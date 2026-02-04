Cécile Solar, potresti presentarti in poche parole?

Sono una coach professionista certificata per famiglie che vivono all'estero e una coach per giovani.

Dopo una carriera nell'insegnamento nel sud della Francia, sono espatriata in Germania 19 anni fa. Ho attraversato personalmente i dubbi legati alla mobilità, alla maternità, all'identità e all'appartenenza.

Oggi accompagno i giovani francofoni e i loro genitori a vivere meglio queste transizioni, a rafforzare la fiducia in sé stessi e a trovare un equilibrio tra le loro diverse culture.

Questa situazione di "perdita di identità" nei bambini espatriati è comune?

Sì, è un'esperienza abbastanza frequente, specialmente in momenti chiave come l'ingresso nell'adolescenza, un cambio di Paese o un ritorno in quello d'origine dopo diversi anni all'estero.

Questi bambini, talvolta chiamati "TCK" (Third Culture Kids), crescono tra mondi diversi senza appartenere completamente a nessuno di essi.

Possono dire: "Sono di tutti i luoghi e di nessuno allo stesso tempo".

Ho seguito, ad esempio, un'adolescente franco-tedesca che non sapeva più in quale lingua pensare. Mi diceva: "Parlo francese a casa, tedesco a scuola, ma non so cosa voglio, qualunque sia la lingua che uso."

Non era un problema di vocabolario, né di confusione, ma una vera e propria ricerca di senso: "Chi sono, se non mi riconosco completamente in nessuno dei due mondi?"

Cosa provoca, secondo te, questo sentimento di perdita d'identità nei bambini che vivono all'estero?

Possono combinarsi diversi fattori:

La mobilità geografica

Cambiare spesso ambiente costringe il bambino a reinventarsi continuamente, a scapito di una continuità nei suoi punti di riferimento. Nell'adolescenza, è vitale sentire di appartenere a un gruppo, essere riconosciuto dai propri pari. Ma è difficile quando non si hanno gli strumenti.

La differenza culturale

Bambini e adolescenti si rendono presto conto che "non fanno le cose esattamente come gli altri"; non si sentono né di qui, né di là.

Le aspettative dei genitori

A volte, i genitori vogliono mantenere la cultura d'origine, mentre il bambino cerca di integrarsi in quella del Paese ospitante: una tensione che può creare smarrimento.

La lingua

Gioca un ruolo importante: struttura il pensiero e le emozioni. Quando un bambino si esprime meglio nella lingua che parla a scuola che in quella di casa, può avere l'impressione di non appartenere più veramente alla sua famiglia, o viceversa.

Ci sono segnali di allarme che i genitori dovrebbero attenzionare quando il loro bambino sembra avere difficoltà a costruirsi?

Sì, ci alcuni segni che possono indicare una crisi d'identità:

Un distaccamento dalla società o una difficoltà a sentirsi a proprio agio in un gruppo;

Cambiamenti di comportamento, ad esempio un rifiuto improvviso della lingua o della cultura della famiglia;

Frasi del tipo: "Non so chi sono", "Non sono come gli altri", "Voglio tornare a casa";

Oppure, nell'adolescenza, un forte bisogno di rottura con l'ambiente familiare per "ridefinirsi da solo".

Questi segnali non sono allarmanti di per sé, ma meritano di essere ascoltati senza giudizio. Spesso stanno a significare una fase di costruzione identitaria in movimento, già propria dell'adolescenza ma amplificata dall'espatrio.

Quali comportamenti o atteggiamenti dei genitori possono aiutare il bambino a sentirsi "ancorato" nonostante l'espatrio?

Esiste un proverbio ebraico spesso citato nel contesto dell'educazione: "Si possono dare solo due cose ai propri figli: radici e ali."

Questa frase riassume meravigliosamente l'essenza della genitorialità, e in particolare quella delle famiglie espatriate.

Dare radici significa offrire al bambino una base solida: una storia, dei valori, un senso di appartenenza che lo collega a qualcosa di stabile, anche quando tutto intorno a lui cambia.

Dare ali significa permettergli di aprirsi al mondo, di esplorare, di osare e di tracciare la propria strada, senza temere di perdersi.

Nella vita quotidiana, questo può tradursi in diversi atteggiamenti:

Valorizzare tutte le culture presenti nella famiglia, sottolineando la ricchezza della diversità piuttosto che le differenze.

Creare punti di riferimento stabili attraverso rituali, tradizioni o abitudini familiari, indipendentemente dal Paese in cui si vive.

Accogliere le emozioni legate ai cambiamenti - la tristezza, la nostalgia, la rabbia - senza minimizzarle.

Incoraggiare l'autonomia e la curiosità, affinché il bambino si senta libero di esplorare il suo ambiente e di appropriarsi di ogni nuova esperienza.

E infine, parlare apertamente della molteplicità identitaria: ricordargli che può appartenere a più mondi contemporaneamente, e che questa pluralità è una ricchezza, non una contraddizione.

Così, i genitori diventano sia i custodi delle radici che quelli che danno le ali, aiutando il loro bambino ad ancorarsi interiormente mentre vola con fiducia verso il mondo.

E quali errori involontari dovrebbero evitare i genitori?

Alcuni atteggiamenti, anche se fatti in buona fede, possono rafforzare la confusione:

Idealizzare il Paese d'origine ("In Francia è meglio...") o al contrario denigrare il Paese ospitante, creando un conflitto.

Minimizzare l'esperienza del bambino: dirgli "Sei fortunato a vivere all'estero, non lamentarti" impedisce di esprimere un malessere legittimo.

Voler a tutti i costi mantenere un'identità "pura" ("Sei francese prima di tutto"), mentre il bambino si sente di appartenere a più culture.

Bisogna, invece, lasciargli la libertà di essere una mescolanza, senza dover per forza scegliere.

Esistono strumenti o approcci specifici che puoi raccomandare per aiutare il bambino in questa costruzione?

Sì, diversi approcci possono essere molto efficaci:

I rituali familiari: una serata "cena del Paese", un album con i posti in cui si è vissuto, una mappa del mondo su cui si tracciano insieme i traslochi.

Le pratiche narrative, come l'Albero della vita, che utilizzo spesso nel coaching. Questo strumento permette al bambino di raccontare il suo percorso, le sue radici e le sue forze attraverso una metafora positiva.

Il journaling o la fotografia: invitare il giovane a creare un diario dei ricordi o una "timeline" delle sue esperienze.

E in alcuni casi, un accompagnamento professionale (coach o psicologo formato all'interculturalità) può aiutare a dare parola a questa esperienza singolare.

A lungo termine, in che modo il fatto di essere cresciuto tra più culture può diventare una forza per il bambino?

È una grande ricchezza, sia a livello personale che professionale! I bambini che crescono tra più culture sviluppano spesso:

una grande adattabilità e una naturale apertura mentale;

un'intelligenza emotiva e interculturale molto sottile;

una capacità di costruire ponti tra diversi mondi, di comprendere vari punti di vista.

Se vengono accompagnati nel riconoscimento della loro singolarità, questi giovani diventano spesso adulti sicuri, empatici e curiosi, capaci di evolversi in ambienti diversi.

La loro identità è multipla, ma solida perché hanno imparato che si può appartenere a più mondi senza perdersi.