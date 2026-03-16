Quando l'espatrio diventa terreno fertile per i raggiri

Trasferirsi all'estero significa ricominciare. Nuova lingua, nuove regole, nuove abitudini. Cambiano i riferimenti, cambiano i tempi, cambiano persino le piccole cose che in Italia davamo per scontate. È proprio in questa fase di adattamento che possiamo diventare più vulnerabili.

Non perché siamo ingenui. Ma perché siamo nuovi. E quando sei nuovo in un sistema che non conosci fino in fondo, è più facile commettere errori di valutazione.

Le esperienze condivise dagli utenti del forum in diversi Paesi, dall'Europa al Sud-Est asiatico, mostrano un quadro variegato. Raramente si tratta di grandi organizzazioni criminali o truffe spettacolari. Più spesso si parla di opportunismo, di zone grigie, di situazioni in cui chi arriva da fuori - con risorse economiche e poca familiarità con le dinamiche locali - può diventare un bersaglio.

Non è una questione di "Paesi pericolosi". È una questione di contesto.

Affitti, caparre e lavori: il rischio immobiliare

La casa è il primo passo verso la stabilità. Ed è anche il primo possibile inciampo.

In Germania, l'utente pjpj segnala come una delle truffe più frequenti riguardi annunci di affitti a prezzi molto competitivi con richiesta di pagamento anticipato per bloccare l'immobile. Il problema è che, in alcuni casi, quell'appartamento semplicemente non esiste. Oggi, osserva, le immagini possono essere facilmente manipolate con strumenti di intelligenza artificiale, rendendo l'annuncio estremamente credibile. È facile abbassare la guardia, soprattutto quando si ha fretta di trovare una sistemazione.

In Vietnam, Riccardo descrive una dinamica diversa ma altrettanto diffusa: la caparra trattenuta al momento di lasciare l'appartamento. Spesso si tratta di due mesi di deposito che il proprietario tenta di non restituire. Nel suo caso il tentativo è stato evidente, tanto da spingerlo a compensare con gli ultimi mesi non pagati. Altri espatriati, più fiduciosi, hanno perso l'intera somma pur avendo rispettato il contratto.

In Indonesia, Mingaver racconta un'esperienza legata ai lavori domestici: squadre pagate per riparare un tetto che continua a perdere acqua. Solo quando ha chiesto per iscritto dettagli tecnici, costi suddivisi, tempi e misure di sicurezza, gli interlocutori sono spariti. La formalizzazione scritta, spiega, diventa una prima forma di protezione.

Sempre in Indonesia, Andrea1957 ricorda che anche nella gestione di contratti e accordi è fondamentale avere tutto in forma scritta e nella lingua corretta, perché firmare senza comprendere espone a rischi concreti.

In Portogallo, Pier Hermann osserva un fenomeno meno diretto ma significativo: pensionati italiani con maggiore disponibilità economica hanno accettato canoni elevati pur di assicurarsi un buon appartamento. Il risultato, sottolinea, è stato un rialzo dei prezzi e una percezione degli italiani come clienti disposti a pagare di più.

Prezzi gonfiati per gli stranieri

In molti contesti lo straniero viene visto come economicamente forte.

In Indonesia, Andrea1957 spiega che il termine bule identifica l'occidentale e spesso porta con sé l'idea di disponibilità economica. Prezzi maggiorati, richieste di tip, servizi offerti con insistenza: non sempre si tratta di truffe strutturate, ma di una pressione costante. Quando il prezzo non è esposto e la trattativa è solo verbale, il margine di discrezionalità aumenta.

In Thailandia, FrankensThain racconta di escursioni vendute come esperienze complete che poi si rivelano diverse da quanto promesso. In un caso, un tour sul fiume Chao Phraya pubblicizzato come visita al mercato galleggiante si è trasformato in un semplice giro panoramico. Nulla di eclatante, ma sufficiente a far capire che è meglio affidarsi a operatori ufficiali o utilizzare servizi pubblici, come i taxi marittimi. Lo stesso utente sottolinea però che in oltre vent'anni non ha mai subito furti e che la sicurezza percepita nel Paese resta alta.

In Vietnam, Riccardo segnala il fenomeno dei finti taxi che applicano tariffe fino a sette volte superiori al normale. Turisti disorientati o intimiditi pagano senza contestare, preferendo evitare discussioni in una lingua che non padroneggiano.

Il denominatore comune è quasi sempre lo stesso: prezzo non esposto, accordo verbale, pagamento immediato.

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Prestiti mai restituiti e relazioni strumentali

Il terreno più delicato resta quello personale.

In Indonesia e in Vietnam ricorre il tema dei prestiti tra conoscenti. Andrea1957 mette in guardia: quando un "amico" locale chiede un prestito, raramente lo restituisce. Tra connazionali possono esistere garanzie informali o beni a pegno; con lo straniero, spesso no.

In Vietnam si registrano casi analoghi, con somme che possono raggiungere importi importanti e difficili da recuperare.

Nelle Filippine, GiampietroFI segnala le truffe sentimentali online: relazioni costruite nel tempo per ottenere aiuti economici ripetuti. In alcuni casi, afferma, dietro questi meccanismi possono esserci vere e proprie organizzazioni. Sempre nelle Filippine emerge un rischio strutturale legato alle assicurazioni RC auto, come evidenziato anche da Grande Puffo: premi molto bassi ma massimali altrettanto limitati, che in caso di incidente possono esporre a richieste economiche rilevanti.

In Marocco, aniroksana10 è netta: non fidarsi della parola. Tutto deve essere scritto e firmato. Le informazioni, sottolinea, vanno richieste a uffici ufficiali o tramite l'Ambasciata, evitando di affidarsi a chi si offre di facilitare pratiche in modo informale.

Come proteggersi: le regole che emergono

Dalle esperienze condivise dagli utenti emergono indicazioni molto chiare.

Pretendere sempre contratti scritti e dettagliati.

Utilizzare pagamenti tracciabili quando possibile.

Verificare la validità legale dei documenti nella lingua locale.

Diffidare di offerte troppo vantaggiose o di chi crea un senso di urgenza.

Fare rete con altri espatriati e professionisti affidabili.

In Germania, pjpj sottolinea l'importanza di entrare in contatto con altri italiani residenti e di costruire una rete di riferimento affidabile, soprattutto nei primi mesi.

La lingua resta un fattore chiave. Comprendere davvero ciò che si firma cambia radicalmente la posizione di partenza.

Prudenza senza paranoia

Quello che emerge dalle testimonianze degli italiani all'estero è che non tutte le esperienze sono negative. In Thailandia, FrankensThain racconta di non aver mai subito furti in oltre vent'anni e di aver sempre ritrovato oggetti smarriti. In Portogallo, biancor descrive episodi di grande correttezza.

L'espatrio non è una giungla. Ma è una fase in cui si è nuovi, e chi è nuovo è inevitabilmente più esposto. La differenza la fanno informazione, preparazione e capacità di mettere limiti chiari fin dall'inizio.

La regola non scritta, alla fine, è semplice: fidarsi è umano. Verificare è indispensabile.

Le testimonianze citate nell'articolo prvengono dalle discussioni "Le truffe più comuni" attive nei forum di Expat.com in: Portogallo, Germania, Indonesia, Thailandia, Filippine, Vietnam e Marocco.

