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Stati Uniti: il tuo visto può essere rifiutato?

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demande de visa americain
Pressmaster / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaqil 12 Maggio 2026

Si va verso un nuovo inasprimento delle norme sull'immigrazione? Le nuove domande obbligatorie introdotte dal Dipartimento di Stato potrebbero rendere più complesse le procedure per chi vuole trasferirsi all'estero, in particolare per i richiedenti asilo.

Nuove domande per ridurre il numero di visti?

«Ha subito pregiudizi o maltrattamenti nel suo paese d'origine o nell'ultimo paese in cui ha vissuto?» «Teme di subire pregiudizi o maltrattamenti qualora dovesse fare ritorno nel suo paese d'origine o nell'ultimo paese in cui ha risieduto?» Sono queste le due nuove domande che gli agenti consolari incaricati dei colloqui devono ora rivolgere a chi vuole espatriare negli Stati Uniti.

Secondo la stampa americana, una direttiva del Dipartimento di Stato datata 28 aprile 2026 chiede agli agenti di interrogare i candidati stranieri sulle loro eventuali «preoccupazioni» e di registrarne le risposte nel fascicolo personale. Sempre secondo i media americani, due risposte affermative alle domande sopra citate potrebbero comportare un rifiuto del visto. I richiedenti asilo sarebbero i primi a essere colpiti da questo inasprimento delle procedure.

Chi vuole espatriare deve preoccuparsi?

Questo irrigidimento delle norme riguarda i visti per non immigranti, come studenti e lavoratori stranieri (in particolare i titolari del visto H-1B). È del tutto possibile, infatti, aver subito maltrattamenti nel proprio paese d'origine e aspirare a vivere altrove. Allo stesso modo, chi vive già all'estero potrebbe avere valide ragioni per temere un rientro in patria. Una risposta negativa a una di queste domande potrebbe portare al rifiuto del visto. Ma anche una risposta positiva potrebbe essere usata dall'amministrazione americana contro la persona che sta facendo domanda per espatriare.

Fonti:

Formalità burocratiche
visto
A proposito di

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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