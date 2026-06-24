La maggior parte dei lavoratori autonomi concorda su un punto: scegliere di mettersi in proprio significa voler essere il capo di sé stessi, non dipendere più dall'autorità altri, fissare le proprie regole e sentirsi liberi. La vera sfida, però, è riuscire a vivere concretamente questa libertà anche nel rapporto con clienti locali e internazionali. Dove si tracciano i confini? E come si fanno rispettare?
Molti liberi professionisti cadono in questa trappola, soprattutto all'inizio dell'attività. La pressione della concorrenza li spinge ad accettare compromessi importanti pur di trovare clienti, fino a comportarsi più da dipendenti che da imprenditori. Un lavoratore autonomo, però, è a tutti gli effetti un professionista che offre un servizio a un altro soggetto. Non c'è un rapporto di subordinazione, ma una relazione commerciale tra professionista e cliente. A differenza di un dipendente, non sei legato al cliente da un contratto di lavoro subordinato: organizzi la tua attività, stabilisci le tue tariffe e definisci le condizioni di collaborazione. Se non hai ben chiaro il tuo status, rischi di accettare incarichi, modalità di pagamento e ritmi di lavoro che avresti dovuto rifiutare.
Informati sullo status di lavoratore autonomo all'estero
Quali leggi disciplinano il lavoro autonomo nel Paese del tuo cliente? Come vengono considerati i liberi professionisti? La definizione è più ampia o più restrittiva rispetto a quella italiana? In genere i Paesi hanno una visione comune del lavoro autonomo: nessun rapporto di subordinazione, ma una relazione «da imprenditore a imprenditore». Informati sui tuoi diritti e sulle normative in vigore nel Paese del cliente. I Paesi Bassi, ad esempio, hanno rafforzato i controlli sul falso lavoro autonomo dall'inizio del 2025. Le aziende che utilizzano falsi autonomi sono finite nel mirino del fisco. Questa stretta mira anche a tutelare chi lavora davvero come libero professionista.
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Organizza il rapporto di lavoro tenendo conto del contesto internazionale
Lavorare a livello internazionale significa fare i conti con il «possibile fuso orario». Questo elemento va inserito fin dall'inizio della tua attività. In quale area geografica stai cercando clienti stranieri? Qual è la differenza di fuso orario rispetto al tuo luogo di residenza? Questa informazione ti permetterà di pianificare con anticipo le modalità di comunicazione: in videoconferenza? via e-mail? per telefono? In base al tipo di incarico? Chiarisci fin dall'inizio con il cliente per evitare spiacevoli sorprese. Se il cliente ti chiama la mattina ma da te è notte, sarà difficile rispondere alle sue richieste. Sta a te definire i tuoi limiti. Ricordiamo: non devi subire un ritmo imposto dal cliente, ma definire insieme a lui l'organizzazione del rapporto di lavoro.
È una situazione che molti liberi professionisti conoscono bene: un nuovo cliente che ti chiede una prova gratuita. Le sue motivazioni ti sembrano valide (o forse no, ma vuoi quel contratto). Alla fine hai lavorato un'intera giornata, ma il contratto non arriva. La prova non è risultata convincente. Pensi che in fondo era solo un test e tenti la fortuna altrove. Poi la stessa azienda ti ricontatta chiedendoti delle correzioni alla prova, che dopotutto non era così male. Incoraggiato, ci lavori per altri due giorni. Nuovo fallimento. L'azienda quindi ti propone un altro test o ti chiede ulteriori correzioni... che accetti, convinto di portare a casa il contratto. Stai lavorando gratis.
Per i dipendenti la regola è chiara: niente lavoro gratuito. Ogni periodo di prova deve essere retribuito. In linea di principio, lo stesso vale per i lavoratori autonomi. Alcuni clienti cercano però di far passare le prove gratuite come un'opportunità: stai entrando in un nuovo mercato ed è normale che tu debba dimostrare il tuo valore. In realtà, qualsiasi azienda seria sa che una prova si paga. Per evitare abusi, fissa dei limiti fin dall'inizio. Chiedi un documento scritto che ne specifichi le condizioni e prova a negoziare un test retribuito. Se non è possibile, valuta attentamente costi e benefici (tipo di lavoro, tempo richiesto, complessità del compito). Se l'opportunità ti sembra interessante, puoi accettare una prova gratuita, ma una sola.
Rifiuta gli «incarichi vaghi» senza condizioni chiare
Gli incarichi poco chiari rappresentano una forma di lavoro gratuito. Può capitare che il cliente ti metta a confronto con altri professionisti. In tal caso, devi esserne informato. L'incarico diventa speculativo quando lavori senza alcuna certezza di essere stato scelto. Il cliente straniero ti chiede di rivedere il tuo lavoro all'infinito o ti fa lavorare insieme ad altri liberi professionisti. La competizione può essere così intensa da darti l'impressione di aver ottenuto il contratto. Ma non hai firmato nulla. Il risultato è che stai lavorando gratis. Anche in questo caso, fissa dei limiti fin dall'inizio: non deve trattarsi di un incarico (che richiede un contratto), ma di una prova. E ogni prova deve avere un inizio e una fine.
Stabilisci le tue tariffe adattandole al contesto internazionale
Una delle maggiori difficoltà per i liberi professionisti, soprattutto agli inizi, è stabilire le proprie tariffe. Consigliamo innanzitutto di analizzare il mercato: quali sono le tariffe generalmente applicate dagli altri professionisti del settore? Le tariffe vanno poi definite in base all'esperienza, ai costi e ai tempi di lavoro. Lo stesso ragionamento vale nel contesto internazionale. Studia il mercato: quali sono le tariffe praticate dai professionisti locali? Sono diverse da quelle degli stranieri che svolgono la tua stessa attività? Nei tuoi calcoli, includi eventuali costi aggiuntivi legati al contesto internazionale, ad esempio l'acquisto di attrezzature. Tieni conto anche delle ore di lavoro, delle ricerche da svolgere, della complessità dei dossier e dei costi fissi, come Internet ed elettricità. Attenzione: adattare le tariffe al contesto internazionale non significa dover applicare quelle del Paese estero. Non sei un dipendente con un contratto locale: sei un'impresa e stabilisci liberamente le tue tariffe.
Il consiglio in più: impara a smascherare le truffe
I liberi professionisti sono il bersaglio di numerosi truffatori. I tentativi di raggiro iniziano fin dall'avvio dell'attività, con varie proposte a pagamento per servizi amministrativi che in realtà sono gratuiti. I truffatori possono anche proporti servizi a pagamento per svolgere al tuo posto le pratiche burocratiche. Anche in questo caso si tratta di una truffa. Un altro tipo di raggiro consiste nel metterti in contatto con presunti clienti stranieri. I truffatori contano sulla possibile precarietà della tua attività (soprattutto se hai appena iniziato). Ti propongono presunti elenchi di clienti stranieri e fanno da intermediari, dietro compenso. In realtà, il contatto non avviene mai, perché quei clienti non esistono.
Una truffa ancora più sofisticata riguarda i falsi clienti stranieri. Oggi è facile nascondere o falsificare un indirizzo IP: pensi di parlare con un cliente estero, ma in realtà potresti avere a che fare con un truffatore. L'intelligenza artificiale rende tutto ancora più credibile: il falso cliente può rimandarti al sito fittizio della sua azienda, costruire una storia aziendale plausibile e presentare risultati corredati da numeri inventati.
Al minimo sospetto, chiedi prove concrete e verificale. Esiste un registro ufficiale delle imprese nel Paese del cliente? Controllalo. Non basarti solo su ciò che ti viene raccontato: fai verifiche indipendenti. Se il cliente evita le domande, risponde in modo vago o cerca di convincerti con promesse poco realistiche, interrompi subito il rapporto.
La parola d'ordine: prudenza
Le truffe non riguardano solo i liberi professionisti alle prime armi. Anche gli imprenditori esperti possono cadere nel tranello. Lo stesso vale quando si lavora con clienti internazionali: servono limiti chiari, contratti comprensibili e verifiche accurate.
Per evitare brutte sorprese, mantieni alta l'attenzione. Assicurati di capire bene la lingua del cliente e non affidarti solo a un traduttore automatico: un errore di traduzione può avere conseguenze serie. Se il contratto è importante, valuta il supporto di un traduttore professionista o giurato. Per collaborazioni occasionali, invece, gestisci gli scambi in modo semplice ma prudente, chiarendo per iscritto termini, compensi, scadenze e condizioni. Informati anche sulle regole che riguardano il lavoro autonomo nel Paese del cliente.
Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.