta in tutto il mondo. La ricorrenza è chiamata anche «Festival dei colori». Ogni anno, all'inizio di marzo, l'India celebra l'amore, il Capodanno lunare e l'arrivo della primavera. La festa affonda le radici nella mitologia induista. Il nome « Holi » rimanda alla leggenda di « Holica », morta dopo essere stata costretta a sdraiarsi nel fuoco insieme al nipote (che invece sopravvisse). La notte di « holika » (che precede Holi, la festa dei colori) è così diventata il simbolo della vittoria del bene sul male. La tradizione prevede che « holika » venga prima di « holi » per « purificare » il Paese prima dei festeggiamenti. I mille colori che le persone si lanciano addosso simboleggerebbero l'uguaglianza tra tutti, perché la pelle diventa « multicolore » per chiunque. La gioia di Holi ha superato da tempo i confini dell'India: il Festival dei colori illumina Nepal, Pakistan, Bangladesh, Mauritius, Suriname, Australia, Canada…

L'equinozio di primavera a Teotihuacán, in Messico

Abiti bianchi e un foulard rosso: questo è l'abbigliamento da usare per andare a Teotihuacán, ai piedi della Piramide del Sole, ad accogliere la primavera. Il sito archeologico, inserito nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, riunisce abitanti del posto e visitatori stranieri tra danze e riti. Le celebrazioni iniziano all'alba dell'equinozio di primavera. Ai piedi della piramide i partecipanti cercano di « catturare l'energia del sole ». Il tempo scorre tra canti e danze. Chi conosce la storia sa che, all'origine di questa festa, c'erano credenze mistiche. Gli aztechi praticavano sacrifici umani. L'equinozio di primavera avrebbe dovuto aprire una « porta cosmica », provocare « l'illuminazione » e portare un'« energia soprannaturale ». I sacrifici umani, naturalmente, sono scomparsi. Restano le invocazioni ai piedi della piramide per ricevere « l'energia del sole » e la festa.

Hanami in Giappone

« Hanami » deriva da « hana » (fiore) e « mi », da « miru » (guardare). Il significato è quindi « guardare i fiori ». Dietro questa espressione si nasconde una tradizione antichissima che ogni anno riunisce, sotto i ciliegi, milioni di giapponesi e turisti. In Giappone la fioritura è una cosa così seria che esiste perfino un bollettino meteo dedicato, pensato per seguire l'andamento della fioritura dei ciliegi (sakuras). Hanami nasce da un'usanza dei nobili della corte imperiale. Durante il periodo Heian (794–1185) i membri della corte erano soliti andare a scrivere poesie all'ombra dei ciliegi. Lì trovavano l'ispirazione per scrivere versi dettati dai fiori. Quel momento conviviale è diventato una pratica a sé: non si andava più necessariamente per scrivere, ma soprattutto per contemplare il ciclo della vita, la fioritura della primavera, una bellezza effimera. L'Hanami di oggi conserva questa essenza: famiglie, amici e colleghi si ritrovano nei parchi per fare picnic e passeggiare sotto i ciliegi in fiore.

Festival dei tulipani in Canada

Il Canada si riempie di colori nelle ultime settimane di primavera grazie al Festival dei tulipani. Ogni mese di maggio, abitanti del posto ed espatriati possono partecipare a un evento grandioso – il più grande al mondo – che dura quasi due settimane. L'obiettivo della festa è semplice: celebrare la primavera e il tulipano, fiore di stagione e simbolo dell'amicizia tra Canada e Paesi Bassi. Durante la Seconda guerra mondiale la principessa olandese Juliana trovò rifugio a Ottawa. Per riconoscenza donò al Paese 100.000 bulbi di tulipani. Da quel regalo è nato il Festival dei tulipani. Il programma prevede mostre, attività per grandi e piccoli, spettacoli e, naturalmente, il piacere di passeggiare in mezzo ai tulipani.

Festival dei tulipani nei Paesi Bassi

I Paesi Bassi, ovviamente, hanno il loro Festival dei tulipani. La fioritura va da metà marzo ai primi di maggio. Il Festival dei tulipani celebra l'arrivo della primavera e richiama la storia dei Paesi Bassi. Importati nel XVI secolo dall'Impero ottomano, i tulipani sono presto diventati simbolo della crescita economica del Paese, comparivano nei dipinti e negli arredi e venivano celebrati durante le feste… L'euforia economica, però, lasciò improvvisamente spazio a un «crollo»: il mercato si sgonfiò. Fu la « crisi dei tulipani ». Il mercato si è ripreso da tempo e l'export resta forte. Il Festival dei tulipani ricorda la potenza dei Paesi Bassi nella produzione e nell'esportazione, ma richiama anche la forza – più dolce – della natura, che rinasce ogni anno e riesce a riunire migliaia di ammiratori di origini diverse.

Il mughetto di maggio in Francia

« Il 1° maggio regalate il mughetto ». Lo slogan del Ministero francese della Cultura è ben noto in Francia. La tradizione invita a donare uno stelo di mughetto a parenti e amici. A livello internazionale, il 1° maggio è conosciuto soprattutto come la Festa dei lavoratori. In Francia, però, è anche la festa del mughetto, fiore simbolo della primavera. Il motivo per cui si regala il mughetto il 1° maggio ha radici lontane. Originario del Giappone, il mughetto fiorisce all'inizio della primavera. Già nell'antichità veniva usato per celebrare il ritorno della bella stagione e la rinascita della natura. L'associazione tra mughetto e rinascita della natura sarebbe frutto dell'incontro tra tradizioni celtiche e riti romani dedicati a Flora, dea dei fiori. Nel Rinascimento (XIVe – XVe secolo) il mughetto diventò un portafortuna e poi il simbolo ufficiale del 1° maggio. La Francia non è l'unico Paese a festeggiare il mughetto. La tradizione esiste anche in Belgio, in Svizzera e ad Andorra.

Altre tradizioni per accogliere la primavera nel mondo

Le tradizioni per accogliere la primavera sono molte altre: Sham El-Nessim (Egitto), Chunfen (Cina), Sechseläuten (Svizzera), Songkran (Thailandia), Valborg (Svezia), Pahela Boishakh (Bangladesh), Trujillo (Perù), Floriade (Australia), Stonehenge at sunrise (Regno Unito), Fallas de Valencia (Spagna)… Gli espatriati vi troveranno ottime occasioni per scoprire il Paese che li ospita da una prospettiva diversa.

Tutte queste celebrazioni della primavera hanno un punto in comune: accogliere la rinascita della natura può diventare anche un modo per accogliere l'altro, a prescindere dalle sue origini. Proprio come i mille colori di Holi, i tulipani o la convivialità della Čimburijada e dell'Hanami, queste feste offrono un modo semplice per condividere la propria cultura.