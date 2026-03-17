Durante le sedute incontro spesso espatriati che vivono questa esperienza. La distanza dal proprio Paese, dalla propria lingua e dai riferimenti di sempre può far vacillare. Non è una debolezza. Spesso è una reazione profondamente umana di fronte a uno stravolgimento importante.

Che cos'è, esattamente, la sindrome dell'impostore?

Chi soffre dalla sindrome dell'impostore:

Ha «avuto successo» … ma pensa che sia solo fortuna;

Sminuisce le sue competenze;

Ha paura di essere «smascherato/a»;

Si dice: «Non sono all'altezza», «Non merito di essere qui»;

Persino quando riceve complimenti, una parte di lui/lei fatica a crederci.

Chi ne soffre fa fatica a riconoscere i propri risultati. Anche quando arrivano complimenti o un riconoscimento oggettivo, qualcosa dentro impedisce di crederci davvero.

Una lettura psicologica semplice

L'approccio psicoanalitico non si limita a dare un nome a questo stato d'animo: aiuta a comprenderlo come la tensione tra ciò che siamo davvero e ciò che pensiamo di dover essere. Spesso questa sensazione nasce da un'autostima fragile, da una paura profonda del giudizio, da ideali interiori molto esigenti o da un forte bisogno di riconoscimento.

Da una prospettiva psicoanalitica, questi dubbi sono spesso collegati a dinamiche più antiche della nostra storia personale.

Il narcisismo: il bisogno di riconoscere il proprio successo, spesso ostacolato da ideali interni o esterni troppo esigenti;

La paura della rovina o del fallimento: non solo personale, ma anche simbolica, legata a ciò che si rappresenta per le persone care o a ciò che noi stessi ci aspettavamo dalla vita;

La vergogna arcaica, quel sentimento originario di essere fondamentalmente imperfetti, che può riattivarsi in situazioni nuove in cui ci si sente esposti (lingua straniera, competenza culturale o sociale percepita come inferiore).

Queste dinamiche non sono patologiche di per sé, ma quando prendono il sopravvento possono diventare estenuanti e rendere l'espatrio più doloroso, più ansiogeno, più isolante.

Questo senso di impostura è stato descritto per la prima volta nel 1978 dalle psicologhe Pauline Clance e Suzanne Imes. Avevano osservato che persone competenti e riconosciute continuavano a essere convinte di non meritare i propri successi. Secondo i loro lavori, questo dubbio spesso affonda le radici presto nella vita: in contesti in cui il valore personale era fortemente legato ai risultati oppure, al contrario, dove ci si è potuti sentire poco riconosciuti.

Oggi i professionisti della psicologia parlano più spesso di «esperienza di impostura». Non è una malattia. E non dura per tutta la vita. Circa il 70% delle persone sperimenterebbe questo vissuto almeno una volta, soprattutto nei periodi di transizione. Non è quindi affatto solo/a. E soprattutto: ha il diritto di sentirsi così.

Perché l'espatrio favorisce questo vissuto?

Quando si vive all'estero, molti punti di riferimento cambiano improvvisamente: la lingua, i codici sociali, i modi di lavorare, l'umorismo, i riferimenti culturali. Anche una persona molto competente può sentirsi all'improvviso impacciata, lenta, come se fosse sempre un passo indietro. Non perché lo sia davvero, ma perché i suoi punti di riferimento abituali non funzionano più.

Nel Paese d'origine sapeva chi era. Padroneggiava la lingua, le regole implicite, i codici sociali. Il suo posto nel mondo era chiaro. All'estero, invece, questi punti di riferimento vengono meno. Quando cambiano i riferimenti esterni, anche il senso di identità può vacillare.

In questo contesto, lo sguardo degli altri può diventare molto presente, a volte troppo: colleghi, responsabili, altri espatriati, la famiglia rimasta nel Paese d'origine. Può emergere una pressione silenziosa ma potente: devo riuscirci. Non ho il diritto di fallire.

Si può avere la sensazione di avere molto da perdere. Un espatrio legato al lavoro, in particolare, può far nascere il dubbio di meritare davvero quel ruolo, quello stipendio, quell'opportunità.

Per alcune persone, questo dubbio diventa una spinta a fare sempre di più, a dimostrare continuamente il proprio valore. A volte, però, questa dinamica può portare fino allo sfinimento.

In questo senso, l'espatrio agisce come un amplificatore: rende più visibili dinamiche interiori che erano già presenti, ma che nella vita di prima rimanevano più discrete.

In quali momenti compare più spesso?

Ecco alcuni passaggi del percorso di espatrio in cui questi sentimenti possono intensificarsi, con le emozioni tipiche associate e i possibili effetti:

Prima della partenza

Entusiasmo mescolato ad ansia, paura di non essere all'altezza

Procrastinazione, messa in discussione del progetto

Durante l'inserimento

Dubbio, senso di impostura nella lingua, nel lavoro, nelle relazioni sociali

Isolamento, stanchezza, bisogno di lavorare più degli altri, svalutazione costante

Dopo alcuni mesi

Confronto continuo con i madrelingua o con altri espatriati

Perfezionismo eccessivo, fatica, stress, ansia

Progetti professionali / avvio di un'attività

Paura di esporsi, paura del fallimento, paura del giudizio, timore di non corrispondere alle aspettative

Procrastinazione per paura di fallire, stallo, timore dello sguardo altrui

Rientro o grandi cambiamenti di situazione

Senso di identità confusa, nostalgia, paura di non «essere» più la persona che si era

Difficoltà di adattamento, sensazione di estraneità persino a casa propria

È una specificità femminile? Non proprio.

Spesso si pensa che la sindrome dell'impostore riguardi soprattutto le donne. Gli studi più recenti mostrano però che anche gli uomini ne sono colpiti in misura simile.

La differenza riguarda soprattutto il modo in cui il dubbio si esprime. Molti uomini faticano ancora a riconoscere le proprie fragilità in un modello che si aspetta da loro solidità e sicurezza. Le donne, invece, parlano più facilmente delle proprie insicurezze, e questo dà l'impressione che il fenomeno le riguardi di più.

La società di oggi esercita inoltre una pressione particolare sulle donne: riuscire sul lavoro, essere autonome e performanti, senza mai cedere. Questo clima, talvolta definito femminismo neoliberale, rafforza un'esigenza interiore molto forte. Molte persone sono estremamente dure con se stesse, raramente soddisfatte, e il confronto tra donne può accentuare la sensazione di non fare mai abbastanza.

In realtà, la sindrome dell'impostore non è una questione di genere. Parla soprattutto del nostro rapporto con il successo, con lo sguardo degli altri e con l'ideale di perfezione che la nostra epoca valorizza.

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Che cosa si può fare, concretamente?

Ecco alcuni spunti che mi capita di condividere in seduta:

Dai un nome a ciò che provi. Mettere in parole il dubbio aiuta già a renderlo meno invadente.

Limita i confronti. Ognuno vive l'espatrio con tempi e percorsi diversi.

Riconosci i piccoli traguardi, anche quelli che ti sembrano insignificanti.

Accetta di non controllare tutto. Non capire subito, sbagliare, imparare: è normale.

Confrontati con altri espatriati. Scoprirai che questo vissuto è molto più diffuso di quanto immagini.

Fatti accompagnare, se necessario. Uno spazio terapeutico può aiutare a esplorare questi dubbi in profondità e a rafforzare le proprie basi interiori.

La sindrome dell'impostore può essere estenuante e difficile da vivere. A volte può generare tensioni e sintomi che rendono più complicata la quotidianità. Non è tanto un nemico da combattere quanto un segnale da ascoltare. Nel contesto dell'espatrio può diventare una chiave per comprendere cosa è in gioco nella nostra identità, nel rapporto con gli altri e nel desiderio di riconoscimento. Con il tempo, con un po' di gentilezza verso se stessi e, talvolta, con un percorso di supporto, questo dubbio può trasformarsi in un'occasione preziosa: imparare a riconoscersi al di là dello sguardo degli altri e abitare pienamente il proprio posto nel mondo, anche lontano da casa.