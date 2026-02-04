Essere figli di espatriati significa imparare molto presto a destreggiarsi tra più mondi. Per alcuni è un arricchimento, per altri una fonte di dubbi: chi sono veramente? Dov'è il mio posto? Per i genitori, accompagnare questa costruzione dell'identità può diventare un vero rompicapo, soprattutto quando i punti di riferimento si intrecciano tra casa, scuola, il Paese d'origine e quello d'esaptrio. Cécile Solar, coach certificata e coautrice delle guide Objectif Orientation, edite da Hachette, ci aiuta a comprendere meglio cosa vivano questi bambini "tra due culture". Condivide consigli concreti per sostenerli nella costruzione di un'identità solida.
Cécile Solar, potresti presentarti in poche parole?
Sono una coach professionista certificata per famiglie che vivono all'estero e una coach per giovani.
Dopo una carriera nell'insegnamento nel sud della Francia, sono espatriata in Germania 19 anni fa. Ho attraversato personalmente i dubbi legati alla mobilità, alla maternità, all'identità e all'appartenenza.
Oggi accompagno i giovani francofoni e i loro genitori a vivere meglio queste transizioni, a rafforzare la fiducia in sé stessi e a trovare un equilibrio tra le loro diverse culture.
Questa situazione di "perdita di identità" nei bambini espatriati è comune?
Sì, è un'esperienza abbastanza frequente, specialmente in momenti chiave come l'ingresso nell'adolescenza, un cambio di Paese o un ritorno in quello d'origine dopo diversi anni all'estero.
Questi bambini, talvolta chiamati "TCK" (Third Culture Kids), crescono tra mondi diversi senza appartenere completamente a nessuno di essi.
Possono dire: "Sono di tutti i luoghi e di nessuno allo stesso tempo".
Ho seguito, ad esempio, un'adolescente franco-tedesca che non sapeva più in quale lingua pensare. Mi diceva: "Parlo francese a casa, tedesco a scuola, ma non so cosa voglio, qualunque sia la lingua che uso."
Non era un problema di vocabolario, né di confusione, ma una vera e propria ricerca di senso: "Chi sono, se non mi riconosco completamente in nessuno dei due mondi?"
Cosa provoca, secondo te, questo sentimento di perdita d'identità nei bambini che vivono all'estero?
Possono combinarsi diversi fattori:
La mobilità geografica
Cambiare spesso ambiente costringe il bambino a reinventarsi continuamente, a scapito di una continuità nei suoi punti di riferimento. Nell'adolescenza, è vitale sentire di appartenere a un gruppo, essere riconosciuto dai propri pari. Ma è difficile quando non si hanno gli strumenti.
La differenza culturale
Bambini e adolescenti si rendono presto conto che "non fanno le cose esattamente come gli altri"; non si sentono né di qui, né di là.
Le aspettative dei genitori
A volte, i genitori vogliono mantenere la cultura d'origine, mentre il bambino cerca di integrarsi in quella del Paese ospitante: una tensione che può creare smarrimento.
La lingua
Gioca un ruolo importante: struttura il pensiero e le emozioni. Quando un bambino si esprime meglio nella lingua che parla a scuola che in quella di casa, può avere l'impressione di non appartenere più veramente alla sua famiglia, o viceversa.
Ci sono segnali di allarme che i genitori dovrebbero attenzionare quando il loro bambino sembra avere difficoltà a costruirsi?
Sì, ci alcuni segni che possono indicare una crisi d'identità:
- Un distaccamento dalla società o una difficoltà a sentirsi a proprio agio in un gruppo;
- Cambiamenti di comportamento, ad esempio un rifiuto improvviso della lingua o della cultura della famiglia;
- Frasi del tipo: "Non so chi sono", "Non sono come gli altri", "Voglio tornare a casa";
- Oppure, nell'adolescenza, un forte bisogno di rottura con l'ambiente familiare per "ridefinirsi da solo".
Questi segnali non sono allarmanti di per sé, ma meritano di essere ascoltati senza giudizio. Spesso stanno a significare una fase di costruzione identitaria in movimento, già propria dell'adolescenza ma amplificata dall'espatrio.
Quali comportamenti o atteggiamenti dei genitori possono aiutare il bambino a sentirsi "ancorato" nonostante l'espatrio?
Esiste un proverbio ebraico spesso citato nel contesto dell'educazione: "Si possono dare solo due cose ai propri figli: radici e ali."
Questa frase riassume meravigliosamente l'essenza della genitorialità, e in particolare quella delle famiglie espatriate.
Dare radici significa offrire al bambino una base solida: una storia, dei valori, un senso di appartenenza che lo collega a qualcosa di stabile, anche quando tutto intorno a lui cambia.
Dare ali significa permettergli di aprirsi al mondo, di esplorare, di osare e di tracciare la propria strada, senza temere di perdersi.
Nella vita quotidiana, questo può tradursi in diversi atteggiamenti:
- Valorizzare tutte le culture presenti nella famiglia, sottolineando la ricchezza della diversità piuttosto che le differenze.
- Creare punti di riferimento stabili attraverso rituali, tradizioni o abitudini familiari, indipendentemente dal Paese in cui si vive.
- Accogliere le emozioni legate ai cambiamenti - la tristezza, la nostalgia, la rabbia - senza minimizzarle.
- Incoraggiare l'autonomia e la curiosità, affinché il bambino si senta libero di esplorare il suo ambiente e di appropriarsi di ogni nuova esperienza.
- E infine, parlare apertamente della molteplicità identitaria: ricordargli che può appartenere a più mondi contemporaneamente, e che questa pluralità è una ricchezza, non una contraddizione.
Così, i genitori diventano sia i custodi delle radici che quelli che danno le ali, aiutando il loro bambino ad ancorarsi interiormente mentre vola con fiducia verso il mondo.
E quali errori involontari dovrebbero evitare i genitori?
Alcuni atteggiamenti, anche se fatti in buona fede, possono rafforzare la confusione:
- Idealizzare il Paese d'origine ("In Francia è meglio...") o al contrario denigrare il Paese ospitante, creando un conflitto.
- Minimizzare l'esperienza del bambino: dirgli "Sei fortunato a vivere all'estero, non lamentarti" impedisce di esprimere un malessere legittimo.
- Voler a tutti i costi mantenere un'identità "pura" ("Sei francese prima di tutto"), mentre il bambino si sente di appartenere a più culture.
- Bisogna, invece, lasciargli la libertà di essere una mescolanza, senza dover per forza scegliere.
Esistono strumenti o approcci specifici che puoi raccomandare per aiutare il bambino in questa costruzione?
Sì, diversi approcci possono essere molto efficaci:
- I rituali familiari: una serata "cena del Paese", un album con i posti in cui si è vissuto, una mappa del mondo su cui si tracciano insieme i traslochi.
- Le pratiche narrative, come l'Albero della vita, che utilizzo spesso nel coaching. Questo strumento permette al bambino di raccontare il suo percorso, le sue radici e le sue forze attraverso una metafora positiva.
- Il journaling o la fotografia: invitare il giovane a creare un diario dei ricordi o una "timeline" delle sue esperienze.
- E in alcuni casi, un accompagnamento professionale (coach o psicologo formato all'interculturalità) può aiutare a dare parola a questa esperienza singolare.
A lungo termine, in che modo il fatto di essere cresciuto tra più culture può diventare una forza per il bambino?
È una grande ricchezza, sia a livello personale che professionale! I bambini che crescono tra più culture sviluppano spesso:
- una grande adattabilità e una naturale apertura mentale;
- un'intelligenza emotiva e interculturale molto sottile;
- una capacità di costruire ponti tra diversi mondi, di comprendere vari punti di vista.
Se vengono accompagnati nel riconoscimento della loro singolarità, questi giovani diventano spesso adulti sicuri, empatici e curiosi, capaci di evolversi in ambienti diversi.
La loro identità è multipla, ma solida perché hanno imparato che si può appartenere a più mondi senza perdersi.