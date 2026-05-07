L'illusione del «resterà tutto uguale»

Molti espatriati iniziano la loro avventura all'estero con una convinzione negazionista: in fondo, non cambierà nulla. Si convincono di trasferirsi solo per un po', che resteranno in contatto con familiari e amici, che faranno visita regolarmente e che i loro legami rimarranno solidi come prima. Questa convinzione è ancora più diffusa oggi, in un'epoca in cui i social media, le app di messaggistica e tutti gli altri strumenti di comunicazione semplificano i contatti al di là di oceani e fusi orari.

Per quanto ciò risponda a verità, le relazioni non rimangono cristallizzate nel tempo. Al di là degli aggiornamenti di stato e delle chat su WhatsApp, le persone continuano a vivere le proprie vite. E queste vite possono diventare molto diverse, soprattutto se si abita in paesi differenti.

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La comunicazione si dirada

«Appena mi sono trasferito, avevo una dozzina di chat di gruppo. Una per la famiglia, una per gli amici più stretti, una per i compagni di classe dove raccontavo com'era la mia vita all'estero, una per altri parenti e così via. Nei primi mesi riuscivo a malapena a stare dietro a tutti i messaggi, poi hanno cominciato a diradarsi… A volte dimenticavo di condividere qualcosa per qualche giorno; altre volte lo facevo, ma nessuno rispondeva… Oggi mi restano solo due chat attive: gli amici più cari e la famiglia. Ma anche lì ci scriviamo una o due volte a settimana, non tutti i giorni come prima…», racconta Kiril, uno studente Erasmus polacco in Giappone.

È la naturale evoluzione delle cose. Vedere meno le persone porta, inevitabilmente, a interessarsi meno alla loro quotidianità. Non perché si smetta di volergli bene, ma semplicemente perché non fanno più parte della propria cerchia. La vita di tutti i giorni assorbe quasi tutte le energie.

Il fuso orario conta più di quanto si pensi

Prima di trasferirsi all'estero è difficile immaginare quanto qualcosa di apparentemente banale come il fuso orario possa incidere su relazioni coltivate per anni. Eppure accade.

Kasya, una statunitense espatriata in Cina, lo racconta così: «Non avevo idea di quanto contasse il momento giusto, finché non mi sono trasferita. Ho otto ore di anticipo rispetto a familiari e amici a casa. Ogni volta che succede qualcosa di interessante, ho una voglia enorme di raccontarglielo, e lo faccio, ma poi devo aspettare la mattina per avere una risposta… A un certo punto ho capito che mia madre controlla ogni messaggio che le mando, a qualsiasi ora, anche nel cuore della notte, perché teme sempre che sia un'emergenza. Così adesso controllo l'orario prima di scrivere, ma questo toglie molto alla spontaneità. Nel momento in cui ricevono il mio messaggio e riusciamo finalmente a parlarci, io sono già di nuovo al lavoro e l'attimo è perduto.»

Non poter condividere un momento di gioia o di tristezza con le persone più care fa sentire soli. E chi si sente solo tende a cercare nuovi punti di riferimento. Questo può creare una distanza proprio con chi, fino a poco prima, era vicinissimo.

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Le esperienze «comuni» non sono poi così comuni

«Ero l'ultima del mio gruppo di amiche ad avere un figlio. A quel punto vivevo all'estero da oltre un anno, ma mantenevo ancora i contatti con la maggior parte delle mie amiche in patria. Pensavo che la maternità ci avrebbe avvicinate ancora di più, perché finalmente potevo condividere quella parte della loro vita. Ho capito subito che le nostre esperienze erano radicalmente diverse. Io vivevo in Thailandia, avevo una tata che abitava con noi e trascorrevo molto tempo fuori casa. Le mie amiche in Repubblica Ceca, invece, stavano quasi sempre a casa e sembravano sempre troppo impegnate per parlarmi. Quello che credevo fosse un'esperienza condivisa aveva in realtà scavato un solco profondo tra noi, proprio perché vissuta in modo così diverso. Ho trovato un nuovo gruppo di mamme del posto. Con le amiche a casa ci sentiamo ogni tanto», racconta Anya, una ceca espatriata in Thailandia.

È un'altra difficoltà con cui alcuni espatriati possono imbattersi: la trappola del «uguale ma diverso». In realtà molte esperienze della vita si assomigliano: la scuola, l'università, il lavoro, il matrimonio, i figli. Quello che spesso non si capisce finché non ci si trasferisce all'estero è che queste esperienze possono assumere forme molto diverse a seconda di dove, e come, le si vive. Così, pur essendo tecnicamente condivise, finiscono per dividere. Non si vive davvero la stessa situazione, e più si cerca un punto di contatto, più quella distanza si fa sentire.

Si cambia, inevitabilmente

Trasferirsi all'estero è una delle esperienze più trasformative che si possano vivere. Tocca ogni aspetto dell'esistenza e, che lo si voglia o no, si cambia. Questi cambiamenti possono essere difficili da spiegare a chi è rimasto a casa, perché non ha vissuto le stesse cose.

«Ogni volta che torno a casa, sento di dover tirare fuori dall'armadio la versione di me di cinque anni fa e indossarla come un travestimento. I miei amici, e persino alcuni familiari, si aspettano che sia rimasta esattamente la stessa. Ma il tempo è passato, vivo in un altro paese, parlo un'altra lingua, ho un nuovo lavoro, nuovi amici: tutto nella mia vita è cambiato. A casa, però, fanno fatica ad accettarlo», spiega Kasya.

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La cultura plasma destini diversi

In certi paesi, le tradizioni e le norme culturali «decidono» il futuro delle persone. In altri si ha molto più margine di scelta. Passare da un contesto all'altro significa perdere qualcosa di importante: il modo in cui si immagina la propria vita. Come dice Hadija, un'algerina espatriata in Canada: «Sono cresciuta in Algeria. La mia famiglia è piuttosto tradizionale e, in generale, nella mia regione le donne devono sposarsi e avere figli entro una certa età. Me ne sono andata per studiare all'università; i miei genitori non erano contenti, ma hanno accettato perché avrei preso una laurea. Ho deciso di restare qui e costruirmi una carriera. Resto in contatto con le mie amiche e torno regolarmente a trovare la famiglia. Ma abbiamo pochissimo di cui parlare. Ci vogliamo bene e ci interessiamo alle rispettive vite, ma tutti i miei fratelli e le mie amiche sono sposati, hanno famiglie numerose, e vedo che non capiscono le mie scelte. Preferiscono non chiedere per evitare discussioni. E a me sembra che non si interessino alla mia vita, solo perché è diversa dalla loro.»

Aggiornarsi diventa faticoso

Una volta esaurita la novità della vita all'estero, si può avere al sensazione che molte conversazioni con gli amici di casa seguano sempre lo stesso schema. Iniziano spesso con un semplice «Cosa c'è di nuovo?». Ma come si risponde davvero a questa domanda quando tutto intorno a te è nuovo? Come si riassume una giornata intensa in un paese straniero in una sola frase? E, soprattutto, come si spiegano cose che lì funzionano in modo completamente diverso?

Nei miei articoli condivido spesso esperienze personali, e questa mi tocca da vicino. Appena arrivata in Cina, avevo una gran voglia di raccontare agli amici di casa com'era la vita qui. Ma presto è diventato difficile. Ogni volta che qualcuno mi faceva una domanda semplice sul lavoro, dovevo addentrarmi in spiegazioni lunghe e articolate sulle dinamiche d'ufficio diverse da quelle a casa, altrimenti la mia risposta non avrebbe avuto senso. Ma più cercavo di coprire ogni dettaglio, più quella leggerezza tipica delle chiacchierate quotidiane si perdeva. Mi sono ritrovata a sospirare ogni volta che dovevo spiegare qualcosa di nuovo. E sentivo che anche i miei amici stavano perdendo interesse nelle mie «lezioni»: volevano solo fare due chiacchiere come ai vecchi tempi.

Resta poi difficile stabilire se l'allontanamento dai legami di casa dipenda davvero dal fatto di essersi trasferiti, oppure se il trasferimento non sia altro che il catalizzatore di qualcosa che sarebbe comunque successo.

Come osserva un utente su Reddit: «Non c'è modo di evitarlo: ci siamo allontanati, viviamo in ambienti diversi, le nostre esperienze sono diverse, i punti in comune si sono ridotti. Attribuisco solo in parte questo distacco al mio espatrio. Il distacco avviene anche quando ci si trasferisce in un'altra città, o perché le persone si concentrano sul lavoro, sviluppano interessi diversi, mettono su famiglia. Quindi non me ne preoccupo. La mia vita all'estero mi piace. Auguro il meglio alle persone che ho lasciato, anche se non siamo più così vicini come saremmo stati se fossi rimasto.»