Cosa ci dice la ricerca

I bambini che crescono in una cultura diversa da quella dei genitori vengono spesso chiamati TCK (acronimo dell'inglese "third culture kids" ossia "bambini di terza cultura" ). La ricerca su come i bambini di «terza cultura» si adattino ai nuovi contesti, in realtà, è piuttosto ampia.

Secondo uno di questi studi, i figli di espatriati non pensano alla «casa» nello stesso modo degli altri bambini. Per loro non esiste l'«appartenenza» a un'unica cultura. Al contrario, sviluppano un legame con più culture.

Nel libro Third Culture Kids: Growing Up Among Worlds, l'autrice Ruth Van Reken e il sociologo David C. Pollock mostrano che i TCK sviluppano spesso quella che definiscono una «identità di terza cultura» – qualcosa di nuovo, legato né al Paese d'origine dei genitori né al Paese ospitante, ma profondamente personale.

Questo può sembrare un aspetto positivo, ma un altro studio evidenzia che i bambini espatriati che si trasferiscono spesso attraversano più cicli di perdita. Ogni volta che la famiglia cambia Paese, devono salutare amici e luoghi familiari, e questo lascia un segno che dura nel tempo.

Lo psicologo Erik Erikson definisce la costruzione dell'identità come il compito di sviluppo centrale dell'infanzia e dell'adolescenza. Nei bambini espatriati questa fase sembra essere più stratificata e meno definita.

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I genitori possono fare qualcosa per massimizzare gli aspetti positivi e ridurre quelli negativi?

Tutelare il benessere di un figlio che cresce all'estero è un percorso complesso e sfaccettato. Noti che tuo figlio è in difficolità? In questo caso è preferibile parlarne con un professionista. Può però essere utile anche ascoltare le esperienze di altri genitori e seguire qualche consiglio semplice, ma concreto, per migliorare la situazione.

«Vengo da qui e da lì»

“Abbiamo avuto questo problema: nostro figlio non sapeva come rispondere alla domanda “di dove sei?”. Mio figlio è meticcio: io sono russa, suo padre è taiwanese, e viviamo in una piccola città negli Stati Uniti. Gli altri bambini fanno domande perché è l'unico che sembra “diverso”. A un certo punto lo abbiamo sentito dire: “Vengo da qui e da lì”. Così abbiamo iniziato a parlargli di più della sua storia. Gli abbiamo spiegato che è nato a Taiwan, come suo papà. Gli abbiamo detto che la mamma viene da un altro Paese, gli abbiamo mostrato delle foto (*non è mai stato in Russia). Ora, quando gli chiedono di dove è, racconta storie lunghissime. Credo che sia una cosa positiva: è il suo modo di capire meglio la propria storia”, racconta Ekaterina, un'espatriata russa negli Stati Uniti trasferitasi da Taiwan.

I bambini che vivono situazioni più complesse scoprono che domande apparentemente semplici, come “di dove sei?”, tanto semplici non sono. Esiste persino un thread su Reddit dedicato a questo tema.

Alcuni preferiscono tenere la risposta il più semplice possibile:

«Io dico solo la mia nazionalità».

Altri decidono in base a quanto vogliono scendere nei dettagli: "Quando voglio dare una risposta veloce, dico solo la mia nazionalità. I miei genitori sono nati nello stesso Paese anche se in zone diverse, e questo ovviamente aiuta. Sono cosciente del fatto che le cose sono più complesse per chi ha genitori con nazionalità diverse".

Alcuni ammettono che, anche a distanza di anni, resta una domanda a cui non sanno davvero rispondere: "Mi stanco tantissimo di rispondere perché ormai non lo so nemmeno io. Di solito dico: “Etnicamente sono XYZ, ma sono cresciuto per lo più tra vari Paesi in Europa e un po' in Nord America”."

Altri ancora hanno trovato che la strategia migliore sia rispondere con un'altra domanda: "Vuoi sapere dove sono nato, dove sono cresciuto o dove vivo adesso?" Le persone si confondono.

Insegnare ai bambini come rispondere a questa domanda può aiutare. I bambini avranno il tempo di «preparare» la risposta, finché non troveranno quella che li fa sentire davvero a loro agio.

«Lascia che facciano domande scomode»

Molti genitori si sentono un po' in colpa per il trasferimento dei figli, soprattutto se il cambiamento comporta anche un salto culturale. Il senso di colpa aumenta ancora di più quando i bambini non sono favorevoli al trasloco. Queste emozioni spingono spesso i genitori a evitare l'argomento e tutte le domande che inevitabilmente lo accompagnano.

“Una delle tante cose che ho sbagliato nel gestire il trasferimento con mio figlio è stata cercare di distrarlo. Mi impegnavo tantissimo per coinvolgerlo con la nuova scuola, il nuovo parco e la spiaggia. Alla fine l'ho quasi spinto a essere felice, e credo che per molto tempo non sia riuscito a esprimere come si sentiva davvero. Probabilmente fingeva che andasse tutto bene su molte cose, mentre dentro di sé faceva fatica con domande che aveva paura di fare”, dice Ekaterina.

“Noi siamo il loro punto di riferimento”

Un trasferimento cambia spesso più cose per un bambino che per un adulto. L'impatto dipende dall'età, ma molti aspetti della vita di un bambino sono legati al luogo: amici, parchi giochi, scuola, dinamiche sociali, cibo, attività prima e dopo le lezioni. Un cambiamento di molti di questi elementi, naturalmente, può essere difficile da elaborare.

Eugenia, un'espatriata bielorussa in Kenya trasferitasi dalla Germania, racconta così il suo approccio: “Diciamo sempre ai nostri figli che sì, le cose possono essere diverse, ma noi siamo il loro riferimento. La nostra famiglia, il nostro modo di essere, il modo in cui ci relazioniamo: tutto questo resta uguale. Possono parlarci di qualsiasi cosa e possiamo discutere insieme di tutto, anche di ciò che non piace o che trovano difficile. Parliamo in modo molto aperto di come sta andando per ognuno, e credo che nel complesso stiamo gestendo bene la situazione”.

Una base familiare solida può essere un elemento molto potente per un bambino che attraversa un cambiamento identitario. Al centro di questa idea c'è la teoria dell'attaccamento sviluppata da John Bowlby, secondo cui i bambini tendono a rivolgersi alle figure di riferimento quando l'ambiente è instabile.

«Alcuni bambini la prendono semplicemente meglio»

“Dipende tutto dai figli: non credo esista un consiglio valido per tutti. A mio figlio non pesa il fatto che ci spostiamo. Ha cinque anni e fa amicizia con facilità. Entra in una stanza, fa ridere tutti e basta: ha già nuovi migliori amici. Non ci ha mai fatto domande e, quando qualcuno gli chiede di dove è, risponde in modo diretto. Forse sono troppo ottimista, ma non mi sembra che stia facendo fatica. Mia figlia è molto diversa. Lei ha bisogno di un sistema e di orari; è più simile a me. Le piacciono le cose organizzate e stabili. Ci ha detto senza giri di parole che non vuole trasferirsi di nuovo perché ha un “fidanzatino”. Per fortuna non prevediamo altri trasferimenti nel prossimo decennio”, racconta Alina, un'espatriata russa negli Stati Uniti.

Molti espatriati sottolineano quanto sia importante prestare attenzione e osservare semplicemente come stanno i figli. Le loro reazioni possono essere diverse da quelle che ci si aspetta e possono attraversare difficoltà che non si erano messe in conto.

Due case: la «casa del lavoro» e la «casa del divertimento»

Alcune famiglie espatriate sottolineano l'importanza di mantenere routine ben definite per i bambini che si spostano spesso. In questo modo, anche se l'«esterno» della loro vita cambia, l'«interno» resta uguale e contribuisce alla stabilità.

Jenny, un'espatriata brasiliana in Cina, racconta: "Cerchiamo di mantenere le cose il più possibile simili in entrambe le destinazioni. Si svegliano alla stessa ora, fanno colazione (cerchiamo anche cibi che conoscono), vanno all'asilo e, quando tornano, seguiamo la loro solita tabella di marcia proprio come facciamo a casa. I bambini di solito sono impegnati, quindi nella loro quotidianità cambia poco quando siamo in un altro Paese. Sono ancora piccoli, tre e cinque anni, quindi per ora sembra tutto “facile”."

Le famiglie con figli più grandi, invece, spesso scelgono routine diverse – ma coerenti.

"Per noi le routine all'estero e a casa sono molto diverse: i bambini lo sanno e ci sono abituati. A Dubai (*dove la famiglia si è trasferita) ruota tutto intorno al lavoro. Io e mio marito lavoriamo, i bambini vanno a scuola. Poi fanno sport e la sera ci ritroviamo tutti. Nel fine settimana usciamo, esploriamo e passiamo più tempo insieme. A casa, invece, torniamo durante le vacanze scolastiche e passiamo tutto il tempo in famiglia. Lì non creiamo apposta orari specifici per i bambini: la loro routine è proprio l'assenza di routine. Stanno con i nonni, vedono gli amici e facciamo gite improvvisate. A loro piace tantissimo. Credo che questo cambio di abitudini sia davvero utile. Non vedono l'ora di tornare a casa, ma sono anche contenti di rientrare a scuola. È come se avessero due case: la “casa del lavoro” e la “casa del divertimento”", dice Nadezhda, un'espatriata bielorussa trasferitasi dalla Polonia a Dubai.

«Abbiamo un giorno dedicato a Zoom»

Uno dei problemi più grandi dei trasferimenti è che spesso si perdono i contatti. Per gli adulti, di frequente, si tratta del naturale allontanarsi delle persone man mano che la vita va avanti. Per i bambini, invece, la cosa può essere più intensa e dolorosa. Molte volte non sanno nemmeno come gestire relazioni che, da un giorno all'altro, diventano a distanza.

Ci siamo trasferiti quando nostro figlio aveva otto anni. A essere sincera, credo sia l'età peggiore per cambiare Paese. Aveva già tanti legami, ma non sapeva come mantenerli. Abbiamo iniziato programmando chiamate regolari con i nonni. All'inizio era entusiasta, poi le chiamate sono diventate “noiose” e quasi un dovere. Noi però abbiamo insistito. Abbiamo anche organizzato chiamate settimanali con due dei suoi migliori amici. All'inizio è stato un po' faticoso portare avanti tutto questo. Quando siamo tornati nel Regno Unito due anni dopo, però, lui è riuscito a riprendere quei rapporti, e sono amici ancora oggi”, racconta Ekaterina.

Molte famiglie espatriate insistono sulle «rimpatriate» digitali regolari. Questi momenti entrano a far parte della quotidianità dei bambini e, pur non essendo la soluzione ideale, aiutano a mantenere vivi i legami importanti.

Alina aggiunge: “Facciamo chiamate regolari con i nonni, zii e zie, e anche con alcuni amichetti. Le facciamo su Zoom ogni sabato. È il nostro “giorno Zoom” ufficiale. Mia figlia lo aspetta con entusiasmo e si prepara. Si annota tutto quello che succede a scuola, a volte ha pronta una poesia: cerchiamo di rendere queste chiamate divertenti”.

Allora, dov'è casa?

Le domande che ci vengono fatte così spesso amplificano la tentazione di cercare risposte semplici. La mente va naturalmente a ciò che potrebbe darci una definizione netta: un Paese, un passaporto, la famiglia, un punto sulla mappa da indicare con il dito. Se sei un espatriato, un genitore di un bambino di terza cultura o appartieni tu stesso a più culture, probabilmente sai già che non è così semplice. Per molti bambini che si trasferiscono, «casa» non è qualcosa che si possa riassumere in una sola parola. A volte è persino un progetto che costruiscono lentamente, in silenzio.

La casa, per questi bambini, può essere una combinazione di tante cose apparentemente casuali che, a prima vista, sembrano piccole e arbitrarie: il profumo di un piatto preferito di un Paese, un parco giochi bellissimo di un altro, una lingua che parlano con uno dei genitori, un amico conosciuto dopo il trasferimento. L'idea di casa è complessa, molteplice – ma assolutamente reale.

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Come aiutare un bambino a dare senso alla propria identità: in sintesi

Le testimonianze degli espatriati mostrano spesso un punto comune: i bambini non hanno bisogno solo di fare esperienze – hanno bisogno anche di capire. Una conversazione aperta su come la vita possa essere diversa nella nuova destinazione, e sul perché vada bene così, è quasi sempre un buon punto di partenza.

Prova a dare ai bambini le parole per raccontare la loro storia. Le testimonianze qui sopra mostrano che anche gli adulti possono faticare a rispondere alla temuta domanda «di dove sei?». La soluzione non è sempre semplificare: a volte aiuta ampliare la risposta. “Sono nato a… Ma la mia famiglia viene da… Ho vissuto a…”

La complessità può andare bene. Molti vivono con la pressione implicita del «scegli da che parte stare»: una nazionalità, una cultura, un'eredità. La realtà, per molti bambini espatriati, è diversa. La bellezza sta proprio lì: non devono scegliere un solo posto – possono costruire un legame con tutti.