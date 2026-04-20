Ho vissuto in prima persona l'esperienza dell'espatrio in Australia con il mio compagno e ho capito quanto questa avventura possa essere profondamente trasformativa e, a volte, destabilizzante. Questa esperienza personale, insieme alla mia formazione nel coaching di coppia e al master in scienze della famiglia e della sessualità, mi ha portata a specializzarmi nel supporto alle coppie espatriate.

Nella mio lavoro vedo spesso ripetersi gli stessi meccanismi, che si instaurano in modo graduale e talvolta quasi impercettibile. Si tratta di dinamiche che, se non vengono riconosciute, possono indebolire la relazione senza che i partner ne comprendano davvero l'origine.

Questo articolo propone un'analisi di 5 trappole frequenti in cui le coppie espatriate possono cadere, non perché «sbagliano», ma perché alcune realtà tipiche dell'espatrio espongono la coppia a questi rischi.

Trappola n° 1: Immaginare lo stesso espatrio

Le aspettative sull'espatrio raramente coincidono. Uno dei due può vivere questa esperienza soprattutto come un'opportunità professionale, mentre l'altro la considera un modo per rallentare, cambiare ritmo o rimettere al centro la propria vita personale.

Alcuni sognano una vita sociale ricca, fatta di nuove conoscenze, scoperte culturali e apprendimento della lingua. Altri, al contrario, immaginano una ripartenza più tranquilla, un ritorno all'essenziale o un tempo da dedicare alla coppia.

Queste differenze sono del tutto naturali. Se però non vengono espresse con chiarezza, possono trasformarsi in frustrazione e incomprensione. Nel mio lavoro incontro spesso coppie che scoprono, una volta trasferite, di non avere affatto la stessa visione della quotidianità all'estero. Uno si aspettava di esplorare, l'altro di fermarsi e mettere radici. Uno voleva cambiare tutto, l'altro ricreare ciò che conosceva. Se queste differenze non vengono espresse, la distanza può crescere in fretta.

Una fase fondamentale consiste nel prendersi il tempo, prima della partenza, per parlare delle aspettative e dei bisogni di entrambi. Occorre ricordare che ogni persona vive l'espatrio in modo diverso. Riconoscere queste differenze fin dall'inizio aiuta ad affrontare la transizione con maggiore sintonia e serenità.

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Trappola n° 2: Sottovalutare l'impatto di uno squilibrio professionale

Lo squilibrio professionale è una realtà molto comune nei percorsi di espatrio. Il trasferimento all'estero nasce spesso da un'opportunità di lavoro per uno dei due partner. In questi casi, l'altro si ritrova nel ruolo di «accompagnatore», talvolta a costo di una pausa o di un rallentamento della propria carriera.

Questa situazione può comportare perdita di punti di riferimento, dipendenza economica e un senso di ingiustizia. Nel mio lavoro incontro spesso il partner «accompagnatore» che, a qualche mese dalla partenza, si ritrova a cercare il proprio posto in un Paese in cui i suoi titoli di studio non vengono riconosciuti, la lingua rappresenta un ostacolo o, semplicemente, il mercato del lavoro funziona in modo diverso. L'aspetto che più spesso viene sottovalutato riguarda l'impatto di questa perdita di identità professionale sull'autostima e, di riflesso, sulla dinamica di coppia.

Esistono naturalmente anche altri casi. Alcune coppie partono con l'idea di costruire un progetto professionale insieme o di ridefinire il proprio percorso nel Paese di espatrio. Anche in questi casi, però, può emergere uno squilibrio: uno trova lavoro più facilmente, oppure le opportunità non sono equivalenti.

Le regole del mercato del lavoro, il riconoscimento dei titoli o l'accesso a determinate professioni cambiano molto da un Paese all'altro. Le ricerche in psicologia interculturale mostrano che l'adattamento a un nuovo contesto genera uno stress significativo, spesso sottovalutato, che può incidere sulle relazioni (Ward, Bochner & Furnham, 2001). Queste situazioni non sono problematiche di per sé, ma richiedono un nuovo equilibrio nella coppia, basato su riconoscimento, comunicazione ed empatia.

Trappola n° 3: Affidare alla coppia tutto l'equilibrio emotivo

All'estero i punti di riferimento abituali tendono a svanire poco alla volta. La famiglia è lontana, gli amici sono meno presenti e la rete sociale richiede tempo per ricostruirsi. In questo contesto la coppia diventa spesso il principale spazio di sostegno emotivo.

Molte ricerche mostrano che il supporto sociale svolge un ruolo essenziale nell'equilibrio emotivo (Cohen & Wills, 1985). Se questo supporto si riduce, come accade spesso durante l'espatrio, la coppia può diventare l'unico polo di regolazione emotiva: lo spazio in cui ci si confida, ci si sfoga e si cerca conforto di fronte alle difficoltà quotidiane.

A prima vista può sembrare un'opportunità per vivere una relazione più intensa. Il problema nasce quando la coppia diventa l'unico riferimento: la pressione sulla relazione può diventare enorme. Seguo regolarmente coppie che descrivono una sensazione di soffocamento reciproco: ciascuno si aspetta che l'altro colmi un vuoto che la rete sociale non riempie più. Questa attesa, per quanto legittima, può diventare un peso.

Occorre quindi prenderne consapevolezza e creare, appena possibile, altri spazi di equilibrio: una rete sociale, attività personali o momenti al di fuori della coppia. Questo aiuta a proteggere la relazione ed evitare che diventi l'unico luogo di espressione emotiva.

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Trappola n° 4: Non ridefinire i ruoli nella coppia

L'espatrio comporta spesso una ridefinizione dei ruoli all'interno della coppia. Un partner che lavorava molto può ritrovarsi senza un'attività, mentre l'altro assume più responsabilità. Chi guadagnava può diventare economicamente dipendente. Chi si occupava poco della gestione quotidiana può ritrovarsi improvvisamente a farsene carico in modo totale.

Questi cambiamenti scuotono l'identità personale e modificano l'equilibrio di coppia. In psicologia sociale i ruoli che ricopriamo contribuiscono a strutturare la nostra identità (Biddle, 1986). Se evolvono senza consapevolezza, possono creare uno squilibrio profondo. Nel mio lavoro vedo spesso coppie che non hanno mai affrontato davvero questa conversazione: chi fa cosa, chi decide cosa e, soprattutto, come si sente ciascuno in questo nuovo ruolo?

Serve quindi aprire uno spazio di dialogo su questi cambiamenti. La ridefinizione condivisa delle responsabilità – dalle incombenze quotidiane alle decisioni, fino all'organizzazione della vita insieme – permette di ritrovare un equilibrio più giusto e più consapevole. Queste modifiche fanno parte del processo di adattamento durante l'espatrio. Se vengono accompagnate, possono persino rafforzare la relazione e aiutare la coppia a costruire nuovi punti di riferimento insieme.

Trappola n° 5: Pensare che le tensioni dipendano solo dall'espatrio

Questa domanda torna spesso nelle mie sessioni con le coppie espatriate: «È la nostra coppia che non va, o è l'espatrio che ci sta allontanando?»

Si tratta di una domanda importante e onesta. Occorre capire che l'espatrio non è sempre la causa di tutte le difficoltà. Molto spesso, però, porta alla luce dinamiche già presenti nella coppia, fragilità che esistevano ma che il contesto abituale non rendeva visibili.

Una comunicazione fragile, per esempio, può esistere da tempo senza risultare davvero problematica nella vita di tutti i giorni. In un contesto di espatrio, segnato da isolamento, perdita di punti di riferimento o stanchezza emotiva legata all'adattamento, queste difficoltà possono intensificarsi. Lo stesso vale per visioni diverse del futuro: le differenze possono esserci senza emergere pienamente in un ambiente stabile, ma diventano più evidenti quando la coppia si trova davanti a scelte importanti legate all'espatrio.

Il cambio di contesto apre gli occhi. Questa consapevolezza permette di guardare alle difficoltà con maggiore lucidità e spesso con più serenità. L'espatrio può così diventare un'opportunità per comprendere meglio le dinamiche di coppia e, in alcuni casi, per lavorare su problematiche già presenti e uscirne più solidi.

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Conclusione

L'espatrio è un'avventura intensa e richiede capacità di adattamento sia individuale sia all'interno della coppia. Le trasformazioni legate a questo nuovo contesto di vita possono generare tensioni, spesso connesse alle modifiche che ciascuno deve fare: a volte nello stesso momento, altre volte con tempi molto diversi.

Le trappole descritte in questo articolo sono frequenti, ma evitabili. Alcune coppie le incontreranno più di altre, in base alla propria storia, al proprio funzionamento e al modo in cui vivono l'espatrio. A fare la differenza, molto spesso, è la capacità di dare un nome a ciò che sta accadendo e di parlarne prima che la situazione peggiori.

La consapevolezza di queste dinamiche aiuta a guardare con maggiore calma alle difficoltà e a ritrovare un margine di azione per affrontarle. Se ti riconosci in una di queste trappole, sappi che non significa che la tua coppia sia in difficoltà: spesso indica semplicemente che sta attraversando una fase impegnativa e che deve essere supportata.

In quest'ottica, l'espatrio non indebolisce per forza la coppia. Può anche diventare un'occasione di crescita profonda, perché permette di ridefinire gli equilibri, capirsi meglio e costruire insieme una relazione più consapevole e più solida.

Riferimenti