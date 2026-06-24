Molti liberi professionisti cadono in questa trappola, soprattutto all'inizio dell'attività. La pressione della concorrenza li spinge ad accettare compromessi importanti pur di trovare clienti, fino a comportarsi più da dipendenti che da imprenditori. Un lavoratore autonomo, però, è a tutti gli effetti un professionista che offre un servizio a un altro soggetto. Non c'è un rapporto di subordinazione, ma una relazione commerciale tra professionista e cliente. A differenza di un dipendente, non sei legato al cliente da un contratto di lavoro subordinato: organizzi la tua attività, stabilisci le tue tariffe e definisci le condizioni di collaborazione. Se non hai ben chiaro il tuo status, rischi di accettare incarichi, modalità di pagamento e ritmi di lavoro che avresti dovuto rifiutare.

Quali leggi disciplinano il lavoro autonomo nel Paese del tuo cliente? Come vengono considerati i liberi professionisti? La definizione è più ampia o più restrittiva rispetto a quella italiana? In genere i Paesi hanno una visione comune del lavoro autonomo: nessun rapporto di subordinazione, ma una relazione «da imprenditore a imprenditore». Informati sui tuoi diritti e sulle normative in vigore nel Paese del cliente. I Paesi Bassi, ad esempio, hanno rafforzato i controlli sul falso lavoro autonomo dall'inizio del 2025. Le aziende che utilizzano falsi autonomi sono finite nel mirino del fisco. Questa stretta mira anche a tutelare chi lavora davvero come libero professionista.

Organizza il rapporto di lavoro tenendo conto del contesto internazionale

Lavorare a livello internazionale significa fare i conti con il «possibile fuso orario». Questo elemento va inserito fin dall'inizio della tua attività. In quale area geografica stai cercando clienti stranieri? Qual è la differenza di fuso orario rispetto al tuo luogo di residenza? Questa informazione ti permetterà di pianificare con anticipo le modalità di comunicazione: in videoconferenza? via e-mail? per telefono? In base al tipo di incarico? Chiarisci fin dall'inizio con il cliente per evitare spiacevoli sorprese. Se il cliente ti chiama la mattina ma da te è notte, sarà difficile rispondere alle sue richieste. Sta a te definire i tuoi limiti. Ricordiamo: non devi subire un ritmo imposto dal cliente, ma definire insieme a lui l'organizzazione del rapporto di lavoro.

Non lavorare gratis

È una situazione che molti liberi professionisti conoscono bene: un nuovo cliente che ti chiede una prova gratuita. Le sue motivazioni ti sembrano valide (o forse no, ma vuoi quel contratto). Alla fine hai lavorato un'intera giornata, ma il contratto non arriva. La prova non è risultata convincente. Pensi che in fondo era solo un test e tenti la fortuna altrove. Poi la stessa azienda ti ricontatta chiedendoti delle correzioni alla prova, che dopotutto non era così male. Incoraggiato, ci lavori per altri due giorni. Nuovo fallimento. L'azienda quindi ti propone un altro test o ti chiede ulteriori correzioni... che accetti, convinto di portare a casa il contratto. Stai lavorando gratis.

Per i dipendenti la regola è chiara: niente lavoro gratuito. Ogni periodo di prova deve essere retribuito. In linea di principio, lo stesso vale per i lavoratori autonomi. Alcuni clienti cercano però di far passare le prove gratuite come un'opportunità: stai entrando in un nuovo mercato ed è normale che tu debba dimostrare il tuo valore. In realtà, qualsiasi azienda seria sa che una prova si paga. Per evitare abusi, fissa dei limiti fin dall'inizio. Chiedi un documento scritto che ne specifichi le condizioni e prova a negoziare un test retribuito. Se non è possibile, valuta attentamente costi e benefici (tipo di lavoro, tempo richiesto, complessità del compito). Se l'opportunità ti sembra interessante, puoi accettare una prova gratuita, ma una sola.

Rifiuta gli «incarichi vaghi» senza condizioni chiare

Gli incarichi poco chiari rappresentano una forma di lavoro gratuito. Può capitare che il cliente ti metta a confronto con altri professionisti. In tal caso, devi esserne informato. L'incarico diventa speculativo quando lavori senza alcuna certezza di essere stato scelto. Il cliente straniero ti chiede di rivedere il tuo lavoro all'infinito o ti fa lavorare insieme ad altri liberi professionisti. La competizione può essere così intensa da darti l'impressione di aver ottenuto il contratto. Ma non hai firmato nulla. Il risultato è che stai lavorando gratis. Anche in questo caso, fissa dei limiti fin dall'inizio: non deve trattarsi di un incarico (che richiede un contratto), ma di una prova. E ogni prova deve avere un inizio e una fine.